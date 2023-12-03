聖誕禮物推薦2023｜$300交換禮物提案：同事/朋友/情侶實用之選！

聖誕氣氛日漸濃厚，平安夜、聖誕派對、年末派對等接踵而來，到底應該入手什麼交換禮物才能夠合適、實用又不過度破費呢？不妨參考以下$300交換禮物提案，用實惠的價錢入手男女均可，收到又感覺得體的人氣之選！



聖誕禮物推薦：1. BANANAL頭髮護理禮盒(White Floral Musk/ Baby Musk/ Sweet Fresh Pear) HK$260

秀髮健康對於男女而言同樣重要，健康髮質不單可以點綴造型，亦可以令人感覺到精氣神。這款韓國大熱的 BANANAL，成份中含有多種胺基酸及水分解蛋白，用後能夠使髮根蓬鬆、毛髮柔順。禮盒為LOG－ON 獨家發售，一盒齊全三種香氣，包裝亦十分精緻！

聖誕禮物推薦：1. BANANAL頭髮護理禮盒(White Floral Musk/ Baby Musk/ Sweet Fresh Pear) HK$260（LOG-ON）

聖誕禮物推薦：2. Aesop 香芹籽潔面露 HK$300

交換禮物最怕送過於個人化，很容易會心意錯負，若挑選較中性的禮品或日常化的單品則最合適不過！這款Aesop 的香芹籽潔面露，十分合適濕度高、氣候溫和的地區使用。它能有效清潔並淨化肌膚，令肌膚保持清爽平衡，帶來光彩煥發的健康皮膚。

聖誕禮物推薦：2. Aesop 香芹籽潔面露 HK$300（Aesop）

聖誕禮物推薦：3. agnès b.聖誕保溫瓶 HK$250

冬日之際，最好配上一杯暖入心扉的熱飲，而保溫瓶既可以室內、室外使用，便捷方便。而 agnès b. 今個聖誕推出限量霧面塗層的聖誕保溫瓶，設計優雅簡約，更有三種獨特的顏色可供選擇：黑色、灰綠及橘色，格調的質感選擇。

聖誕禮物推薦：3. agnès b.聖誕保溫瓶 HK$250（agnès b.）

聖誕禮物推薦：4. PASEO Desktop Xmas Tree 23cm 150g HK$218

想延續聖誕氣氛，莫過於將聖誕裝飾放於家中！不過聖誕樹、聖誕花圈又花費不貲，而City Super則提供了一個實惠之選：迷你聖誕樹，助你分享快樂，將愉悅節日氣氛拉長！

聖誕禮物推薦：4. PASEO Desktop Xmas Tree 23cm 150g HK$218（City Super）

聖誕禮物推薦：5. 雲朵造型香薰機 HK$229

想為家居增添儀式感的話，香薰機會是一個不錯之選，既可以裝飾家中，亦可以將精油香味擴散到空氣之中，有助淨化空氣、去除異味及放鬆心情。這款LOG-ON 獨家的雲朵造型香薰機，散香時更會發出淡藍光，整體舒適又療癒。

聖誕禮物推薦：5. 雲朵造型香薰機 HK$229（LOG-ON）

聖誕禮物推薦：6. agnès b.聖誕紅茶茶包 HK$220/12包

聖誕派對聚會連場，贈送食品又擔心親朋好友口味不同？不妨送上可愛造型的聖誕紅茶茶包，這款agnès b. 的茶包更是為寒冷冬日調配，以錫蘭紅茶、蘋果、糖漬菠蘿、肉桂等合成，暖心溫和、好入口，拼配甜點更是絕配！

聖誕禮物推薦：6. agnès b.聖誕紅茶茶包 HK$220/12包（agnès b.）

聖誕禮物推薦：7. Shiseido保濕潔膚皂 HK$320

不少人入手聖誕禮物時，都會到大型超市、生活店中尋寶，但若然碰上公司聚會或者公事聚餐，擔心過於生活化的禮品會被人暗地指責？不妨到奢侈品旅遊零售商DFS一逛，裏頭有不少節日驚喜、獨家精品產品，而這款Shiseido的潔膚皂實用又大方，價錢雖超過些微，但絕對不會過重負擔！

聖誕禮物推薦：7. Shiseido保濕潔膚皂 HK$320（DFS）

聖誕禮物推薦：8. innisfree秒速補水瓶連補充裝套裝 HK$289

不論四季及年齡，保濕都是重要大事，今個聖誕innisfree 帶來不少聖誕套裝，當中這款秒速補水瓶連補充裝套裝，必定是收到者福音！這個套裝中有3款不同秒速補水產品，以專利美肌綠茶™及納米膠囊透明質酸，根源舒緩乾燥肌、修復皮膚屏障及穩定水分平衡，塑造水潤肌膚！

聖誕禮物推薦：8. innisfree秒速補水瓶連補充裝套裝 HK$289（innisfree）

聖誕禮物推薦：9. CLARINS 凝亮護唇油旅行套裝 HK$192

踏入秋冬，天氣乾燥，除了皮膚及身體需要補濕外，唇部護理亦相當重要！若果你的朋友經常使用潤唇膏，亦不能改善唇紋、唇部爆拆問題的話，不妨送他/她保濕度高的護唇油吧！CLARINS 推出凝亮護唇油節日旅行套裝，聖誕吊飾包裝盒配上４色迷你旅行裝護唇油，既可以作為補妝之用，又可以保護雙唇。

聖誕禮物推薦：9. CLARINS 凝亮護唇油旅行套裝 HK$192（CLARINS）

聖誕禮物推薦：10. Grant Burge玫瑰汽酒 （Chardonnay Pinot Noir） HK$189

派對聚會當中，美酒佳餚當然少不免，若果擔心聖誕禮物不合他人心水，送上一枝能夠繼續聚會氣氛的美酒，絕對能夠將派對氣氛再升高！

這款Grant Burge人氣玫瑰酒由高海拔地區種植的葡萄釀成，口感順滑，入口富有奶油口感並帶有微妙玫瑰花香，酸爽度適中，能夠令所有人都享受到。