香氛推薦｜7大居家香氛產品推介！擴香、香薰蠟燭增添生活儀式感

香氛推薦｜不少女生都習慣在家中擺放香氛，無論是香氛蠟燭、擴香瓶還是線香，也是為生活增添儀式感的方式。試想像把家居室內空間都散發著淡淡香氣，頓時感覺心情放鬆又療癒！《01女生》今次就為大家整合7大香氛產品推薦，找來自己最喜歡的香氣，為家居打造專屬香氣，每天都想趕快回家！



香氛推薦｜Jo Malone 白瓷工藝藤枝擴香 HK$1600/350ml

Jo Malone 推出的白瓷工藝藤枝擴香組，採用精緻高雅的純白高質陶瓷瓶，先不說香氣，單單是這個陶瓷瓶已經是家居中的一大高雅擺設。品牌新推出的蕃茄藤蔓香味，清新酸甜的香氣，令人聯想到午後愜意的陽光，頓時為家居注入清新醒神的陽光活力！

香氛推薦｜Jo Malone 白瓷工藝藤枝擴香 HK$1600/350ml（Jo Malone 官網）

香氛推薦｜RITUALS PRIVATE COLLECTION 家居用奢華香薰條 HK$625

RITUALS 推出的 PRIVATE COLLECTION 家居用奢華香薰條，能為家居氣氛增添豐富層次，這款Sweet Jasmine Fragrance Sticks，甜怡人茉莉花香，營造出浪漫甜蜜的家居氣氛。

香氛推薦｜RITUALS PRIVATE COLLECTION 家居用奢華香薰條 HK$625（RITUALS 官網）

香氛推薦｜ACQUA DI PARMA GRACIE DIFFUSER HK$808/180ML

購買方法：Harrods｜Selfridges｜Lanecrawford

ACQUA DI PARMA GRACIE DIFFUSER 以依蘭香調與玫瑰花瓣互相結合，為家居空間帶來活力和歡樂感！

香氛推薦｜ACQUA DI PARMA GRACIE DIFFUSER HK$808/180ML（ACQUA DI PARMA 官網）

香氛推薦｜Diptyque 漿果香氛蠟燭 HK$560/190g

購買方法：Sasa｜Strawberrynet｜Zalora

Diptyque推出的香氛蠟燭向來深受女生喜愛，這款漿果香氛蠟燭，果實香調像初摘下的黑醋栗漿果，酸澀清新香氣配合玫瑰花香，令人感覺療癒。

香氛推薦｜Diptyque 漿果香氛蠟燭 HK$560/190g（Diptyque 官網）

香氛推薦｜Byredo Summer Rain香氛蠟燭 HK$700/240g

購買方法：Selfridges｜Lanecrawford｜Harrods

Byredo 最近推出了全新的 Summer Rain香氛蠟燭，產品採用優雅煙色玻璃、黑色蠟和蠟芯，再搭配簡約標籤，擺放在家中頓時提升了家居空間的設計感。全新的 Summer Rain 以雨後清爽而舒適的香氣，為使用者一解鬱悶，令人精神一振！

香氛推薦｜Byredo Summer Rain香氛蠟燭 HK$700/240g（Byredo 提供）

香氛推薦｜CANVAS 玫瑰天竺葵香薰油 HK$455/12ml

澳洲有機香薰美學專家CANVAS擁有超過40款的香薰油，而且每款香薰油都有不同的治療效能，其中的玫瑰天竺葵香薰油能有效安撫情緒及促進血液循環，大家可放入擴香機或香薰爐中燃點使用！

香氛推薦｜CANVAS 玫瑰天竺葵香薰油 HK$455/12ml（CANVAS 官網）

香氛推薦｜Jurlique 香薰油系列

南澳零污染農場的活機護膚品牌Jurlique，全新推出了5款單方香薰油與5款複方香薰油，並全面升級煥新包裝。5款全新複方香薰油有助帶來活力、安神、平衡、呵護、舒緩等5大功效，透過天然植物芬芳來調節身心健康！