48歲許路兒6招凍齡秘訣　搽護膚品多1步讓肌膚更緊實　維持少女感

平滑細緻的肌膚、緊緻超V的輪廓線、零贅肉的小蠻腰...因凍齡美貌紅到連外媒都關注的許路兒，沒出道當明星，IG卻有高達84.6萬粉絲追蹤，日前歡慶48歲生日，逆生長的狀態再成為話題！



除了有著讓人羨慕的基因，後天她也是靠不少努力維持在年輕的狀態，妞編輯整理出許路兒曾分享過的保養秘訣，想要像她老得慢，趕快筆記跟著學！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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許路兒慶生日美照連發超少女 網友驚呼：她真的48歲？？

藝人許維恩的大姐許路兒，過去就曾因為不可思議的凍齡美貌登上英國媒體，近日迎來48歲生日，開心的在IG上發了一系列的美照，依舊散發著滿滿的少女感，讓網友驚呼：「她真的48歲？？」「女神永遠都漂亮迷人」「我的超級典範，不僅天使臉孔還有魔鬼身材」

許路兒6大凍齡保養秘訣

1. 了解自己的膚質及需求

許路兒是中性兩頰偏乾的膚質，有時候太疲累或氣溫不穩定時，細紋就容易跑出來，因此改善乾燥暗沉是她保養功課裡最在意的部份！她透露以前都覺得混合肌有點困擾，但後來發現其實只要用對了保養品，混合肌也可以維持在不錯的膚況，平常挑選產品偏愛比較濃密滋潤的質地，但又不會有過度滋潤的感覺。

2. 早晚搭配按摩

熱愛到處吃美食的許路兒，她分享過自己每次旅行踩點一定都跟美食有關聯，逛到哪都要吃點大家推薦的美食，手機打開來更是滿滿的美食照。但也因為這樣會面臨臉部水腫的問題，只要出門旅遊，化妝包一定會隨身帶臉部按摩的小工具例如刮痧板，在早上及晚上邊保養時邊按摩消水腫，也能提升輪廓線條及緊緻感，她覺得臉部按摩很舒壓 ，而且對於柔和臉部線條很加分。

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3. 重視眼周的保養

眼周是最容易出賣一個人年齡的部位！許路兒透露眼周保養絕對不能偷懶，她自己養成在電腦前或滑手機一段時間後，一定要讓眼睛休息一下的習慣，但有時候一整天下來再加上拍攝的工作，難免還是會出現整個眼周都很疲倦的感覺，所以她更重視眼周的保養。除了擦眼部保養品外，還會搭配按摩來緩解眼周壓力，像是在眼尾上下眼皮交接處停留按壓2～3秒，加強在最容易因為鬆弛而下垂的位置，讓眼霜的吸收度和眼睛周圍的緊緻度更有感，也貼心提醒眼周按摩滑動的時候一定要輕巧，像她都是輕滑到定點再稍微施加壓力。

4. 依季節挑髮品

顯年輕的關鍵之一就在「髮量」！擁有一頭超豐盈蓬鬆秀髮的許路兒，是屬於不容易出油的粗硬髮質，她認為乾淨蓬鬆的質感空氣髮，能直接提升整體視覺和好感度，不過因為工作關係需要經常造型、染燙，髮絲其實偏乾燥，所以日常就得要更重視洗髮和護髮，她自己習慣幾乎都會天天洗頭，還會依照季節和自己的狀況需求去交替使用洗髮產品，比較偏好挑選蓬鬆豐盈系列的髮品，洗頭後只會在髮尾後半段抹上護髮乳，讓乾燥的髮尾多一些滋潤和光澤感，髮根依舊保持蓬鬆（吹頭髮時髮根一定要吹乾！）

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5. 花點時間運動

「給自己規劃好足夠的休息和運動時間，對於肌膚保養也有一定的加乘」，是KOL也是服飾品牌主理人的許路兒，平常工作忙碌緊湊，卻依舊維持在很好的狀態，她分享這兩年最大的改變，是生活不再只有工作，已經漸漸養成最少2天就會撥出一些時間給自己，像是在瑜珈墊上做一些伸展暖身，再跟著自己收藏的運動app一起動起來，不僅舒壓，也可以維持體態，讓身體更有精神。

6. 健康飲食習慣

保養得要內外兼顧才行！許路兒透露自己雖然經常外食、偶爾也會放縱滿足味蕾，但還是會盡量提醒自己要維持健康的飲食習慣，像是平常要多喝水、多吃蔬果，挑選不讓身體造成負擔的食物，也會買乳酪飲品或乳酪冰在冰箱，方便平常搭配輕食或穀物，讓身體新陳代謝更順暢、維持好氣色。

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