消委會去角質棉片調查：售價懸殊近40倍、2款乙醇酸過高存有風險

【消委會｜去角質棉片】近年，去角質棉片（Peeling Pads）的熱潮由韓國掀至香港，原因是這小小一片棉片，是韓妹們養出白嫩雞蛋肌的秘密武器，使不少女生爭相入手嘗試。但是推出去角質棉片的品牌眾多，面對林林總總的產品，要怎樣選？哪一款又是真的有效呢？



去角質棉片使用方法各有不同 使用時要小心（圖：消委會）

去角質棉片使用方法各有不同 使用時要小心

今日（15/11）消委會發布了檢視28款去角質棉片的報告，當中發現2款沖洗式樣本標示的有效成分濃度較高，未必適合一般消費者自行使用，此外部分產品包裝上未有明確標示詳細成分、生產或使用期及物料等資訊，且使用方法差別亦很大，易使大眾錯誤使用，一不小心可能「煥膚」變「爛面」。

去角質棉片售價懸殊 （圖：消委會）

去角質棉片售價懸殊

此次消委會調查的28款去角質棉片樣本，都是已預先沾有美容液，可以打開即用。其中24款為免沖洗式樣本，當中21款只需以棉片抹拭面部皮膚，待肌膚自然吸收美容液，另有3款為2步驟護理套裝，需按序使用後毋須沖洗；而餘下4款則屬沖洗式產品。而售價方面，每款介乎47至490元不等，每片或每套裝費為約0.9至36元，相差十分懸殊。

4種去角質棉常見成份

以27款標有成分資料的產品所列中，有4種成分是較常見的，分別是傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）及脂羥基酸（LHAs），其中PHAs和LHAs是較新式的去角質化學成分，性質相對較溫和，適合皮膚容易過敏的人士。

其中有17款標示添加了AHAs成分，包括較多樣本使用的乙醇酸、乳酸和蘋果酸等，當中乙醇酸皮膚滲透率高，較有效去除皮膚角質，但對皮膚的刺激亦相對較高；而乳酸和蘋果酸都具保濕功能，刺激性較乙醇酸低。

2款去角質棉片的成分乙醇酸濃度高 不宜自行使用（廖雁雄攝）

2款去角質棉片的成分乙醇酸濃度高 不宜自行使用

但要特別注意此次調查中，有2款源自美國的樣本「MALIN+GOETZ」和「pixi」，所標示的乙醇酸含量分別為10及20%。若根據美國化妝品成分分析委員會的建議，家用護膚品中乙醇酸、乳酸和其化合物總量應相等於10%或以下（PH≥3.5），以發內地的《化妝品安全技術規範》則規定，AHAs及其化合物總量的最大允許使用濃度為6%（PH≥3.5），2款樣本均超出，未必適合一般消費者自行使用。調查中引有香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，如不當使用高濃度的乙醇酸可能會刺激皮膚，引致泛紅和脱皮，亦增加灼傷皮膚和引致發炎的風險。

選購及使用前須細閱標籤及說明

除此之外，此次調查中同時發現，部分樣本包裝上的標籤說明不完整，其中3款樣本更是欠缺中文或英文說明產品用法，相關資料只載於其官方網頁﹐另外有2款的使用方法容易令人誤解，容易使大眾誤用。而各樣本的使用方法差異亦甚大，消委會建議消費者在使用前須細閱標籤及說明，以免因誤用產品而令肌膚受損。

資料來源：消委會《選擇》月刊