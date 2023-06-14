旺角美容院小店單次收費不硬銷！人手針清＋凹凸洞治療獲好評有效

【凹凸洞治療｜美容院推介】反覆長暗瘡，導致痘印、凹凸洞情況浮現確實令人很苦惱！想徹底解決凹凸洞，告別「月球表面」應該怎樣做？Mona Healing and Beauty 主打治療暗瘡凹凸洞及人手針清，助你從根源入手去除凹凸洞，另外亦有提供針清服務幫助減少暗瘡增生，回復平滑細緻肌膚。主理人Mona擁有超過25年美容經驗，美容院亦實行單次收費不硬銷，讓客人安心又放心！



Mona Healing and Beauty 主理人Mona擁有超過25年美容經驗，美容院亦實行單次收費不硬銷，讓客人安心又放心！（Mona Healing and Beauty 提供）

Mona Healing and Beauty 主打治療暗瘡凹凸洞及人手針清！（Mona Healing and Beauty 提供）

主打人手針清＋治療暗瘡凹凸洞！擁25年美容經驗 奉行單次收費不硬銷

位於旺角的 Mona Healing & Beauty 主打人手針清及治療暗瘡凹凸洞，主理人 Mona 擁有逾25年美容經驗，曾多次遠赴台灣拜師學藝，學習人手針清，無論是實戰經驗還是手藝都無可置疑！

位於旺角的 Mona Healing & Beauty 主打人手針清及治療暗瘡凹凸洞！（Mona Healing and Beauty 提供）

主理人 Mona 擁有逾25年美容經驗，曾多次特意去到台灣拜師學藝，學習人手針清！（Mona Healing and Beauty 提供）

Mona Healing & Beauty 創立於 2017年，由昔日尖沙咀舊舖的一張床做起，靠著 Mona 一雙手，用短短5年時間就能成功搬去500尺3張床，最近更進一步擴充至2000尺旺角全新店！擁有今日的成績，靠的不是廣告宣傳，亦不是推廣硬銷，反而是「口碑」二字！

Mona Healing & Beauty最近進一步擴充至2000尺旺角全新店！（Mona Healing and Beauty 提供）

Mona 是香港早期少數奉行單次收費的美容院，創立至今從來沒有做過廣告宣傳，亦不會用超低造價來吸引新客，所有療程只做正價，但正因為Mona針清手勢備受認同，擁有如此甚佳的口碑，令不少顧客都甘願回頭及介紹朋友光顧。

作為擁有豐富經驗的暗瘡專家，Mona現已成為ITEC專業資格認證美容導師，今年更打算開班教授人手針清課程，完成課程後會得到專業認可證書，有興趣的大家切記要密切留意 Mona Healing & Beauty 的動態了！

Mona針清手勢備受認同！（monahealingandbeauty＠IG）

Mona擁有今日的成績，靠的不是廣告宣傳，亦不是推廣硬銷，反而是「口碑」二字！（monahealingandbeauty＠IG）

由皮膚分析到後續保養服務全面

Mona Healing & Beauty 的治療師由皮膚分析、施治療程到後續保養都會全程跟足，他們亦對暗瘡凹凸洞進行深入研究，不吝嗇地在社交平台上分享與凹凸洞相關的專業分析，讓客人也能了解到自身的皮膚狀況及療程細節，雙方合力對症下藥，改善肌膚問題。

凹凸洞主要分為3大類別，分別是滾動型（Rolling Scars）、車廂型（Boxcar Scars）及冰錐型（Ice Pick Scars）。（monahealingandbeauty＠IG）

罕有小店有齊4部凹凸洞治療儀器 針對性地改善問題

Mona 雖然是小店，但他們亦不惜投資在儀器之上，他們亦是市面上少數小型美容院，有齊4部治療凹凸洞的醫療級專業儀器，包括分段式CO2激光、Pico 蜂巢、Viva 熱能氣化及RF膠原修復針，只希望可以按照每位客人的實際皮膚狀況及「奇難雜症」，混合不同儀器，針對性地助客人徹底改善問題。

Mona 雖然是小店，但他們亦不惜投資大筆金錢在儀器上，他們亦是市面上少數小型美容院，有齊4部治療凹凸洞的醫療級專業儀器。（monahealingandbeauty＠IG）

希望可以按照每位客人的實際皮膚狀況及「奇難雜症」，混合不同儀器，針對性地助客人徹底改善問題。（Mona Healing and Beauty 提供）

凹凸洞治療｜分段式CO2激光

分段式CO2激光是把密集而微細的激光束打入皮膚底層，透過製造微細傷口來刺激皮膚更新及修護，有助收細毛孔、改善暗瘡疤痕及凹凸洞問題。

凹凸洞治療｜Pico 超皮秒蜂巢激光

Pico 激光採用專利的蜂巢技術，透過立體變焦蜂巢激光進行無創膠原治療。激光會在不傷害表皮情況之下，由皮膚的深層打至淺層，破壞凹凸洞旁邊的不健康細胞、切斷纖維化細胞根部，同時刺激皮膚內的膠原蛋白再生，有助收細粗大毛孔，令皮膚回復光滑。

凹凸洞治療｜Viva 熱能氣化

Viva 熱能氣化透過先破壞皮膚表層，帶走老化角質，再用專利的點陣射頻把能量傳遞到皮膚深層，移除痘印底層的纖維化組織，及剌激底層細胞，促進膠原蛋白再生，從而磨平痘抗邊緣，軟化疤痕及令毛孔重獲彈性，減淡痘疤。Viva 熱能氣化療程主要針對較淺至中層的凹凸洞。

凹凸洞治療｜RF膠原修復針

RF膠原修復針是透過結合傳統微針及熱能射頻（RF）技術，採用長度為0.2mm至4.0mm的針頭，精確地刺入真皮膚較深位置發放能量，刺激膠原蛋白增生、加快細胞自我修復，支撐起凹凸洞底，填滿坑洞，改善較為嚴重的凹凸洞問題。

由皮膚分析到後續保養服務全面 即將開班教授人手針清

Mona由皮膚分析、施治療程到後續保養都會全程跟足，他們亦對暗瘡凹凸洞進行深入研究，不吝嗇地在社交平台上分享與凹凸洞相關的專業分析，讓客人也能了解到自身的皮膚狀況及療程細節，雙方合力對症下藥，改善肌膚問題。

凹凸洞治療｜分清凹凸洞類型！（Mona Healing and Beauty 提供）

凹凸洞治療｜滾動型治療方案（Mona Healing and Beauty 提供）

凹凸洞治療｜車廂型治療方案（Mona Healing and Beauty 提供）