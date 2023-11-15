消委會｜海外婚攝套餐附加費繁多　準新人應要求口頭優惠詳列合約

海外婚攝/婚紗照｜結婚是人生大事，近年較多準新人會選擇到海外拍攝婚紗照片並順道來個小型Honeymoon。不過，在購買海外婚攝服務套餐時，需要多加小心細節條款。消委會在最新一期《選擇》月刊中，公布兩宗婚攝投訴。當中有準新娘在2019年以HK$33,800購買土耳其婚攝套餐，其後因疫情延期至今年5月底才出發。但出發前突然收到婚攝公司通知，隨隊攝影師已離職。準新娘不滿公司有關安排未能兌現原先擬定合約的承諾。



消委會提醒，消費者在落實購買服務時，應要求店方將所有優惠與口頭承諾記錄在單據或合約上，簽署文件及付款前應細閱合約條款；業界亦要主動向消費者詳細講解收費詳情及合約條文，以免爭拗。



消委會最新一期月刊列出，今年截至今年10月，共接獲15宗有關海外婚攝服務的投訴，較去年同期少5宗。在公布的兩宗投訴個案中，投訴人陳小姐投訴婚攝公司銷售手法有問題，以「優惠價」招徠，但事後沒有兌現推銷時的種種承諾。陳小姐指，當時於婚紗展中被婚攝公司推銷海外婚攝套餐，表示套餐包括1本內含30張已執相片的大相簿。陳小姐要求將相簿內相片增加至50張，但婚攝公司表示只可以增加至40張，陳小姐認為套餐不夠吸引便離開。

約在1小時後，婚攝公司致電給陳小姐，表示可以將相片增加至50張，陳小姐遂回到該公司的攤位購買一個HK$16,888元的布拉格攝影套餐，並即時付訂金HK$10,000。

在完成拍攝後，當陳小姐前往婚攝公司揀相時，婚攝公司表示額外的20張相片只包括執相，如要放入相簿須每張加收HK$180，合共HK$3,600。陳小姐指出，雖然合約只寫上包括50張已執相片，但當初洽談時有說明套餐會包括50張已執相片，並會放進相簿內。

陳小姐續指，該套餐同時包括1本內含20張已執相片的細相簿，而婚攝公司向她推銷時拿著「韓絨相簿」，但在拍攝後卻表示套餐只包括普通相簿。如要「韓絨相簿」須加收HK$800。陳小姐即時表示不滿，但該公司只表示可提供折扣優惠及以半價HK$400讓陳小姐轉換「韓絨相簿」。陳小姐認為該公司的銷售手法極有問題，於是向消委會投訴。

消委會指，在接獲投訴後，曾與該婚攝公司多番交涉，但未獲正面回應。其後，陳小姐向消委會表示私下已與該公司達成協議。

準新娘買$3萬元婚攝套餐 出發前才得知攝影師已離職

示意圖 (www.freepik.com)

投訴人彭小姐在2019年8月花HK$33,800，購買一個土耳其的婚紗攝影套餐。原定出發日為2020年5月。其後因疫情關係，拍攝日期延遲至今年5月底出發。但彭小姐在5月中突然收到婚攝公司通知，表示隨隊攝影師已離職，但公司會安排另一位攝影師提供服務。

彭小姐指，在購買服務後曾多次與離職的攝影師溝通，該攝影師亦清楚知道她要求的攝影風格，認為新接手的攝影師未必了解她的要求。其後婚攝公司表示，可以安排她與新攝影師對話，但新攝影師正身處歐洲，只可安排視像對話。

彭小姐不滿婚攝公司有關安排，並表示她在購買服務時，合約上清楚訂明會由該已離職的攝影師提供服務。她認為婚攝公司有違當日承諾，於是向消委會投訴。

消委會在接獲投訴後，聯絡該婚攝公司。該公司回覆表示，由於在限期前沒有收到彭小姐的回覆，已取消彭小姐原定拍攝日期的安排，並會將合約有效日期延遲至2024年，並容許將有關拍攝服務轉讓給朋友或家人，彭小姐表示會考慮循法律途徑追討損失。

消委會呼籲：婚攝公司如取消行程 全數退款給消費者

一般消費者不熟悉攝影製作，對於海外婚紗攝影的行程安排、拍攝流程、婚紗攝影套餐內的不同相片產品製作，以致遇上突發情況安排及相關政策，多倚靠職員的陳述、講解和推介。但現時很多海外婚紗攝影套餐的宣傳單張，只簡單交代套餐內包括的禮服、相片及相冊等數目，較少會列明各項服務的詳細收費和附加費。單據和合約條文亦繁簡不一，未必會提供和列明相關條款及限制。

另外，消費者因個人原因而取消行程一般不獲退款，但若公司因某些原因而取消行程，部份公司或不按原先安排提供服務，對消費者不公平。為保障商戶聲譽，建議業內人士增加透明度，提供詳細收費資料及合約條文供消費者參考，及效法其他公司如需要取消行程，可獲全數退款給消費者。

資料來源：消委會《選擇》月刊