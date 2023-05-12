內地女力推萬寧6大美妝成香港必買手信　抗白髮恩物實試效果顯著

【萬寧美妝推介｜香港手信】每次到日本、韓國旅行，都會到當地藥妝店逛逛，入手一堆美妝護膚產品，那麼旅客來港旅遊又會買甚麼呢？原來萬寧是不少內地旅客來港旅遊時的必到商店，他們指萬寧有不少美妝好物只有香港才買到，立即看看內地網民在香港萬寧的必買清單吧！



兆成行成香港必買手信！10大好物：酒店同款香氛、舒淇力推香薰油

萬寧美妝推介｜旅客必買清單1：Sunplay Skin Aqua 純物理礦物防曬調色霜SPF50+ PA++++ 50亳升 $175

內地女指這款 Sunplay 防曬調色霜從上市到現在經常賣斷貨，質地輕盈清爽很易推開，吸收力快、不泛白，亦自帶透明妝感。產品含粉潤調色柔粉，有助提亮膚色及改善暗啞，更採用了新升級5倍護膚成分，具有加倍保濕功效，同時有助舒緩肌膚在曬後出現的泛紅及乾燥情況。

萬寧美妝推介｜旅客必買清單1：Sunplay Skin Aqua 純物理礦物防曬調色霜SPF50+ PA++++ 50亳升 $175（萬寧 官網）

萬寧美妝推介｜旅客必買清單2：Mentholatum曼秀雷敦MELANO CC美白淡斑維C精華 20毫升 $99

內地女試用後表示，除了有助去痘印之外，肌膚亦變得更加亮白，本來膚色暗沉的嘴角邊亦有明顯提亮，令膚色更顯均勻，大讚性價比高！產品含有高濃度活性維他命C及維他命E，能有效抑制黑色素生成、改善色斑、痘印，是旅客必搶購的美妝好物！

萬寧美妝推介｜旅客必買清單2：Mentholatum曼秀雷敦MELANO CC美白淡斑維C精華 20毫升 $99（萬寧 官網）

萬寧美妝推介｜旅客必買清單3：Hada Labo肌研H.A. Supreme 極緻補濕精華 30毫升 $219

內地網民指，每次皮膚乾燥時都會用上肌研這款極緻補濕精華，吸收力快，迅速地為肌膚補充水分，用後上妝更能令妝感更貼服！產品蘊含4種不同的透明質酸，能為肌膚深層保濕鎖水，同時強化肌膚屏障，產品輕薄質感能被快速吸收，滲透至皮膚底層。

萬寧美妝推介｜旅客必買清單3：Hada Labo肌研H.A. Supreme 極緻補濕精華 30毫升 $219（萬寧 官網）

萬寧美妝推介｜旅客必買清單4：曼秀雷敦竹炭毛孔潔淨酵素面膜 75克 $98

要好好保養肌膚當然不能忽視深層清潔，這款竹炭毛孔潔淨酵素面膜被網民大讚能有效深入毛孔把污垢徹底地吸附出來。產品亦含有日本稻米酵素成分，有助於提升肌膚代謝機能，有效地軟化角質，保養出充滿光澤且水嫩的健康膚質。

萬寧美妝推介｜旅客必買清單4：曼秀雷敦竹炭毛孔潔淨酵素面膜 75克 $98（萬寧 官網）

萬寧美妝推介｜旅客必買清單5：50惠黑髮激活精華 $429.9

內地旅客每次來港旅行，家中長輩都會指定他們一定要買50惠這款黑髮激活精華回去給他們作手信，他們更指每次都要走幾間萬寧才找到有存貨。家中長輩實試用了4個月，髮根的確開始明顯變黑，有效改善白髮。產品蘊含50種珍貴養髮成分，有助激活頭髮黑色素形成，能讓黑髮自然生長。

萬寧美妝推介｜旅客必買清單5：50惠黑髮激活精華 $429.9（50惠 官網）

萬寧美妝推介｜旅客必買清單6：Selsun 瀟灑2.5%抗真菌配方120毫升 $112

內地女亦力推這款抗真菌配方，指產品能有效抑制頭皮屑及痕癢問題，用過1次後真的沒辦法回頭！產品亦有助控制頭部油脂過盛分泌，「油頭女孩」及受頭皮問題困擾的女生們真的值得一試！

萬寧美妝推介｜旅客必買清單6：Selsun 瀟灑2.5%抗真菌配方120毫升 $112（萬寧 官網）

資料來源：快樂小鬼呀＠小紅書、奈奈探店＠小紅書、小蒙在香港＠小紅書