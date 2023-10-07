46歲美魔女分享母女合照如姐妹：只有女兒長大！3凍齡保養法

凍齡、逆齡可說是不少女生夢寐以求的，在美國就有一位美魔女媽媽，現在已經46歲，但擁有與年輕少女無異的外貌，以及纖瘦緊緻的身材，讓人大呼羨慕！她還有經營社交平台Instagram上，現粉絲追蹤數高達64萬，不時與女兒合照都會被誤認為是姐妹，簡直是只有女兒在長大。如此凍齡的外貌，讓不少人都想知她的逆齡秘訣！



46歲美魔女與女兒合照如同齡人（IG@joleendiaz）

46歲美魔女與女兒合照如同齡人

這位現年46歲的Joleen Diaz，不僅外貌和身材與年輕女生無異，心態也是，她喜歡經營社交平台Instagram。Joleen Diaz有一次分享即將上大學的女兒合照，相中的她擁有肌膚緊緻細嫩以及緊緻身材，甚至看到微微的腹肌，與女兒合照猶如姊妹﹐難怪配文寫道：「my mini me」。不少人都留言稱不像是已經40多歲，與女兒也更像是雙胞胎，而她的女兒也很自豪自己有位如此年輕的媽媽。

凍齡保養方法1. 保持運動 喜歡行山、水上運動（IG@joleendiaz）

凍齡保養方法1. 保持運動 喜歡行山、水上運動

美魔女媽媽Joleen Diaz，曾分享自己在13年前與前夫離婚後，在照顧女兒同時，也一直保持自律生活。她也經常在Instagram上分享自己的運動、飲食和保養習慣，她的職業是一位老師，在忙碌工作中，她會在午休時抽出10分鐘進行簡單運動，例如：平板支撐、跑步等，保持每天都有運動。此外，她也喜歡戶外運動，不時會看到她分享行山照或水上運動照，像是划船等，保持健康生活，是凍齡一大重點。

凍齡保養方法2. 重視肌膚清潔和防曬（IG@joleendiaz）

凍齡保養方法2. 重視肌膚清潔和防曬

除了保持一定的運動量外，Joleen Diaz很注重肌膚保養，曾分享自己自12歲起就會偷用媽媽的護膚品。現時她除了基本日常護膚外，還很最重視清潔和防曬，做足面部清潔，有助護膚品吸收，對於保養來說事半功倍。她亦表示無論當天天氣如何，都會塗防曬產品，這樣不僅是防止紫外線對皮膚的傷害，也對抗肌膚老化。

凍齡保養方法3. 健康飲食（IG@joleendiaz）

凍齡保養方法3. 健康飲食

飲食習慣對肌膚、身材保養，都是有很大影響，所以Joleen Diaz也是很重視飲食。她在Instagram上分享的相片和影片中，她幾乎只吃原型食物，其中魚刺身、沙律、牛油果等食物時常出現，這類食物蘊含豐富蛋白質和膳食纖維，對於保持健康身型有很大幫助。此外，她也很少喝酒精類飲品，每日喝大量的水﹐是她保持年輕的重要秘訣之一。