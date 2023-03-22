內地女列港女6大「港味濃」特質！不太追求奢侈品：氣質決定素養

出國旅行時，有時會被當地人一看就看得出妳是「香港人」，作為香港女生的大家又有沒有想過，可能大家在衣著、打扮上散發著濃厚「港味」？最近有內地女在社交平台小紅書「Mona 在香港」上以「為什麼香港女生一看就能看出來是香港的」為題發帖文，分享了6大港女特質，指香港女生自信、外向，而且對生活品質追求高！



出國旅行時，有時會被當地人一看就看得出妳是「香港人」，作為香港女生的大家又有沒有想過，可能大家在衣著、打扮上散發著濃厚「港味」？（kan_jessica＠IG）

內地女列港女6大特質：氣質決定素養

有位內地女早前在社交平台上以「為什麼香港女生一看就能看出來是香港的」為題發帖文，指出有不少朋友都問她在香港怎樣能分辨出香港女生，她就指從妝容、衣著、髮型、社交、行事等方面上都可以一眼就看得出誰是香港女生，又指：「一個人的氣質決定了一個人的素養」。

內地女指從妝容、衣著、髮型、社交、行事等方面上都可以一眼就看得出誰是香港女生！（kan_jessica＠IG）

港女特質1｜妝容：精緻、淡雅妝容

她指出香港很少女生會化濃妝，妝容偏向淡雅、精緻，令人感覺自然清淡，粉底方面亦不會特意追求太白的粉底顏色，唇膏亦會選裸色，一切以清新自然為主。

港女特質2｜髮型：幹練短髮、披肩直髮

香港女生普遍不喜歡大波浪、公主頭這些髮型，偏向喜歡有層次的幹練短髮及披肩直髮，而且很多港女都不喜歡束起頭髮。

港女特質｜精緻、淡雅妝容（natalietong53＠IG）

港女特質3｜衣著：中性休閒風、不太追求奢侈品

香港女生一般都是以中性休閒風穿搭為主，偏愛黑白灰，有時就會穿上一身T恤牛仔褲，一般都不會選擇碎花連身裙或小香風，蕾絲衣物更加不會穿，她們都覺得這些衣物很土氣，而且內地網民感覺香港女生低調不太追求奢侈品。

港女特質4｜鞋子：偏愛運動鞋、平底鞋

內地網民認為大多數香港女生都偏愛運動鞋、平底鞋，很少穿高跟鞋，即使穿都是一些永不過時的經典鞋款。有網民看到這一點就連忙回應指，到過香港就會發現，其實並不是香港女生不愛穿高跟鞋，而是香港大多數地面都不平坦，很難有機會可以穿高跟鞋，這也引起不少人有所共鳴。

港女特質｜衣著：中性休閒風、不太追求奢侈品（natalietong53＠IG）

港女特質5｜喜歡分享生活

香港女生很喜歡分享自己的生活，不時都會在社交平台上載照片分享心情及近況，不會炫耀及做作，而且香港女生熱愛生活，喜歡戶外活動及打卡美食，對生活品質追求高。

港女特質6｜外向自信

內地網民坦言初初跟香港女生接觸時，會覺得她們比較凶，但事實上普遍香港女生生活獨立，工作辦事能力亦很高，所以相處久了就會開始覺得她們外向、自信、好相處。

港女特質｜喜歡分享生活（kan_jessica＠IG）

資料來源︰Mona 在香港@小紅書