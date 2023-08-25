空少列機艙9大污糟位 1位置含菌量比廁所高 少女切忌穿短褲！

正值暑假旅遊旺季高峰期，相信不少人都已經安排好報復性出國的旅遊計劃。不過大家外出旅遊都要注意衛生。日前，一名外國空中服務員Tommy Cimato在網上分享了坐飛機的注意事項，片中他特別強調機艙的衞生問題，更列出3大飛機暗藏邋遢位置，影片一出隨即引來熱議，有不少表示以後乘坐前都會先清潔一下。



外國空中服務員Tommy Cimato在網上分享了坐飛機的注意事項，片中他特別強調機艙的衞生問題ZD1(getty image)

隨著疫情持續三年之久漸趨穩定，各國相繼放寬防疫限制，社會、經濟活動及市民生活都回復正常，航空交通亦逐漸復蘇，機場客運量回復疫情前的6成，而出現「機接機」的情況，機艙無法進行全面清潔，難免暗藏多個污糟。一名外國空中服務員Tommy Cimato在社交平台TikTok拍片分享他的工作經驗及一些乘坐飛機的實用貼士，當中他特別強調機艙的衞生問題：「你永遠不知道座位會有多乾淨」，更列出3大飛機暗藏邋遢位置，提醒大家保持防疫意識。

3大飛機暗藏邋遢位置 外出旅遊繼續保持防疫意識

飛機暗藏邋遢位置 1. 座椅

不論男女上機都會選擇穿著短衫短褲等輕便的衣服，但Tommy提議大家上機切勿穿著短褲或短裙，「因為你永遠不知道飛機的座椅是否乾淨」。他表示穿著短褲或短裙，身體大面積會接觸到座椅，若改穿長褲長裙，有效減低接觸到細菌的機會。

飛機暗藏邋遢位置 1. 座椅 (TikTok@Tommycimato）

飛機暗藏邋遢位置 2. 窗口位

相信人不少人乘坐飛機都愛坐窗口位，航程間可以望窗外風景解悶，亦有人會機上稍微休息時，自然地會把頭靠在窗戶上。Tommy強烈建議大家勿做，「你不是唯一這樣做的人，你不知道有多少人或孩子，在窗戶上擦手或窗上沾了什麼髒東西。」

飛機暗藏邋遢位置 2. 窗口位(getty image)

飛機暗藏邋遢位置 3. 廁所沖水掣

廁所含菌量都甚高，而Tommy特別提醒，切勿直接觸踫廁所沖水掣。他建議大家可使用紙巾隔著才按壓沖水掣。他再補充女，假若在機上感到不適，無須擔心，可直接跟空中服務員反映，提供協助。

飛機暗藏邋遢位置 3. 廁所沖水掣 (TikTok@Tommycimato）

美國專家收集細菌 發現1個「重災區」比廁所含菌量更高

早前，美國Travelmath.com網站亦曾邀請微生物學家到26個機場及機艙的收集細菌樣本，找出航班中最邋遢位置，再以菌落形成單位（CFU）作指標。實驗結果顯示，機艙座位的餐桌盤每平方英寸的含菌量高達2155菌落，最不乾淨的地方並非廁所，而是餐桌盤。接下來則為：飲水機按鈕、座位上方的抽風口、廁所沖水掣、安全帶扣環、廁所的鎖扣等地方。

美國專家收集細菌 發現1個「重災區」比廁所含菌量更高(getty image)

1. 餐桌盤 (2,155 CFU/Square inch)

2. 機場飲水機按鈕 (1,240 CFU/Square inch)

3. 頭燈和抽風口 (285 CFU/Square inch)

4. 廁所沖水掣 (265 CFU/Square inch)

5. 安全帶扣環 (230 CFU/Square inch)

6. 機場廁所鎖扣 (70 CFU/Square inch)



細菌無處不在，除了Tommy的忠告，不少網民都額外指出1個「重災區」，正是座位前的置物袋，提醒大家切勿將東西放進去。另外，有旅遊達人曾分享，有人將臭襪、用過的紙巾、零食包裝紙和尿片等放進置物袋中，故此勸喻大家盡量不要將個人物品放進去，減少細菌找上門的機會。