聖誕節禮物2023｜La Mer抗初老精華48折起！8秋冬急救滋潤護膚品

聖誕節禮物優惠2023｜聖誕節美妝優惠！每逢派對交換禮物，若想不到送甚麼禮物的話，不如趁年末的減價期間，選擇最符合價錢和實用原則的護膚系列。以下為大家精選8款La Mer貴婦級護膚品，當中低至48折，機會不容錯過！



聖誕節禮物優惠1. La Mer極緻修護精華 50ml

限時以48折入手 ► HK$2,228（原價HK$4,620）

精華使用幾天後，肌膚色澤有明顯改善，感覺更顯精神，上妝也較貼服。蘊含高濃縮Miracle Broth活膚精華，有助穩定肌膚，減淡色斑，同時抵禦污染及微塵等，預防初老跡象。

聖誕節禮物優惠1. La Mer極緻修護精華 50ml (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕節禮物優惠2. La Mer護手霜及修護唇霜套裝

限時以58折入手 ► HK$858（原價HK$1,470）

每到秋冬，肌膚容易乾燥，特別是雙手和嘴唇，容易出現㿺㿭（爆拆）問題。La Mer護手霜蘊含海洋蛋白和植物精華，配合按摩可紓解疲勞，加快精華吸收，達致保濕及去除角質的功效，而修護唇霜亦能滋潤修復，為雙唇保持滋潤感覺。現時整個組合推限時優惠，為原價的58折。

聖誕節禮物優惠2. La Mer護手霜及修護唇霜套裝 (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕節禮物優惠3. La Mer全新昇華版肌底修護液 150ml

限時以52折入手 ► HK$688（原價HK$1,330）

使用全新配方，糅合Miracle Broth活膚精華，為肌膚傾注年輕修護效能，增加肌膚含氧量，讓狀態回到白嫩水潤感覺。採用活性水凝啫喱，有效更能滲透肌膚，減淡細紋及崩緊的不適。

聖誕節禮物優惠3. La Mer全新昇華版肌底修護液 (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕節禮物優惠4. La Mer醒膚水 200ml

限時以59折入手 ► HK$498（原價HK$850）

每次在早上化妝前，都會使用醒膚水，讓後續的護膚程序更為吸收，呈現水潤狀態，並打造出貼服妝容。這款具有紓緩和調理功效，質感清爽輕盈，有效保持天然的水油平衡。

聖誕節禮物優惠4. La Mer醒膚水 200ml (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕節禮物優惠5. La Mer身體修護乳霜 300ml

限時以59折入手 ► HK$1,488（原價HK$2,520）

除了面部保養，身體也需保持滋潤感，才會更看來容光煥發。身體修護乳霜蘊含Reparative Ferment修復酵母，可以幫助肌膚變得水潤飽滿，展現明亮剔透的肌膚，同時採用天然深海巨藻、玻尿酸和微藻複合精華，打造出長效保濕的滋潤狀態。

聖誕節禮物優惠5. La Mer身體修護乳霜 300ml (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕節禮物優惠6. La Mer肌底修護面膜6片

限時以6折入手 ► HK$828（原價HK$1,390）

每次派對捱夜過後，都需要為肌膚急救，以防毛孔粗大、膚質枯黃。面膜採用Miracle Borth活膚精華，結合日本設計的獨特貼臉剪裁及超細纖維科技，讓肌膚更全面地吸收，感受更水潤的感覺。

聖誕節禮物優惠6. La Mer肌底修護面膜6片 (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕節禮物優惠7. La Mer全效潔面泡沫 125ml

限時以52折入手 ► HK$445（原價HK$850）

每次用卸妝油後，都會再以潔面乳再沖洗，減少肌膚留有化妝殘餘。不過在冬天的時候，洗面後或會感乾澀，而使用這支La Mer潔面泡沫，由於性質溫和，用後肌膚都沒感崩緊，而且肌膚變得柔滑活力，呈現出自然魅力。