暗瘡印｜去痘印正確護理4步驟免留凹凸洞　紅、黑色印處理大不同

長痘痘很惱人，但更令人頭痛的是痘痘離開後所留下的暗沉、痘疤或凹凸不平的痘坑，尤其在護理階段一個小細節沒做好可能就會導致痘印永久殘留，變成小花臉。



小紅書上知名保養專家李藝恩即在社群上分享一套「去痘印」正確護理流程，幫助大家免於痘疤之苦、有效去除痘印！快一起來看看～

看看保養專家親授「去痘印正確護理」4步驟，以後想素顏示人也不尷尬。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1.痘印初期：去角質管理

將水楊酸棉片剪成適當大小，濕敷在痘印部位3分鐘，能夠幫助患部進行去角質動作，來加速皮膚更新速度，幫助痘印快速復原，也有利於後續的護理步驟更好吸收。

2.紅色痘印：舒緩+防曬

痘印產生後要分辨屬於黑痘印還是紅痘印，因為兩者的護理步驟大不同！紅色痘印重視舒緩+防曬，先使用具舒緩效果的精華液，在痘印處疊擦兩次讓精華充分吸收，同時防曬也不可少，只要出門在外要就記得做好防曬措施，避免痘印進一步色素沈澱。

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3.黑色痘印：美白精華做淡化

如果是屬於黑痘印就要做好美白護理！李藝恩強調這一步是關鍵，因為有沒有做管理黑痘印恢復時間差很多，一旦黑色素在臉上沉澱就很難退去，所以在黑痘印生成初期可以用美白淡斑精華來改善色沈、提亮膚色，使用時塗抹全臉，再到痘疤處疊擦，順便帶到唇周等容易暗沉部位，最後用乳霜鎖水。

4.痘坑預防：去疤軟膏

黑、紅痘印還可以靠正確護理步驟做修復，但如果變成凹凸不平的痘坑，就算是就醫也很難完全解決，所以要盡量避免，並提前預防。李藝恩建議在擠完痘痘三天後開始擦去疤軟膏，以輕輕打圈的方式上在患部，讓皮膚充分吸收。最後，李藝恩呼籲「前期預防」效果永遠比「後期改善」更好，學習正確的痘印護理流程才能有效避免痘疤生成！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】