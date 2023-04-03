坐飛機穿瑜伽褲、拖鞋藏危機？洋蔥式穿法抗溫差、更提升座位空間

旅遊熱話｜旅遊是近期的熱門話題，朋友間茶餘飯後聊天，都是準備旅行，或是旅遊後的心得，令自己也對旅遊意欲蠢蠢欲動。久未搭飛機，難免未出發先興奮，想要提前準備，有旅遊專家日前分享，乘坐飛機時的穿搭，並指出原來女生們愛穿的舒適瑜伽褲，都不是個好建議？



旅遊熱話｜有旅遊專家日前分享，乘坐飛機時的穿搭，並指出原來女生們愛穿的舒適瑜伽褲，都不是個好建議？(《開心直航》劇照)

由於瑜伽褲較具彈性，穿着舒適之餘，亦可修飾腿形，因此部分女生乘坐飛機時都會穿着。不過，曾撰寫有關航空旅遊書籍的記者Christine Negroni，日前便透過外媒，分享需避免的機場穿搭，以減少發生意外時更大機會受傷。

旅遊熱話｜坐飛機穿瑜伽褲、拖鞋藏危機？

對於不少女生愛穿的瑜伽褲，Christine表示登機時，最好不要穿着。她解釋，當逃離機艙時，機身或會起火和燃起火苗，因此穿瑜伽褲和襪褲等緊身衣物的話，便會相當危險，「現時部分人都會穿瑜伽褲登機，但我會避免所有人造纖維的服飾，因為若有火災的話，這種布料更易燃並貼身，令火勢更易蔓延到身上。」

旅遊熱話｜「現時部分人都會穿瑜伽褲登機，若有火災的話，人造纖維更易燃並貼身，令火勢更易蔓延到身上。」(IG@95_mizuki)

搭飛機時部分人會選擇脫鞋，換成舒適的拖鞋或涼鞋。由於長時間在機艙內，雙腳會因焗促而感不適，因此改穿拖鞋，便可提升透氣度，而部分航空公司亦設有網袋，方便乘客擺放。不過，若然飛機出現危險，Christine表示，那時地板溫度或會超冷或超熱，加上漏油問題，在走到逃生出口前，或會被玻璃劃破腳掌，走路也會較為痛苦。此外，如果鞋子隨處擺放，或會阻礙機艙通道，影響乘客離開飛機的效率，因此最好便穿透氣度高的波鞋款。

旅遊熱話｜由於機艙與外面溫度有出入，因為建議使用洋蔥式穿法。(IG@clean_0828)

旅遊熱話｜洋蔥式穿法抗溫差

機場造型一般以輕便為主，美國線上媒體《Herald Weekly》便曾提到，衣著是乘坐飛機時，影響舒適度的關鍵。為增加活動性，可將寬鬆上衣搭襯柔軟闊褲，以減少衣服的壓迫及不適感。由於機艙與外面溫度有出入，因此建議使用洋蔥式穿法，服飾以輕透為主，如果感到悶熱，可按需要除下，並將除下來的衣物疊在一起，當作靠墊或軟枕，有助節省座位的空間。

旅遊熱話｜將基本用品如銀包、小食或紙巾等，都放在迷你軟質手袋內，然後擺在前座的袋內，便可減省於行李箱取出取入的時間，(IG@lalalalisa_m)

旅遊熱話｜必備軟質手袋

此外，相信不少人乘坐飛機時，都試過為拿物品，而將行李箱取出取入。因此，將基本用品如銀包、小食或紙巾等，都放在迷你軟質手袋內，然後擺在前座的袋內，便可減省時間，而且軟身的手袋材質，還可避免阻擋前方位置，讓雙腿有個較寬敞的空間。