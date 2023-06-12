凹凸洞治療｜拆解凹凸洞成因及類型　5大美容院比較去痘印零瑕疵

【凹凸洞治療｜針清美容院推介】暗瘡凹凸洞怎樣解決？不論男女都深受凹凸洞問題困擾，如果擔心凹凸洞情況會日漸嚴重，就建議及早治療！《01女生》今次為大家介紹5間主打暗瘡凹凸洞治療及針清的美容院，部分更是單次收費，立即看看！



凹凸洞治療｜拆解凹凸洞成因＋類型

導致凹凸洞成因主要是暗瘡發炎後，令皮膚組織受損，傷及真皮層所致。用手擠壓暗瘡或強行刺破暗瘡等，不當的處理暗瘡方法很容易加劇發炎情況，嚴重可致增生性疤痕，即所謂的為「凹凸洞」。

凹凸洞主要分為3大類型，分別是滾動型（Rolling Scars）、車廂型（Boxcar Scars）及冰錐型（Ice Pick Scars）。滾動型看落像被車輪滾過，面積寬而不深，大範圍的話會令面部出現塌陷，這類較容易治療；車廂型一般呈圓形或橢圓形，底部面積比開口處小，洞口邊緣較銳利明顯，這類治療難度屬中等；冰錐型則是凹口最深的一類，開口窄，即使平日靠化妝也難以遮蓋，治療難度亦屬最高。

凹凸洞主要分為3大類型。（monahealingandbeauty＠IG）

學懂分辨不同的凹凸洞類型才能對症下藥，有效改善問題，而凹凸洞形成時間愈久就更難修復，所以緊記要及早處理，《01女生》立即為大家比較5間主打暗瘡凹凸洞治療及針清的美容院吧！

凹凸洞治療＋針清美容院推介1：Mona Healing & Beauty

位於旺角的Mona Healing & Beauty主打人手針清及治療暗瘡凹凸洞，主理人Mona具有25年美容經驗，更曾多次遠赴台灣拜師學習人手針清。Mona Healing & Beauty奉行單次收費不硬銷，讓顧客可以安心享用美容服務。

Mona Healing & Beauty是少數的小型美容院有齊4大治療暗瘡凹凸洞的專業儀器，包括分段式co2激光、Pico蜂巢、Viva熱能氣化及rf膠原修復針，希望透過混合不同儀器，針對客人皮膚狀況做到最佳的治療效果！除此之外，他們亦對凹凸洞有深入研究，在社交平台上不吝嗇地作出有關凹凸洞的專業分析，幫助客人了解自身皮膚狀況，對症下藥！

Mona Healing & Beauty 主理人Mona具有25年美容經驗，更曾多次遠赴台灣拜師學習人手針清。（Mona Healing & Beauty 提供）

位於旺角的Mona Healing & Beauty主打人手針清及治療暗瘡凹凸洞。（Mona Healing & Beauty 提供）

凹凸洞治療＋針清美容院推介2：Irene Beauty

位於元朗的Irene Beauty同樣主打暗瘡及凹凸洞專業治療，其皇牌暗瘡粉刺、毛孔及凹凸洞綜合治療，透過兩部儀器（膠原再生／熱能肌底消炎及等離子細胞再生）配合四重技術（微針射頻、經驗專業針清、等離子及超聲波）從根源開始全面改善暗瘡炎症、黑頭粉刺、毛孔粗大、暗瘡疤痕及凹凸洞問題。

療程需時約2.5－3小時，限時首次體驗價錢為$2,380 ，另外亦會附送護理套裝。Irene Beauty為全預約制，有興趣體驗的女生們就要及早預約了！

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Irene Beauty皇牌暗瘡粉刺、毛孔及凹凸洞綜合治療（Irene Beauty 官網）

凹凸洞治療＋針清美容院推介3：msbeauty

位於尖沙咀的msbeauty除了主打暗瘡凹凸洞治療外，還有提供暖宮養胸護理及纖體按摩護理服務，為女生們提供多元護理療程，解決各種需要！如果擔心療程太多不知怎樣選擇，msbeauty就會細心了解客人的肌膚狀況及需要，為你提供最合適的療程方案。

皇牌療程Einxel Plus膠原修復槍，採用非侵入性的熱能脈衝模式​，在短時間內將能量輸送到皮膚內細胞​，而且設有0.4mm-4.0mm獨特針​，照顧不同皮膚層的需要，以不同的針長在皮下層發放能量，激活膠原自生​、令肌膚更具彈性、提升緊緻度，以及改善最困擾的凹凸洞及痘印問題！​

凹凸洞治療＋針清美容院推介：msbeauty（msbeauty.ltd@IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介4：Namboo Beauty

Namboo Beauty是位於荔枝角的一間皮膚管理中心，秉承「以客為本」的宗旨，提供全面客製化美容服務，美容師會因應客人的實際皮膚問題而調節儀器能量，並為顧客提供舒適且私隱度高的環境。

獨家的第二代微針射頻療程結合了微針及RF射頻兩大技術優點，幫助持續激活膠原再生、緊緻及提升肌膚彈性、收細毛孔並撫平凹凸洞。療程首次試用價為$2,980，單次價錢$3,480。Namboo Beauty所有療程均是明碼實價，絕無隱藏收費、不硬銷！

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Namboo Beauty（namboo.beauty＠IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Namboo Beauty 第二代微針射頻療程（namboo.beauty＠IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介5：Mini House

Mini House是位於新蒲崗的一家優質美容小店，美容師擁有10年美容經驗，為顧客提供1對1細心服務，定制最適合客人的美容療程，療程後更會跟進效果，亦會免費提供皮膚分析及實用家居護理建議，讓客人平日也能自行保養肌膚，真正徹底改善肌膚問題。

Mini House提供的微針療法利用電動微針進行高效成份引導，將針對性的零菌精華成份帶入肌膚各層，改善肌膚狀態，有效地提升皮膚彈性、減淡皺紋、改善毛孔粗大、色斑及撫平凹凸洞及暗瘡印。

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Mini House（minihousehk＠IG）

凹凸洞治療＋針清美容院推介：Mini House 微針療法（minihousehk＠IG）