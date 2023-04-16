日本必買藥妝8推薦｜EVE、&be眼影盤好評！這款面膜值得一再回購

日本藥妝｜日本是不少人旅行的首選地，尤其現在日圓持續低位，絕對是瘋狂購物的好時機。但是在時隔3年多後再去日本，不少女生可能未必知現在有甚麼值得在日本入手，或是現在有好用的日本藥妝，早前YouTuber阿花也從日本旅行回來，並拍片分享自己的戰利品，其中就有分享日本必買藥妝和小物。有計畫去日本旅行的女生，不妨可以看一看有沒有合適自己的日本藥妝！



日本必買藥妝1｜花王KAO 蒸氣溫熱眼罩

日本熱賣的蒸氣溫熱眼罩一直都是不少人遊日必買之一，可促進眼部血液循環和緩解眼睛疲勞，更有指可以幫助更好入睡！所以YouTuber阿花這次都有入手蒸氣溫熱眼罩，她就有入手嘗試洋甘菊花香味，形容香味像是放在衣櫃中的防蟲香包味，為大家率先試伏了﹐在選購香味時可以參考一下。她表示蒸氣溫熱眼罩在睡眠不太好時用來敷眼，的確能幫助放鬆，但不至於能立即入睡，用作睡前舒緩疲勞是相當不錯！

日本必買藥妝2｜Curél豐盈泡沫潔面乳（截自YouTube@AHFAMAKEUP)

日本必買藥妝2｜Curél豐盈泡沫潔面乳

Curél的產品在日本購物比香港便宜不少，也不少女生清單中必買之一，YouTuber阿花這次入手了品牌的豐盈泡沫潔面乳，這款產品很適合濕疹敏感肌使用，非常溫和。另外，她有提到原來在日本有限購，大家要注意了！

日本必買藥妝3｜VT CICA 老虎日常舒緩面膜（截自YouTube@AHFAMAKEUP)

日本必買藥妝3｜VT CICA 老虎日常舒緩面膜

YouTuber阿花另一款日本必買回購好物是VT CICA 老虎日常舒緩面膜，這款是每日面膜，主打保濕舒緩。面膜包裝採用抽取式，可以直接抽出就敷面，非常方便，而且阿花形容這款面膜的保濕度可以媲美很多包裝面膜，精華質地雖然偏水，但保濕及舒緩效果是很不錯。

日本必買藥妝4｜EVE A錠EX止痛藥 40粒（EVE）

日本必買藥妝4｜EVE A錠EX止痛藥 40粒

日本EVE止痛藥是不少女生遊日必買之一，以往金色包裝的QUICK DX一直備受歡迎，但阿花表示這次剛好都買不到，她就入手了粉紅色包裝的A錠EX，是經痛配方40粒裝，也是不少人會入手的止痛藥。

日本必買藥妝5｜&be美妝蛋（&be)

日本必買藥妝5｜&be美妝蛋

日本美妝品牌&be一直以高性價比見稱，YouTuber阿花這次一口氣入手了兩個美妝蛋，她提到美妝蛋的質地軟綿同時又有彈性，印上臉時都會感到很舒服﹐而且妝效可以媲美Beauty Blender，但價錢相較更便宜！

日本必買藥妝6｜&be妝前隔離乳 （截自YouTube@AHFAMAKEUP)

日本必買藥妝6｜&be妝前隔離乳

YouTuber阿花除了回購了&be的美妝蛋外，更入手品牌的妝前隔離乳。在分享用後感時提到妝前隔離乳會一點點調色效果，質地水潤，推開後會即刻有光澤感，有修飾暗沉效果。但她同時亦提到妝前隔離乳的潤澤度會比較適合冬天使用，夏天就可能太高了。

日本必買藥妝7｜&be四色眼影盤（截自YouTube@AHFAMAKEUP)

日本必買藥妝7｜&be四色眼影盤

YouTuber阿花另外還入手了&be的四色眼影盤，是一款實用的大地色眼影，即時試色效果表示眼影很顯色，而且不會飛粉。眼影盤中附有兩個小眼影掃及鏡子，很適合外出攜帶用作補妝，很方便！

日本必買藥妝8｜RIRIMEW 四色眼影盤#04 Innocent Peach（截自YouTube@AHFAMAKEUP)

日本必買藥妝8｜RIRIMEW 四色眼影盤#04 Innocent Peach

日本美妝品牌RIRIMEW是由前AKB48成員指原莉乃所推出，品牌產品是走日系優雅風，這次阿花入手了四色眼影盤#04Innocent Peach，是暖色系的桃棕色眼影盤，但她表示這盤眼影相較&be的四色眼影盤，顯色度不太高，但同樣有附小眼影掃，也很方便攜帶外出使用。

*以上內容已獲YouTuber阿花授權轉載。