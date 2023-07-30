安瓶功效勝精華液！7款急救護膚安瓶推薦：Albion美白、XOVĒ抗老

安瓶（Ampoule）護膚近年逐漸興起，小小的一支，功效卻比一般精華更快速見效，讓不少愛美的女生爭相入手。越來越多護膚品牌推出安瓶精華，由深層滋潤、美白、對抗泛紅敏感、緊緻抗老等等功效，而來自不同品牌的產品，都有一個共同點，就是短時間內穩定和急救肌膚。但安瓶為甚麼會有如此大功效？又有哪幾款好用推薦？



安瓶功效更勝精華？

安瓶功效之所以更勝精華，是因安瓶其實是精華液的濃縮版。一支小小的安瓶裡就有高濃度、分子更小的精華液，有強效修護功能，而現時不少安瓶產品有更針對的功效，像是深層滋潤、美白、對抗過敏等，大家可根據在意的肌膚問題，再選擇安瓶產品。

安瓶使用時機、次數及步驟（Art Piece）

安瓶使用時機、次數及步驟

安瓶的高濃度及活性精華，所以通常不建議天天使用，畢竟過於進補是有反效果的，使用次數或間隔，可根據不同品牌的產品使用建議。所以安瓶適合在肌膚不穩定時，像是氣息不佳、熬夜憔悴、換季等情況，或是在重要時刻前，可使用為肌膚加強營養，能即時有明顯改善效果。

而安瓶在整個護膚步驟中，是可取代精華液，即是每天使用化妝水和乳液後﹐就可塗上安瓶，最後再使用面霜鎖住護膚成分就可以了。

安瓶推薦1. CS12奇蹟抗敏安瓶 5mlx7支 $749

CS12奇蹟抗敏安瓶，是一款高效抗敏的產品，結合了修護和加強肌膚基層的保濕功效，面對肌膚過敏和不尋常情況時，有效舒緩肌膚狀況。此外，產品蘊含高分比的玻尿酸和金縷梅萃取，能收斂毛孔、改善凹凸肌、治療受損皮膚組織及降低肌膚紅腫和痕癢問題，使肌膚更加嫩滑。

安瓶推薦1. CS12奇蹟抗敏安瓶 5mlx7支 $749（Art Piece）

安瓶推薦2. Odriem Sunshine安瓶精華 5mlx5支 $588

飽受暗瘡困擾的女生必試！Odriem的Sunshine安瓶精華，蘊含多款活性成份，包括有積雪草為產品發揮強效修護力，舒緩抗炎；5%壬二酸是經美國皮膚病學會認可的成分；水楊酸則有效治療嚴重痤瘡，並有助輕度炎症溶解角質，促進皮膚代謝。再配合維他命B5及蘆葦，有效改善肌膚的缺水問題。這款安瓶精華特別適合油性，混合性皮膚及暗瘡皮膚，尤其針對暗瘡發炎情況，以及可催熟暗瘡及閉口粉刺更新並凋謝。

安瓶推薦2. Odriem Sunshine安瓶精華 5mlx5支 $588（Odriem）

安瓶推薦3. 雪花秀 滋陰生人參煥顏高效精華液（人參安瓶）20g $880

曾一度賣斷貨的人參安瓶，蘊含Ginsenomics™ 6000倍人參精萃與抗炎人參莓果萃取，可迅速收細毛孔，即時急救脆弱肌膚。尤其在肌膚狀態不穩時或轉季，能瞬間修復並舒緩乾燥泛紅，並且可改善肌膚彈性。另外人參安瓶的設計，是在首次使用時扭蓋才激活成分，可更高度保持人參精萃珍貴的活性成效，非常貼心。

安瓶推薦3. 雪花秀 滋陰生人參煥顏高效精華液（人參安瓶）20g $880（雪花秀）

安瓶推薦4. AMOREPACIFIC 煥采活膚高效安瓶 7ml+0.6g $950

抗老、逆齡的首選，AMOREPACIFIC的煥采活膚高效安瓶，富含由珍罕綠茶雨前一™精煉出的超卓抗氧成分AbsoluTea™，和以獨創雙重萃取技術Dual Infusion Technology精煉出極微細抗氧分子，使成分迅速滲透真皮層，肌膚可即時回復彈性、逆轉肌齡及激活膠原蛋白細胞增生。另外，產品包裝以獨特設計分隔精華液與兒茶素再生精華粉，使用前才融合，可最大化保存精華中的抗氧奇效。

安瓶推薦4. AMOREPACIFIC 煥采活膚高效安瓶 7ml+0.6g $950（AMOREPACIFIC）

安瓶推薦5. XOVĒ TIME REVERSAL AMPOULE 逆齡再生安瓶精華 3.5mlx5支 $1,980

高效的抗老安瓶精華，是護膚品牌XOVĒ的逆齡再生安瓶精華，採用仿針筒式設計，讓高濃度壓縮美容精華得以更好的保存，和使用時發揮更大效用。這款安瓶精華以品牌專利植物活性提取技術萃取的W-TruComplex®白松露活肌修復精萃，以來自大自然的強大修復力量，為肌膚注入必需養分，深層修復，以及擊退歲月痕跡。

安瓶推薦5. XOVĒ TIME REVERSAL AMPOULE 逆齡再生安瓶精華 3.5mlx5支 $1,980（XOVĒ）

安瓶推薦6. Belif 8% 維C亮白抗氧奇蹟安瓶 30ml $530

Belif的8%維C亮白抗氧奇蹟安瓶，是重重點改善肌膚暗啞及色澤，抑制黑色素形成，發揮抗氧亮白功效，能迅速改善肌膚暗沉疲憊的問題。產品成分中加入高效天然保源成份，有助抑制產品氧化，亦能紓緩維他命C的粘膩質感，塗上臉清爽舒適，想要找美白功效的安瓶不妨考慮這款！

安瓶推薦6. Belif 8% 維C亮白抗氧奇蹟安瓶 30ml $530（Belif）

安瓶推薦7. Albion 28天速效放射亮白精華 1.5ml×28 $2,060

想重點改善膚色不均或暗啞問題，和快速有效美白和淡斑，可以考慮Albion 28天速效放射亮白精華。產品蘊含2種放射美白微囊成分，能直達並縫粘附在黑色素細胞，持續高效抑制黑色素生成並發揮強效的亮白功效，擊退黑斑和膚色不勻，完美提升肌膚透亮度和光澤度。而且產品中豐盈的乳酪凝膠基底深層滲透肌膚，讓肌膚由肌底回復緊緻彈性、水潤飽滿，回復細膩好膚質。