河智苑凍齡外貌媲美《秘密花園》時期！5護膚法：每日靠3檸檬養膚

河智苑凍齡｜美貌實力兼備的河智苑，由當年參演的《黃真伊》、《秘密花園》，直至現在外貌幾乎沒變，而且氣質依然。現年45歲的河智苑，雖然甚少對外露面，不過日前驚喜出席珠寊品牌活動時，看來保持凍齡狀態，相當高貴優雅。河智苑早年在不少活動中，都曾分享自己的護膚保養，以下的其中5個，大家不妨筆記起來！



河智苑日前現身珠寶品牌FRED位於韓國首爾的晚宴，以慶祝品牌首個亞洲展覽。同場還有李英愛，兩人散發高雅氣場，使活動生色不少，連香港女星倪晨曦，也變作小粉絲與她們合照。雖然河智苑的戲路廣闊，看來生活相當精彩，不過她私下崇尚自然，即使年齡漸長，也無懼變老，曾言：「即使皺紋變深，也要做個令人看後心情變好的人。」

河智苑日前現身珠寶品牌FRED位於韓國首爾的晚宴，以慶祝品牌首個亞洲展覽。(FRED提供 & IG@misselvani)

河智苑凍齡外貌媲美《秘密花園》時期！(《秘密花園》劇照)

河智苑凍齡護膚保養1. 每日靠3個檸檬養膚

河智苑非常注重健康飲食，曾在節目中表示，會多吃莓果、堅果和乳酪等對身體有益的食物，更指出自己的美肌秘訣，便是每日必吃3個檸檬，當中的維他命C，可助抑制形成黑色素，改善肌膚光澤和色斑，同時更為健康。她補充，若然怕酸的話，可混合一小匙蜂蜜飲用，或製成餐點，最好是連皮一起食。

河智苑凍齡護膚保養2. 低鹽飲食防水腫

由於需要上鏡，因此河智苑跟其他女星一樣，都會擔心水腫，在飲食方面會更清淡，奉行低鹽飲食，以避免水腫問題。她亦會配合原型食物，將對身體和腸胃的負擔減至最少。

河智苑非常注重健康飲食。(IG@hajiwon1023)

河智苑凍齡護膚保養3. 浸腳、精油按摩促血液循環

每日忙碌拍劇過後，河智苑都會在晚上，用熱水浸腳，在消除疲勞的同時，亦能促進血液循環，減少水腫積聚。她在浸腳期間，會利用時間，使用舒壓的精油，按摩兩邊腿部，進一步加快水腫和疲倦感消散。

河智苑凍齡護膚保養4. 淨膚三部曲

對於平日經常化妝拍劇，河智苑表示回家後會徹底卸淨，再忙再累也會卸妝後才休息。她更有一套獨門的卸妝法，先以磨砂膏在面上畫圓輕搓，再去浸熱水浴，透過蒸氣擴張毛孔，讓磨砂膏更能清潔肌膚，最後以凍水沖洗，幫助毛孔收縮，這樣就能減少面上留有化殘餘。

河智苑表示愛吃原型食物。(IG@hajiwon1023)

河智苑凍齡護膚保養5. 保持無壓力心境

做藝人不時需應對壓力，因此河智苑時刻保持開朗心境，尋找不同興趣來釋放壓力，以維持心態健康，肌膚也不會因壓力而變差。河智苑曾在訪問中表示，在8年前開始再次執筆繪畫，並在去年展出部分畫作，今年4月更首辦個人展覽，在做著感興趣的事的同時，心情也會變得放鬆自在。