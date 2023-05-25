精華推薦2023｜10款貴婦級精華：對抗初老、2週毛孔明顯平滑細緻

精華推薦2023十大必買！皮膚上的細紋會讓整個人看起來相當疲憊，加上不少女士們都愛熬夜，故此漸漸都會出現不少初老跡象。以下記者分享10款貴婦級精華推薦給大家參考，每一款都蘊含高貴的成分，同時達到顯著的功效，絕對是值得投資的護膚品之一！



10大貴婦級精華推薦！高貴成分、達到顯著功效

精華推薦 1. CHANEL 一號紅山茶花精華液

購買方法：Zalora(HK$1236)

CHANEL一號紅山茶花精華液是萃取自紅色山茶花，富含高濃度活性成分，有效為肌膚灌注細胞活力及抵禦環境傷害。不少用家表示使用後，明顯感到肌膚「飲飽水」，膚色更見均勻亮澤。

精華推薦 2. LA MER The Concentrate serum 極緻修護精華

購買方法：01網購(HK$2,480)｜Zalora(HK$3,535) ｜Selfridges( HK$4,050)｜Strawberrynet( HK$ 2,980)

年過25歲女生漸漸更注重皮膚管理，加上繁忙的工作，難免要熬夜。LA MER的產品毋須多介紹，這支極緻修護精華相信無人不識，當中滿注高濃縮的細胞更生甘露Miracle Broth™ 活膚精華，有助為肌膚鎖住水份，鎮靜泛紅、刺激及其他炎症跡象。

精華推薦 3. Clé de Peau Beauté LE SÉRUM 煥活細胞精華

Clé de Peau Beauté由美妝到護膚品一直在不同的排行榜上名列前茅，可見其人氣及產品的好用度。LE SÉRUM 煥活細胞精華能有效為肌膚打好健康基礎，一抹喚醒四大根源細胞、激活細胞、增強吸收力，令到後續的護膚養分瞬間倍大。

精華推薦 3. Clé de Peau Beauté LE SÉRUM 煥活細胞精華 （官方提供）

精華推薦 4. CLARINS DOUBLE SERUM 賦活雙精華

購買方法：01網購(HK$698)｜Zalora(HK$707) ｜Strawberrynet(HK$720)

CLARINS推出的產品向來深受女士歡迎，今年新推出的第8代賦活雙精華有助針對轉季及肌膚乾敏問題，揉合21種高效水溶性及油溶性的修護植物萃取，發揮5大細胞修護功效。CLARINS所有產品採用植物成分配方，連敏感肌亦可安心使用。

精華推薦 5. Fresh茶萃強韌激活精華

購買方法：01網購(HK$648)｜Zalora(HK$ 980) ｜Sephora(HK$1,080)｜Lookfantastic(HK$946)

Fresh茶萃強韌激活精華具4大功效，包括減淡細紋、增加皮膚彈性、提升皮膚整體光澤以及收細毛孔。不少用家使用後表示明顯看到肌膚平滑細緻，亦回復彈性，煥發年輕力量。

精華推薦 6. KIEHL'S 醫學淡紋緊緻再生精華

購買方法：01網購(HK$470) ｜KIEHL'S官網(HK$810)｜Zalora(HK$662) ｜Strawberrynet(HK$$2,761)｜Selfridges( HK$610)｜Harrods(HK$526)

KIEHL'S 醫學淡紋緊緻再生精華蘊含Pure Retinol，有效強化、修復及促進肌膚再生。不少用家都表示使用14天明顯看到毛孔收細。另外比起傳統A醇沒有太多的副作用，配方溫和，適合所有膚質使用。

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精華推薦 7. FANCL 膠原豐盈肌底液

購買方法：01網購(HK$105)

FANCL多年對於膠原蛋白研究上一直尋求突破，推出不少的膠原蛋白產品都大受歡迎。這支新日常肌底保養配合嶄新成分，有效快速煥活優質膠原蛋白，同時更強效減淡表情紋，令肌膚飽滿強韌。

精華推薦 7. FANCL 膠原豐盈肌底液 （官方提供）

精華推薦 8. Aesop Lucent Facial Concentrate

購買方法：Zalora(HK$ 950) ｜Lookfantastic(HK$820.5)｜Selfridges(HK$810)｜Strawberrynet(HK$ 808)

Aesop的產品一向以天然無添加為主，且品牌的調香亦成為賣點。不少用家都表示使用Aesop這款精華後，不但有效舒緩臉部泛紅的情況，且具有抗衰抗氧化的成功及蘊含豐富的維他命C，成為皮膚第一層保護層，簡直是一支多功效精華！

精華推薦 9. CHANTECAILLE 24K gold serum intense

購買方法：Net-a-porter(HK$4519.3)｜Lookfantastic(HK$3656.5)｜Harrods(HK$3818)｜24S(HK$3623)

CHANTECAILLE各款產品均以高純、天然的無添加花卉草本精萃。至於這支精華結合多種天然成分，包括科研胜肽、純素黃金、草本成分、透明質酸，長期使用可撫平細紋，全面提亮肌膚。

精華推薦 10. Sulwhasoo First Care Activating Serum

購買方法：01網購

韓國No.1護膚品牌雪花秀一直致力於人參研究，透過尖端科技注入皇牌產品，讓提升肌膚再生能力，不論是年輕女士還是成熟的女生都被其深深吸引著。早前新推出的全新第6代First Care煥活年輕肌膚精華，一開賣已經大受歡迎。