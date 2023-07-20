抗老保養推薦！實試4款保健品：逆齡NMN、ASTALIFT舒緩凹陷蘋果肌

抗老美肌保健食品！隨著年紀增長，臉上膠原蛋白也跟著流失，不僅顯年輕的蘋果肌開始下垂凹陷，肌膚不再緊緻，塗抹式的護膚品好像吸收得也不像從前好。筆者也開始遇到類似的肌膚問題，所以嘗試了多種抗老、美肌保健食品，配合護膚保養﹐在問題變嚴重前控制住。這次就測試4款抗老、美肌保健食品，由近期大熱NMN到活膚果昔都有，一起來看看真實用後感！



抗老美肌保健食品1. ASTALIFT 10000毫克純骨膠原美肌飲 10支 $380

美肌飲是筆者認為最簡單直接攝取營養素的方式﹐而ASTALIFT的美肌飲蘊合3種初取純骨膠原，分別有效令表層水份急升、使肌膚彈性回復和提升肌膚緊緻度，而且這款的骨膠原純度更高，分子亦更細，使人體更易吸收和運用。

每日1支，飲用10支後，筆者最明顯感覺到臉上肌膚細緻，雙頰亦有變飽滿的感覺，素顏時氣息明顯的好，而上妝時明顯更貼服和順滑。除了富含10,000毫克的骨膠原外，還添加了250毫克維他命C，有美白膚色功效，最適合易曬黑的夏天喝用。而這款美肌飲味道酸酸甜甜，沒有怪味，很易入口，可以放心入手。

抗老美肌保健食品2. POLA WHITE SHOT 炫白美白口服液 10支 $480

總希望膚色淨白、明亮和不要長斑，除了每日要勤塗防曬﻿外，筆者早前也嘗試從內補充。POLA的美白口服液是採用了品牌的專利成份，有效改善因壓力及持續疲勞，引發的肌膚泛紅、粗糙問題。很適合工作忙碌和睡眠不足的女生，持續早上飲用後，有明顯提亮膚色功效。

抗老美肌保健食品2. POLA WHITE SHOT 炫白美白口服液 10支 $480（許秀麗 攝）

飲用一段時間後，筆者覺得這款美白口服液，很適合工作忙碌和睡眠不足的女生。可以在早上出門前飲用1支，有明顯提亮膚色功效，膚色明顯更均勻，水分補充是最有感，不過與護膚保養一樣，都是需要連續飲用一段時間，才能看到顯著效果的。

POLA WHITE SHOT 炫白美白口服液 ，很適合工作忙碌和睡眠不足的女生。（許秀麗 攝）

抗老美肌保健食品3. Unimat奇蹟活膚果昔 $198

NAD+是逆齡很關鍵的成分，除了可以透過護膚品吸收外，筆者早前開始嘗試日本大熱的Unimat奇蹟活膚果昔，也蘊含NAD+和多種護膚成分。這款活膚果昔有助加快肌膚細胞代謝及修補速度，加快煥膚速度，使肌膚更飽滿有彈性。

抗老美肌保健食品3. Unimat奇蹟活膚果昔 $198（許秀麗 攝）

而且這款有別於其它保健食品，是以沖泡形式，可選擇水、牛奶、豆奶等，健康又美味！筆者喜歡在下午感肚餓時，沖泡一杯當作下午茶，會有飽腹感可取代零食，這樣不僅有效美肌，還可以減少吃到易胖的零食！

抗老美肌保健食品4. Eneoji Lab NMN 7000 $280

NMN是近期大熱逆齡保養成分﹐筆者亦立即入手Eneoji Lab的NMN 7000試一試！此品牌是以獨立包裝，每包都含有1,000mg高效NMN粉末，一日一包，就已經吸收到足夠和有效的營養，有效抗衰逆齡和使身體機能年輕化。此外產品成分是由天然食物發酵而成，產品更安全和易吸收。

Eneoji Lab的NMN粉末，有分成NMN 7000和NMN 30,000，這次是入手了前者7天份量嘗試，最明顯感受到睡眠質量有改善，第二天精神和氣息有變好。產品是獨立條裝包裝設計，方便攜帶隨時食用，而且價錢相對市面上其它同類型產品相宜，是可以較輕鬆入手的NMN保養食品。

Eneoji Lab的NMN粉末，有分成NMN 7000和NMN 30,000（許秀麗 攝）