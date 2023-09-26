精華推薦2023｜精華用錯恐無效！附20款貴婦級精華 抗老肌膚再生

精華推薦2023必買！皮膚上的細紋會讓整個人看起來相當疲憊，加上不少女士們都愛熬夜，故此漸漸都會出現不少初老跡象。以下記者分享20款貴婦級精華推薦給大家參考，每一款都蘊含高貴的成分，同時達到顯著的功效，絕對是值得投資的護膚品之一！



精華正確3大步驟 用錯無效兼浪費

步驟 1. 潔面，確保皮膚清潔

在使用護膚精華前，確保皮膚已經徹底清潔，建議使用溫和的潔面產品清潔臉部，然後使用適合自己膚質的精華產品。切記在面霜或乳液前使用，由於精華的分子較小，容易被皮膚吸收。

步驟 2. 輕輕按摩 有助皮膚吸收

使用護膚精華時，遵從產品的使用說明是非常重要。一般，先取適量的精華產品在手心，然後塗抹在臉部和頸部，再輕輕按摩以促進吸收，並增強後續護膚產品的吸收效果。

步驟 3. 配合其他護膚

精華通常是護膚程序中的一個步驟，可按照個人需要添加其他護膚產品，例如眼霜、面膜等，以達到全面的護膚效果。

20大貴婦級精華推薦！高貴成分、達到顯著功效

精華推薦 1. CHANEL 一號紅山茶花精華液

購買方法：Zalora

CHANEL一號紅山茶花精華液是萃取自紅色山茶花，富含高濃度活性成分，有效為肌膚灌注細胞活力及抵禦環境傷害。不少用家表示使用後，明顯感到肌膚「飲飽水」，膚色更見均勻亮澤。

精華推薦 2. LA MER The Concentrate serum 極緻修護精華

購買方法：01網購｜Zalora｜Selfridges｜Strawberrynet

年過25歲女生漸漸更注重皮膚管理，加上繁忙的工作，難免要熬夜。LA MER的產品毋須多介紹，這支極緻修護精華相信無人不識，當中滿注高濃縮的細胞更生甘露Miracle Broth™ 活膚精華，有助為肌膚鎖住水份，鎮靜泛紅、刺激及其他炎症跡象。

精華推薦 3. Clé de Peau Beauté LE SÉRUM 煥活細胞精華

Clé de Peau Beauté由美妝到護膚品一直在不同的排行榜上名列前茅，可見其人氣及產品的好用度。LE SÉRUM 煥活細胞精華能有效為肌膚打好健康基礎，一抹喚醒四大根源細胞、激活細胞、增強吸收力，令到後續的護膚養分瞬間倍大。

精華推薦 3. Clé de Peau Beauté LE SÉRUM 煥活細胞精華 （官方提供）

精華推薦 4. CLARINS DOUBLE SERUM 賦活雙精華

購買方法：01網購｜Zalora｜Strawberrynet

CLARINS推出的產品向來深受女士歡迎，今年新推出的第8代賦活雙精華有助針對轉季及肌膚乾敏問題，揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，發揮5大細胞修護功效。CLARINS所有產品採用植物成分配方，連敏感肌亦可安心使用。

精華推薦 5. Fresh古源白鑽松露修復精華

Fresh古源白鑽松露修復精華採用了珍貴而極罕的成分，有效從內而外重塑肌膚結構，配以突破性蛋白組織再生科研激活細胞蛋白再生，肌膚顯著煥發活力。

精華推薦 5. Fresh古源白鑽松露修復精華 （官方提供）

精華推薦 6. KIEHL'S 醫學淡紋緊緻再生精華

購買方法：01網購｜KIEHL'S官網 ｜Zalora｜Strawberrynet｜Selfridges｜Harrods

KIEHL'S 醫學淡紋緊緻再生精華蘊含Pure Retinol，有效強化、修復及促進肌膚再生。不少用家都表示使用14天明顯看到毛孔收細。另外比起傳統A醇沒有太多的副作用，配方溫和，適合所有膚質使用。

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精華推薦 7. FANCL 膠原豐盈肌底液

購買方法：01網購

FANCL多年對於膠原蛋白研究上一直尋求突破，推出不少的膠原蛋白產品都大受歡迎。這支新日常肌底保養配合嶄新成分，有效快速煥活優質膠原蛋白，同時更強效減淡表情紋，令肌膚飽滿強韌。

精華推薦 7. FANCL 膠原豐盈肌底液 （官方提供）

精華推薦 8. Aesop Lucent Facial Concentrate

購買方法：Zalora｜Lookfantastic｜Selfridges｜Strawberrynet

Aesop的產品一向以天然無添加為主，且品牌的調香亦成為賣點。不少用家都表示使用Aesop這款精華後，不但有效舒緩臉部泛紅的情況，且具有抗衰抗氧化的成功及蘊含豐富的維他命C，成為皮膚第一層保護層，簡直是一支多功效精華！

精華推薦 9. CHANTECAILLE 24K gold serum intense

購買方法：Net-a-porter｜Lookfantastic｜Harrods｜24S

CHANTECAILLE各款產品均以高純、天然的無添加花卉草本精萃。至於這支精華結合多種天然成分，包括科研胜肽、純素黃金、草本成分、透明質酸，長期使用可撫平細紋，全面提亮肌膚。

精華推薦 10. Sulwhasoo First Care Activating Serum

購買方法：01網購

韓國No.1護膚品牌雪花秀一直致力於人參研究，透過尖端科技注入皇牌產品，讓提升肌膚再生能力，不論是年輕女士還是成熟的女生都被其深深吸引著。早前新推出的全新第6代First Care煥活年輕肌膚精華，一開賣已經大受歡迎。

精華推薦 10. Sulwhasoo First Care Activating Serum （官方提供）

精華推薦 11. 明色NA15高濃度逆齡回彈精華

購買方法：萬寧

這款精華有助肌膚重拾對抗膠原糖化的活力，制止糖分侵蝕皮膚，當中的維他命B3具有改善毛孔粗大、膚色不均和美白淡斑的功效，從而達到延緩衰老的效果。

精華推薦 11. 明色NA15高濃度逆齡回彈精華 （官方提供）

精華推薦 12. elvis + elvis 丁香亮肌極緻精華 ( LILAC SERUM I )

elvis + elvis是一個來自美國的品牌，品牌一直致力研發天然、溫和、高效護膚品，特別針對敏感肌。全新推出「丁香幹細胞護膚系列」採用珍貴丁香幹細胞，加入高效的微脂囊技術 (Liposome Technology) 能穩定活性成分，這款精華蘊含 19 種植物天然萃取，有助擊退暗啞黑色素。

精華推薦 12. elvis + elvis 丁香亮肌極緻精華 ( LILAC SERUM I ) （官方提供）

精華推薦 13. The Ordinary Soothing & Barrier Support Serum

購買方法：Sephora

The Ordinary一向深受小資女的歡迎，品牌過往推出不少產品都備受好評。最近推出的Soothing and Barrier Support Serum是針對屏障受損的皮膚，當中的維他命B12賦予精華標誌性的粉紅色，有助減輕泛紅，且能短時間內提升肌膚水份達86%。

精華推薦 13. The Ordinary Soothing & Barrier Support Serum （官方提供）

精華推薦 14. Murad A醇青春煥顏面部精華 Retinol Youth Renewal Serum

購買方法：Lanecrawford｜Lookfantastic｜Selfridges｜Harrods

「早C晚A」保養概念相信大家都不陌生，Murad這款皇牌精華自推出後，深受顧客追捧。精華配方採用了獨家「3A」 高端技術三重活性A醇科技（速效A酯、緩釋A醇與A醇增強因子）有效對抗初生紋，令肌膚變得更光滑緊緻。

精華推薦 14. Murad A醇青春煥顏面部精華 Retinol Youth Renewal Serum （官方提供）

精華推薦 15. INNISFREE 綠茶籽透明質酸注水精華

購買方法：屈臣氏｜yesstyle

NNISFREE全新升級版綠茶籽透明質酸注水精華加入了納米膠囊透明質酸，一塗即時滲透肌底，提升肌膚濕度超過7倍，即時減輕肌底乾燥，同時穩定肌膚水分平衡，修復補水屏障。

精華推薦 15. INNISFREE 綠茶籽透明質酸注水精華 （官方提供）

精華推薦 16. ALBION 奇肌修復露 t eclafutur t

日本護膚品牌ALBION推出全新奇肌修復露t eclafutur t，成分採用了品牌獨家研發的「夢彩花精華」，有助促進修復受損細胞，讓肌膚由內至外仿如重生。

精華推薦 16. ALBION 奇肌修復露 t eclafutur t （官方提供）

精華推薦 17. Philosophy dose of wisdom™ bouncy skin reactivating serum 彈透美肌煥活精華

Philosophy這支精華配方採用了專利肌膚活力提升複合技術(patented vitality booster)，能夠喚醒肌膚自身活力，讓肌膚功能發揮至最佳狀態。不少用家使用後都表示，明顯見到細紋減淡，且肌膚變得有彈性。

精華推薦 17. Philosophy dose of wisdom™ bouncy skin reactivating serum 彈透美肌煥活精華 （官方提供）

精華推薦 18. MZ SKIN 亮白完美維生素C 修護精華 (Brighten & Perfect Vitamin C Serum)

購買方法：Lanecrawford｜Lookfantastic｜Selfridges｜Harrods｜Strawberrynet｜Net-a-Porter

亮白完美維生素C 修護精華 (Brighten & Perfect Vitamin C Serum) 有效抵禦環境對肌膚侵害，臨床證實使用4 星期後可減少 95% 的色素沉澱和色斑。

精華推薦 18. MZ SKIN 亮白完美維生素C 修護精華 (Brighten & Perfect Vitamin C Serum) （官方提供）

精華推薦 19.Caudalie Resveratrol-Lift Instant Firming Serum 白藜蘆醇提昇緊緻精華

購買方法：Sephora｜Lookfantastic｜Selfridges｜Strawberrynet

Caudalie這款精華以98%天然純素成分揉合而成，當中由全新革命性純素膠原，抗皺緊緻功效比維他命A 高出 3 倍。持續使用有效抗氧強化，預防膠原蛋白及透明質酸流失，肌膚由內至外重現飽滿彈滑、細緻毛孔。

精華推薦 19.Caudalie Resveratrol-Lift Instant Firming Serum 白藜蘆醇提昇緊緻精華 （官方提供）

精華推薦 20. L‘Occitane 蠟菊煥活雙效精華

購買方法： L‘Occitane官網｜Lookfantastic｜Strawberrynet

L‘Occitane的蠟菊煥活雙效精華⼀夜紓緩煥活提亮，驅⾛倦容，讓肌膚綻放健康⾃然光采，紓緩及修護被受⽇常壓⼒影響的肌膚。