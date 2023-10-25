萬寧美肌祭聯同逾10個護膚品推6大活動：免費肌膚測試、送現金券

【萬寧｜護膚】不少女生一年之中最怕的就是轉季，肌膚總容易出現各種惱人問題，萬寧將於10月27日至11月30日，聯同逾10個人氣護膚品牌舉辦「萬寧美肌祭」，活動期間更會有專業團隊為大家分析自身肌膚狀況及正式護膚方法，以應對接下來的秋冬季。

萬寧涵蓋多個美妝及護膚品牌，讓大家很方便就應入手所需產品，即將舉辦的「萬寧美肌祭」，就正正是聯同逾10個人氣護膚品牌，包括KORRES、Avène、La Roche-Posay、DERMA LAB、L'OREAL PARiS、OLAY等，不同品牌都於活動期間一連串的精彩活動，讓大家玩樂間試用到最合適自身肌膚的產品。



萬寧美肌祭活動1. KORRES「乳酪益菌即效舒緩面膜」買一送一（ KORRES）

萬寧美肌祭活動1. KORRES

希臘首選的天然科研護膚品牌KORRES，創採用獨有生物益菌技術Hydra-Biome™，於護膚系列中注入真希臘乳酪成份並保留當中益菌的活性，帶來零敏益菌護膚體驗，為肌膚獻上「吃」得到的乳酪。萬寧將聯同KORRES及希臘乳酪品牌Smile Yogurt推出多項優惠活動，包括：

活動詳情：

1）KORRES「乳酪益菌即效舒緩面膜」買一送一

2）指定KORRES皇牌產品享85折優惠

3）惠顧KORRES產品淨金額滿$500，即減$50；滿$$800，即減$100。

4）選購KORRES產品滿$399，即可獲贈乳酪杯換領券一張^^，並可親臨該商場内的Smile Yogurt分店即場兌換限定「養膚希臘乳酪杯」。



日期：10月27至10月29日

指定門市：萬寧K11 Art Mall或沙田新城市廣場第一期分店



萬寧美肌祭活動2. Avène（萬寧提供）

萬寧美肌祭活動2. Avène

Avène是NO.1醫學抗敏品牌，一直鼓勵大家在選擇護膚品之前﹐要先了解自己的膚質，避免敏感泛紅問題不斷復發及對肌膚造成負擔。萬寧將聯同Avène推出限定活動，使用人工智慧工具評估不同肌膚指標，讓顧客免費體驗5分鐘肌膚測試及Avène全新極速舒敏精華及醫學舒敏系列。

活動詳情：

1）完成膚質檢測及購買任何Avène正裝產品，即送Avène基本舒敏體驗包乙份。

-基本舒敏體驗包內附：溫和防敏3合1卸妝乳15ml、高效抗敏舒緩潔面乳5ml、高效抗敏舒緩保濕面膜5ml、Avène精美化妝袋（限量380份）

2）全線Avène產品購買滿$800，即減$100。

3）購買Avène產品滿$800，即送Avène高效抗敏潔面乳200ml乙件(價值$308)。



日期：10月27日至11月2日

指定門市：萬寧總統戲院分店



萬寧美肌祭活動3. La Roche-Posay

不少敏感肌最愛的護膚品牌La Roche-Posay，這次聯同La Roche-Posay推出肌膚急救車活動，讓顧客更了解其品牌產品，並提高消費者對醫學美容的認識。活動期間顧客可以透過小遊戲了解Cicaplast B5萬用修復霜的14種用法，而且可向萬寧專業團隊（藥劑師）諮詢有關冬季會遇到的肌膚問題。

活動詳情：

1）現場設有互動小遊戲，只要回答指定問題，即可獲得皇牌修復霜試用裝，價值高達$125！

2）參與活動後，更可以獲得萬寧專業「社區健康」團隊11月限定服務，由專業人士照顧你的健康需求！



日期：11月3日

時間：中午12 時至下午 2時

地點：鰂魚涌康橋大廈



日期：11月4日

時間：下午4時至6時

地點：尖沙咀海防道



萬寧美肌祭活動4. DERMA LAB（萬寧提供）

萬寧美肌祭活動4. DERMA LAB

新加坡醫學護膚品牌DERMA LAB由皮膚專科醫生研發，獨家首創「精華疊層」醫學護膚概念，全系列高效精華針對5層肌膚度身研製。全球首支No.1†榮獲美國紐約C&T Allē Awards亞洲女性敏弱肌微生態平衡認證的SOS安敏精華，只需40秒即可舒敏止癢，𣊬間重拾健康水嫩肌膚。成分溫和更不含酒精、香料、色素、礦物油、防腐劑及藥性，敏感肌、濕疹肌、孕婦及醫美後修復適用。

萬寧聯乘DERMA LAB一連兩週於街頭設置DERMA LAB 40秒肌膚SOS急救站，顧客可以透過互動小遊戲免費獲得SOS安敏舒護精華體驗裝（3天用量）及了解更多產品功效。

活動詳情：

1）完成DERMA LAB “40秒肌膚SOS急救站”小遊戲獲得SOS安敏舒護精華體驗裝（3天用量）及$20 DERMA LAB優惠券（總值$80）。

2）拍照上傳DERMA LAB Facebook專頁相關帖子額外免費獲取氨基酸潔面禮品（7天用量）（價值$45）。

3）首1000名於yuu App成功登記之會員，再額外免費領取HA-8分子釘保濕修護水 20ml（5天用量）（價值$52）。



日期：11月4日

時間：下午2時至6時

地點：銅鑼灣



日期：11月5日

時間：下午2時至6時

地點：尖沙咀



日期：11月11日

時間：下午2時至6時

地點：炮台山



日期：11月12日

時間：下午2時至6時

地點：沙田



萬寧美肌祭活動5. L'OREAL PARiS

萬寧將聯同L'OREAL PARiS 及人氣質感按摩店「日月」携手為客戶帶來療癒按摩體驗，讓忙碌的都市人可以享受一個遠離凡囂的按摩，療癒身心。客人除了可到日月店內享受一次按摩放鬆身心之外，更可獲專人指導全臉按摩技巧，讓客人每天都可在家享受ME TIME MASSAGE，撫癒心靈同時撫平臉上皺紋。

活動詳情：

日期：11月10日至11月12日

地點：萬寧佐敦新寶廣場分店



萬寧美肌祭活動6. OLAY（萬寧提供）

萬寧美肌祭活動6. OLAY

OLAY聯同萬寧推出期間限定「膠原Super Boost體驗專櫃」，品牌大使會大家走進OLAY科研隧道，認識專研30年皇牌Peptide的膠原力量！大家亦可親身體驗萬寧獨賣的OLAY膠原彈潤「水乳」組合及全新Super Cream皇牌節日套裝，讓肌膚更緊緻及保濕，同時獲得萬寧獨家優惠，最高超過$400贈品及禮券！

活動詳情：

1）OLAY期間限定「膠原Super Boost體驗專櫃」

2）買2件RG高效緊緻面霜及套裝/RG水乳套裝送萬寧$50現金券一張

3）買Olay護膚產品滿$488 即送Olay高效透白光曜精華水150毫升乙支

4）買Olay護膚產品滿$688再送萬寧$50禮券2張（總值$100）

日期：11月10日至11月12日，11月17日至11月19日

地點：總統戲院分店、上水廣場分店、屯門市廣場分店、新港城分店

