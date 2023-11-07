粉底液推薦2023｜27款好用專櫃粉底液比拼！變美養膚一塗自帶濾鏡

粉底液推薦2023｜專櫃粉底液有哪些好用之選？天氣漸熱，增加皮膚出油機會，故此要轉用全日持久及控油配方的粉底液。「01女生」記者推薦27款粉底液，讓大家任何時候能夠維持完美的妆容，亦絕不會出現脫妝情況，有興趣的女生別錯過以下好用專櫃粉底液推介。



▶氣墊粉底推薦2023｜15款口碑好氣墊粉底推薦！新手30秒完妝必備

27大必買粉底液推薦2023！持妝24小時 防汗防油零浮粉

粉底液推薦 2023｜1. NARS自然亮彩持久粉底液

購買方法： LOOKFANTASTIC (HK$340.5 )

NARS Cosmetics Natural Radiant Longwear Foundation多達19種色調，符合不同膚色人士需要。16小時長效持妝配方，成分中更添加由紅桑莓、蘋果及西瓜萃取精華的煥膚複合物，再加上微粉顏料和礦物質粉末，完美結合遮瑕、持久、亮澤、輕盈等多重功效，打造與自身膚色零色差、無瑕的自然裸肌。

粉底液推薦 2023｜1. NARS自然亮彩持久粉底液 (www.lookfantastic.com.hk)

粉底液推薦 2023｜2.Perricone MD 無妝粉底精華 SPF 20

購買方法： LOOKFANTASTIC (HK$177)

Perricone這款粉底注入亮白成分，有助於減少黑斑、撫平皺紋，使膚色更加均勻。同時，含有SPF20 防護有助於抵禦 UVA 和 UVB，防止皮膚損傷及衰老。質感水潤而且妝感自然，非常適合日常上班、約會使用。

粉底液推薦 2023｜2.Perricone MD 無妝粉底精華 SPF 20 (www.lookfantastic.com.hk)

粉底液推薦 2023｜3. CHANEL LES BEIGES 自然原生美肌微精華粉底液

購買方法：Harrods ($462)

CHANEL這款粉底液是採用了前所未有的多用途底妝配方，注入極高濃度微囊色素。輕盈啫喱質感蘊含近60%水分，蘊含豐富的抗氧化活性成分，能令肌膚保持持久水潤，且締造無比自然無瑕的妝效。

粉底液推薦 2023｜3. CHANEL LES BEIGES 自然原生美肌微精華粉底液

粉底液推薦 2023｜4. CHANEL一號紅山茶花粉底液

CHANEL這款粉底液結合多種保養精華，可保護肌膚避免環境因子傷害。平日喜歡透薄妝感的女生不能錯過。流動性強容易把粉底液推至均勻，由於粉底以保濕為主，所以臉上略有遮瑕的話，可以額外塗上遮瑕膏。

粉底液推薦2023 ｜4. CHANEL一號紅山茶花粉底液（官方提供）

粉底液推薦 2023｜ 4. DECORTÉ Zen Wear Multi-Proof Foundation

過去日雜《LDK the Beauty》曾對市面多款粉底液進行評測，而DECORTÉ這款粉底液獲得A級好評，其主打持久輕薄，且延展性極高，推開效果十分透薄、貼服，加上毛孔遮瑕可以完美隱藏起來，完全是炎熱天氣的底妝救星。

粉底液推薦 2023｜ 4. DECORTÉ Zen Wear Multi-Proof Foundation

粉底液推薦 2023｜ 5. SUQQU 晶采艷澤粉霜

購買方法：01網購，用「01積分」扣減更可低至半價購入。

眾女生都希望擁有美美的奶油肌，而SUQQU這款粉霜正可以滿足大家的願望。一到夏天，很多油性肌膚的女生最害怕的是油光滿面，化好妝不足幾小時就出現脫妝的情況，確實讓人相當尷尬。不過SUQQU這款粉霜正正可以解釋這個問題，有效把毛孔隱藏，稱得上粉底液中的磨皮神器。

粉底液推薦 2023｜ 5. SUQQU 晶采艷澤粉霜（Zalora）

粉底液推薦 2023｜6. Make UP Forever HD SKIN 高清隱形持妝粉底

購買方法：Sephora ($420)｜Lanecrawford ($420）

Make UP Forever 向來的底妝產品一直都相當出色，深受女生們的喜愛。這款粉底用超高清隱形遮瑕霜及高清隱形持妝粉底均勻膚色。官方建議先由面部中央向外塗上粉底，向耳朵方面推開粉底 (如耳朵前方有泛紅情況、需束起頭髮) 。避免塗於眼周位置 (眼蓋上或眼底位置)，以免顯倦。

粉底液推薦 2023｜6. Make UP Forever HD SKIN 高清隱形持妝粉底 （官方提供）

粉底液推薦2023 ｜7. KANEBO輕柔透亮粉底液

KANEBO最新推出的粉底液是一款主打輕柔貼服自然妝感，同時亦有效遮瑕不均勻的膚色和撫平毛孔凹凸，營造輕盈柔光效果，提亮膚色，增強美感。

粉底液推薦2023 ｜7. KANEBO輕柔透亮粉底液 （官方提供）

粉底液推薦 2023｜8. Lancôme 極致持妝輕透粉底液

購買方法：strawberrynet ($330)｜Lanecrawford ($450）

Lancôme這款粉底液毋須多介紹，自推出後一直成為眾女生的夏日粉底液首選。不少人用家都大讚其持妝力強，亦能夠保持輕盈透薄的妝感。即使上妝一整天都沒有暗沉氧化的問題。

粉底液推薦 2023｜8. Lancôme 極致持妝輕透粉底液（官方提供）

粉底液推薦2023 ｜9. TOM FORD 柔霧無痕粉底液

購買方法：strawberrynet ($2,431)｜Lanecrawford ($805）

TOM FORD這款粉底液以柔和啞致質地，結合可淡化肌膚瑕疵的柔焦微球體粉末與延長持妝效果的色素微粒，為妝容中度至飽滿遮蓋。即使卸妝後亦持續感覺至臻柔滑，有助支援肌膚保濕屏障。

粉底液推薦2023 ｜9. TOM FORD 柔霧無痕粉底液（官方提供）

粉底液推薦2023 ｜10. Giorgio Armani DESIGNER LIFT設計師光感粉底液

購買方法：Lanecrawford ($655）

Giorgio Armani運用 Micro-fil 技術製作出了輕盈無油粉底液，容易順滑推開，有效營造出自然妝效。即使臉上略有遮瑕都可以層疊上妝，打造清透至中度遮瑕效果。

粉底液推薦 2023｜10. Giorgio Armani DESIGNER LIFT設計師光感粉底液（官方提供）

粉底液推薦2023｜11. Clé de Peau 鑽光粉底霜

購買方法：01網購，用「01積分」扣減更可低至半價購入。

Clé de Peau 鑽光粉底霜可打造完美無瑕的修飾度和水潤般的透亮妝感，24小時全天候滋潤水潤保濕、持久遮瑕。這款粉底霜有別於其他底妝產品，其是一款以鑽石光澤為靈感的養膚級保養霜粉，把彩妝和保養品完美結合。

粉底液推薦2023 ｜11. Clé de Peau 鑽光粉底霜 （官方提供）

粉底液推薦2023｜12. HOURGLASS VEIL水亮透薄粉底霜

HOURGLASS今年盛夏再推出全新推出VEIL水亮透薄粉底霜，最特別的地方是一塗上臉即時可提升皮膚的水分含量52％，而且配方加入了植物性角鯊烯、白芒花籽油和紅毛丹混合物，能迅速融入肌膚，並持續滋養一整天。

粉底液推薦2023｜12. HOURGLASS VEIL水亮透薄粉底霜 （官方提供）

粉底液推薦2023｜13. IPSA 水感原透光粉底液 LIQUID FOUNDATION E

IPSA流金水無需多介紹，品牌一直深受日本女生的歡迎。這款粉底液自去年推出後，獲得好評，以零毛孔光循環技術及調光水潤配方，亦有效防止肌膚老化暗沉。無論是乾燥肌及偏油肌都能夠展現完美的妝容。

粉底液推薦2023｜13. IPSA 水感原透光粉底液 LIQUID FOUNDATION E (IPSA 官網)

粉底液推薦2023｜14. HUDA BEAUTY FauxFilter Luminous Matte Liquid Foundation

購買方法：Sephora ($380)｜Harrods ($346)｜ASOS ($364.44)

這款是HUDA BEAUTY最受歡迎的無香粉底液，當時未正式推出就經已有3 萬人Waiting List，造成一時佳話。這款粉底液具有全面遮蓋、長達 24 小時的使用時間和明亮的啞光效果。

粉底液推薦2023｜14. HUDA BEAUTY FauxFilter Luminous Matte Liquid Foundation (Sephora)

粉底液推薦2023｜15. Gucci Éternité de Beauté啞緻無瑕粉底液

購買方法：Net-A-Porter ($669.96）｜Selfridges ($385）｜Harrods ($501）

Gucci Éternité de Beauté 啞緻無瑕粉底液具備 SPF 15 防曬功效，質感輕盈透薄，24 小時持久貼服不脫妝，亦有助促進和持續為肌膚補濕及深層滋潤和鎮靜肌膚。

粉底液推薦2023｜15. Gucci Beauty Éternité de Beauté啞緻無瑕粉底液 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜16. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液

購買方法：Net-A-Porter ($320）｜Selfridges ($340）｜Harrods ($346）

Charlotte Tilbury 這款粉底液質地輕盈，一掃瞬間柔化，即使是毛孔、痘印、暗沉、泛红、黑眼圈、膚色不均，都可堆叠遮瑕度。此外，粉底液揉合三大專利(2% MAGIC REPLEXIUM ™、MAGIC MOSSCELLTEC™、AirCool ™)做到4小時均持久不黏漉 、防水防汗。

粉底液推薦2023｜16. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜17. Dior 恆久貼肌柔霧粉底液

Dior的過往的粉底液一直大獲好評，而這款恆久貼肌柔霧粉底液是由Dior研創的，其可維持24小時持久的高度遮瑕效果，更揉合86%護膚成分，更為肌膚深層保濕，同時持續改善膚質。

粉底液推薦2023｜17. Dior 恆久貼肌柔霧粉底液 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜18. SHISEIDO REVITALESSENCE養膚亮澤修護精華粉底

購買方法：Lookfantastic｜Harrods

SHISEIDO 今年夏天推出了全新的REVITALESSENCE養膚亮澤修護精華粉底，變美的同時又能夠養膚。粉底採用嶄新高效技術Bio-BoostRED Technology，一抺讓肌膚先吸收高效護膚成份，再修飾肌膚，即時令膚色均勻而無厚妝感或粉感，並有效亮化膚色、減少皺紋。

粉底液推薦2023｜18. SHISEIDO REVITALESSENCE養膚亮澤修護精華粉底 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜19. Bobbi Brown INTENSIVE SERUM CREAM FOUNDATION 蟲草臻萃煥活粉底霜

購買方法：Bobbi Brown

Bobbi Brown 全新蟲草抗氧修護精華粉底霜，蘊含蟲草及人參精華，配方富含87%護膚成分，並增添調理肌膚的新成分積雪草及海藻，有效改善因乾燥引致的肌膚問題，締造年輕亮澤底妝。

粉底液推薦2023｜19. Bobbi Brown INTENSIVE SERUM CREAM FOUNDATION 蟲草臻萃煥活粉底霜 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜20. shu uemura 無限修護精華粉底

shu uemura這款無限修護精華粉底液，蘊含 93% 護膚及精華配方，猶如面霜般滋潤輕柔質感，完美融合肌膚，注入修護養份，塑造柔潤平滑，飽滿透亮肌膚。

粉底液推薦2023｜20. shu uemura 無限修護精華粉底 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜21. RMK Lasting Gel Creamy Foundation 持久水凝柔霧粉底霜

RMK第一次採用「Clear Smoothing Gel 清透平滑啫喱」，能夠撫平及修飾毛孔等凹凸位置，「Light Diffusion Powder 光線擴散粉末」則能營造霧面玻璃般的柔焦效果，只需一抹，就能均勻調整膚色，營造自然妝效。

粉底液推薦2023｜21. RMK Lasting Gel Creamy Foundation 持久水凝柔霧粉底霜 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜22. Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation 純淨無瑕柔霧粉底液

購買方法：Selfridges｜Harrods

Laura Mercier 採用了嶄新活膚配方及修正膚色科技打造全新純淨無瑕底妝系列，蘊含高效活膚成份，全日持續保濕控油，維持肌膚水油平衡，持續使用更有效提升肌膚狀態。

粉底液推薦2023｜22. Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation 純淨無瑕柔霧粉底液 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜23. BURBERRY Beyond Radiance 底霜

Burberry Beauty Beyond Radiance 蘊含96%天然成分和光澤閃耀珍珠粉，有助為肌膚提供24小時保濕功效，亦能打造自然輕透不厚重妝感，保護肌膚及改善肌膚狀態，打造水潤光澤妝感。

粉底液推薦2023｜23. BURBERRY Beyond Radiance 底霜 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜24. Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup 持久防曬粉底

購買方法：Estee Lauder｜Lanecrawford｜Strawberrynet

Estee Lauder的底妝產品一向大受歡迎，這款持久防曬粉底更是品牌的皇牌產品，全日持久及控油配方，24小時持久貼服，妝效均勻薄貼、如絲絨般完美柔滑。即使香港潮濕天氣都能夠呈現零瑕肌膚。

粉底液推薦2023｜24. Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup 持久防曬粉底 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜25. M·A·C 亮肌輕透精華粉底

購買方法：M.A.C

M·A·C這款粉底液可完美打造自然剔透水潤光感肌，且提升膚質的粉底。一塗即時增加 +209%保濕度，中度遮瑕力，持久光澤效果。

粉底液推薦2023｜25. M·A·C 亮肌輕透精華粉底 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜26. LA MER The Soft Fluid Long Wear Foundation 柔膚持久修護粉底液

購買方法：LA MER｜Lanecrawford｜Strawberrynet｜Selfridges

LA MER向來走在高端保養的一席之地，不少人使用過LAMER產品的女生都對其讚不絕口。這款粉底液輕盈又自然，亦能夠使用少量粉底疊加點拍增加遮瑕度，修飾毛孔及瑕疵，提升肌膚的自然美態。

粉底液推薦2023｜26. LA MER The Soft Fluid Long Wear Foundation 柔膚持久修護粉底液 (品牌提供)

粉底液推薦2023｜27. Guerlain TERRACOTTA LE TEINT 古銅無瑕粉底液

Terracotta Le Teint 古銅無瑕粉底液採用創新質感，結合了彩妝粉的輕盈質感與粉底液的無瑕妝效，塑造自然完美的底妝。24小時不脫妝配方令肌膚時刻綻放健康光澤。

底液推薦2023｜27. Guerlain TERRACOTTA LE TEINT 古銅無瑕粉底液

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