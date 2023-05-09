兆成行成香港必買手信！10大好物：酒店同款香氛、舒淇力推香薰油

香港手信推薦！提到香港手信除了珍妮曲奇外，其實還有不少隱世老店所發售產品都是不錯的選擇。而屹立香港逾60年的兆成行是就是其中之一，這間老字號裝潢富歷史味道，是專門售賣香薰油、按摩油、基底油、防潮珠等化妝品及工業原料，舒淇都曾大力推薦！《01女生》為大家集合了兆成行十大熱門好用產品推薦，除了可以自用，下次為外國朋友推薦香港手信時也多一個選擇。



舒淇曾力推：兆成行香薰油是全香港最好

舒淇在Louis Vuitton2008年發行的《聲音漫行之旅》專輯中，曾介紹過兆成行：「呢間舖頭睇落平平無奇，但係佢哋賣嘅香薰油，係全香港最好嘅」，此外在小紅書大量作者分享購買及用後感後，吸引不少中、外旅客前往兆成行選購，一度更出現代購，是近期熱門手信之一！

兆成行於小紅書上爆紅成必買手信之一：香港知名酒店的同款香氛（小紅書@Jukki）

兆成行於小紅書上爆紅成必買手信之一：香港知名酒店的同款香氛

在小紅書上突然爆紅原因之一，是兆成行的香薰油更推出了香港知名酒店的同款香氛，包括四季酒店、文華東方酒店、半島酒店、香格里拉酒店等等，還有大型商場K11 Musea的香氣，深受中、外旅客歡迎！

兆成行熱門產品1. 美白滋潤玫瑰護膚精華油 HK$178/50 ml（兆成行官網）

兆成行熱門產品1. 美白滋潤玫瑰護膚精華油 HK$178/50 ml

兆成行的白滋潤玫瑰護膚精華油，蘊含純玫瑰精油、玫瑰籽油、天然荷荷巴油及維他命E油，可緊緻肌膚、淡化黑色素及黑斑，讓輕熟肌膚或乾燥肌回復嬌嫩白滑。產品成分中的玫瑰籽油可讓肌膚回復柔滑、美白及避免皮膚鬆弛，並能淡化疤痕及暗瘡痕跡，保持肌膚水潤。而且精華油能迅速及完全被皮膚吸收，發揮精華最大的功效。

兆成行熱門產品2. 透明質酸保濕玫瑰精華液 HK$178/50 ml（兆成行官網）

兆成行熱門產品2. 透明質酸保濕玫瑰精華液 HK$178/50 ml

兆成行的透明質酸保濕玫瑰精華液，蘊含透明質酸及保加利亞玫瑰純露。透明質酸具持久的鎖水功效，可達到保濕、緊緻、活化皮膚，產品性質溫和適合各種膚質，使肌膚更飽滿有彈性。此外精華液更添加了保加利亞玫瑰純露，有去斑美白、淡化黑色素、收緊肌膚及解鬱的功效，高性價比！

兆成行熱門產品3. 天然精華養髮素 HK$128/100ml（兆成行官網）

兆成行熱門產品3. 天然精華養髮素 HK$128/100ml

細軟髮必試！兆成行的天然精華養髮素，蘊含多種天然護髮生髮精華，能有效減少毛髮脫落，剌激頭髮再生，促進頭髮生長，使頭髮烏黑亮澤及保持旺盛！產品當中蘊含迷迭香，能促進血液循環，幫助毛髮生長並具有光澤。更添加了天然香柏木及百里香，可改善脫髮及去頭皮屑，使髮根細胞機能活躍，頭髮就更旺盛！

兆成行熱門產品4. 薰衣草香薰油 HK$40/10ml HK$168/50ml（兆成行官網）

兆成行熱門產品4. 薰衣草香薰油 HK$40/10ml HK$168/50ml

兆成行的薰衣草香薰油，是由產自法國高原山地的頂級品種薰衣草提煉萃取而成，100%的天然純正，功效廣泛而卓著，除了可緩解緊張及安定情緒，改善睡眠質素外，還可以舒緩肌肉酸痛。而產品性質溫和、氣味芳香，還可以將精油混合底霜塗抹在肌膚上，有清潔皮膚、均衡油脂分泌的功效，是非常實用的香薰油！

兆成行熱門產品5. 天然純正荷荷巴油 （需到門市詢問售價）（兆成行官網）

兆成行熱門產品5. 天然純正荷荷巴油 （需到門市詢問售價）

超人氣產品！兆成行的天然純正荷荷巴油，不經其他化學品的乳化程序加工或加入防腐劑，天然純正。荷荷巴油含防皺豐富蛋白質、礦物質及最接近皮膚的膠原質，滲透力強，是穩定性極高的滋潤及保濕油。荷荷巴油用於肌膚時，可保持水份、預防細紋及軟化皮膚；用於頭髮保養時，則可改善粗糙髮質、防止頭髮曬傷分叉，使髮絲烏黑柔軟，一物多用，深受顧客歡迎。

▼▼▼【按圖看】更多兆成行熱門產品推薦｜包括亮眼部精華素、美白角鯊烷玫瑰精華素、香薰按摩油等，都是高性價比的熱門產品，非常適合當作手信！【按圖看】▼▼▼