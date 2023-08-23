搭完長途飛機皮膚暗沉現乾紋？Ella陳嘉樺保濕4招　預防老態浮現

肌膚保養是門大學問，尤其當初國旅游，搭到長途飛機，冷空氣加上疲勞氣色，暗沉、乾燥、老態都一併浮現！到底保濕該怎麼選？急救保養又有甚麼技巧？



ELLA陳嘉樺這次便化身醫美級保養品牌台灣代言人，為女孩們親自傳授夏季「保濕、凍齡」4大訣竅！

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保濕急救成分要選對

近期因為工作行程需時常搭長途飛機，機上空氣乾燥、不流通，外加上不同國家的氣候、濕度不同，相當容易引起肌膚缺水、敏感等狀況！針對機上、旅遊保濕功夫，Ella分享，自己一定會隨身攜帶高保濕玻尿酸保濕精華液，不只補水有感還可有效穩定膚況。其中低敏溫和的DR.WU玻尿酸保濕修復精華液，便是身為乾性膚質的她最依賴的選擇。

疲勞暗沉對症下藥

外出旅行、工作，難免因長途交通而日夜顛倒，甚至保養時間也跟著亂成一團～面對疲勞、暗沉的氣色問題，Ella表示：「這時候正能量女神就得休息一下了，肌膚也是。定期用DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華18% 溫和刺激肌膚角質層，就像幫肌膚按摩一樣可以提升新陳代謝，讓肌膚由內而外乾淨透亮。」

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乾肌養膚的獨門絕技

身為乾性膚質，最困擾的便是迎擊各國不同濕度、溫度氣候時，油水不平衡引發的脫皮、粗糙顆粒等問題！然而Ella能維持奶油肌的秘訣，就是這招「油＋水」養膚法！她分享，自己不論日常、外出旅行，最強調的保養程序就是「補油+補水」，選擇質地輕盈的角鯊潤澤修復精華油，搭配上水質感保養打底，不只養膚過程清爽、無負擔，更能完美應對各種狀況題。

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40＋歲的凍齡守則

除了在旅行中找到適合自己的養膚策略，日常的養生觀念也是養出好膚質的關鍵！Ella提到，過了40歲以後，自己對於保養更加重視「回歸根本」！接納年紀帶來的變化、喜愛真實的自己，即便出現白髮、體力下降，更要「保持靈魂、心態的年輕」！同時遵守少油少調味的健康飲食，搭配規律心肺有氧運動計畫，更能越活越健康、越活越漂亮。

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