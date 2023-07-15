碎粉推薦｜記者實試4款人氣蜜粉！Laura Mercier、ARMANI控油定妝

碎粉推薦必買！炎炎夏日，明明在家裡化了一個完美底妝，但出門不到15分鐘妝容就溶化掉，白費早上花心思去化妝！想要夏季妝容全日保持完美狀態，底妝的最後一步-定妝，就很重要，但要怎樣挑選一款適合自己膚質和幫助妝容更穩定的定妝蜜粉？這次《01女生》4位記者，就為大家實試4款超人氣的定妝產品，都是在網絡上好評不斷的，幫助大家找到夏季必備的定妝碎粉或蜜粉餅！

攝影：黃寶瑩



碎粉推薦｜記者實試Make Up For Ever碎粉補妝一流 $54碎粉有驚喜

《01女生》4位記者分別實試Laura Mercier、ARMANI beauty、Givenchy以及Gucci Beauty的定妝產品，都是有不少忠實用家和好評，一起來看看4位不同膚況的記者，在夏日實試後的分享。

《01女生》4位記者分別實試Laura Mercier、ARMANI beauty、Givenchy以及Gucci Beauty的定妝產品（黃寶瑩 攝）

記者 許秀麗：妝效輕透微霧！持妝10小時零脫妝

碎粉推薦1. ARMANI beauty POWER FABRIC+升級版零瑕持久粉餅 #0 Universal HK$655

ARMANI beauty的POWER FABRIC+系列底妝產品，一直是備受好評，這次實試的的升級版零瑕持久粉餅，同樣讓筆者覺得驚艷。蜜粉餅採用品牌獨有「空氣粉末」，粉質輕盈細膩，控油同時可長時保持完美零脫妝。

此外，筆者很喜歡蜜粉餅附上的獨特雙面粉撲，一面是絲絨面有拋光磨皮妝效，另一面是海綿面可重點加強某部分的定妝，是相當貼心的設計。

這款粉餅筆者很喜歡#0透明色號的妝感，尤其是在30幾度的高溫，持妝十小時後，妝容不但保持完整穩定狀態，它依然能有輕透微霧妝效，而且小小一盒外出攜帶也不佔手袋空間。筆者的膚質是乾性肌，也曾擔心使用蜜粉餅定妝，會太厚重和乾，但這款蜜粉餅的粉質很幼﹐只會讓肌膚無負擔地變得細滑。

記者 朱加曦：設計奢華！能展現出自然的肌膚亮澤

碎粉推薦2. Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉 HK$565

蜜粉是化妝時重要的一步，可以減少底妝被擦走，同時霧面質感助提升整體氣質。近日常用 Givenchy 的皇牌蜜粉，特別版以絨面設計，加上正方外形，充滿奢華感覺。個人而言較少用帶閃粉的產品，但這款用後不會過閃亮和高調，展現出自然的肌膚亮澤。蜜粉質地輕盈幼滑，亦採用4色調，適合不同亮度的膚質，而且控油力不俗，有效持妝大半天。

記者 石欣桐：妝效自然透薄！略帶遮瑕

碎粉推薦3. Gucci Poudre De Beauté Mat Naturel天然蜜粉餅 HK$600

炎炎夏日在街上走一走，悶熱得汗流浹背，妝容也幾乎溶透，約會見人前一定要先補補妝。筆者最近就愛上Gucci的天然蜜粉餅，粉餅的柔軟輕透質感，順滑易推開，上臉後頓時為肌膚吸附多餘油脂，令臉部保持乾爽，擊退油光。

粉餅上臉效果自然透薄，略帶遮瑕效果，而且有助為臉部肌膚即時打造均勻亮澤膚色，絕對是夏日約會必備補妝好物。

記者 李樂瑤：盲買入手不後悔之選！

碎粉推薦4. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 HK$370

Laura Mercier 皇牌蜜粉聲勢之大，相信不用多說，多年來備受專業化妝師好評推崇、亦榮獲多項美妝大獎。磨砂外殻極具質感，加上柔滑粉質，可以打造無油光、柔焦妝容，可謂顏值、內涵俱備，盲買入手不後悔之選。

夏天使用蜜粉，大家可以試試「三文治控油法」，底妝過後先上一層蜜粉，當眼妝、胭脂等步驟完成之際，再薄上一層蜜粉，這樣你會發現外出時可以省卻補妝。另外，蜜粉亦可以打造輕盈、柔焦肌感，筆者私心喜歡以有調色功能的防囇打底，適當遮瑕，再配上這款柔光透明蜜粉，不單對肌膚更友好、無負擔感之餘，又可以控油一整天。