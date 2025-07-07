魚油推薦｜10大iHerb回購率高魚油！最平$70入手+附獨家優惠碼

10大魚油推薦2025！近年女生對內在保養的意識愈來愈高，其中「魚油」更是大熱門之一，其中富含Omega-3，是一系列多元不飽及脂肪酸，而且曾有研究指出進食魚油除可補充omega-3外，亦可減輕女性原發性痛經的嚴重程度。以下記者分享10款iHerb回購率超高魚油推介給大家參考，能夠讓大家由內靚到外，有興趣的女生別錯過以下推介！



10大魚油推薦！保持肌膚彈性+緊緻抗皺

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魚油推薦｜ 1. Zhou Nutrition魚油（120 粒軟凝膠）HK$139.11

購買方法：iHerb

進食魚油後可吸收 Omega-3 脂肪酸的益處，苦若擔心有魚腥味的朋友，亦可安心服用絕無魚腥味。長期服用的話有助於幫助心血管和眼部健康，也有助記憶、大腦和關節健康。

魚油推薦｜ 1. Zhou Nutrition魚油（120 粒軟凝膠）HK$139.11 （iHerb）

魚油推薦｜2. BodyBio魚油（120 粒 Non-GMO 軟凝膠）HK$307.62

購買方法：iHerb

BodyBio魚油是從鯷魚和沙丁魚中提取而來，有別於其他品牌的魚油，整過過程都確保免受氧化。這款魚油是以EPA 與 DHA 的比例為 3:1，有利支援機體抵抗系統、大腦、心臟和循環系統。

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魚油推薦｜3. California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油 HK$119.23

購買方法：iHerb

這款魚油銷售量一直長居iHerb魚油榜首，同樣做到補充Omega-3，且有助保持足夠的好脂肪，同時可降低心血管疾病的風險，健康的大腦功能，並幫助整體機體抵抗健康。

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魚油推薦｜4. Solgar歐米伽-3濃縮魚油（120粒軟膠囊） HK$112.32

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這款魚油跟承上那款魚油都不相伯仲，同樣深受大眾的歡迎。至於這款魚油最特別之處是它經過分子蒸餾去除汞， 亦通過測試為特好純度。官方建議成年人一天三次，每次兩粒，隨餐服用即可。

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魚油推薦｜5. Sports Research, 歐米伽-3魚油 HK$160.68

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這款魚油獲得IFOS® 5 星級認可魚油，而且每粒凝膠都含有超高濃度水準的 EPA（685 毫克）及DHA（310 毫克）。不少用家服用後都大讚質量好，無魚腥味易吞，而且長期服用明顯看到皮膚變好，敏感發炎減少。

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魚油推薦｜6. NOW Foods檸檬味歐米伽-3魚油 HK$117.63

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有些人對吞藥丸感到困難，加上一般魚油的膠囊都相對大粒，使吞咽過程伯變得更困難。這款是液體裝魚油富含豐富Omega-3，有助平衡膽固醇吸收，促進心臟健康，亦有助皮膚頭髮健康，減少炎症；當中加入了檸檬味更容易入口。

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魚油推薦｜7. Barlean's, 極其美味的歐米伽-3 魚油（芒果桃奶昔）HK$233.30

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這款是液體裝魚油對於怕有魚腥味的朋友相當友好，比傳統的魚油或軟凝膠吸收更好，可以獲得更多身體所需的Omega-3。官方建議可以直接食用或放入優酪乳、燕麥片、冰沙中服用。

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魚油推薦｜8. Coromega Max高濃度Omega-3魚油 （60個擠壓丸）HK$268.72

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這款魚油把膠囊內之魚油擠壓入口內或混合食物服用，既方便又變得更易入口。功效方面比起傳統魚油軟膠囊強3倍，含有高濃度Omega-3魚油，比軟膠囊的吸收性強3倍。

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魚油推薦｜9. Bioglan Kids Smart DHA-歐米伽-3魚油（30粒跳跳糖） HK$72.84

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這款魚油整個外形都跟一般的糖果無分別，而且可以直接放入嘴裡咀嚼。不少用家都表沒有魚腥味，接受度非常高。

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魚油推薦｜10. Coromega 歐米伽-3 擠壓橙汁 HK$293.78

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這款是Omega-3魚油補充劑，採用了獨特的乳化配方比魚油軟凝膠的吸收效率高 300%，這有助於將Omega-3脂肪酸提升到健康水準，從而令心臟、智力和身體更健康。