@cosme香港美妝大賞年度榜單揭曉！好用美妝Top10：髮膜、粉底液

每次想試新美妝品，但對面琳瑯滿目的產品，總會有些無從下手？而美妝平台@cosme 就集結了大量真實用家評價，大家總能找與多篇與自己膚況相似的用家分享，再從而決定該入手哪一款。而近日@cosme揭曉了最具公信力的年度好用美妝榜單「2023年度@cosme香港美妝大賞」，款款都是綜合大量使用者意見而嚴選出來，可說是跟著入手就對了！一起來看看今年的綜合賞10強，以及今年獲頒為殿堂賞的2款產品，款款都相當高性價比！



@cosme 香港美妝大賞 綜合大賞. KÉRASTASE 逆時光至臻香氛修護精華

常聽到頭髮就是女生第二張臉，散發著淡淡光澤的秀髮，也能讓人留下好印象，今年獲得@cosme 香港美妝大賞的綜合大賞正正就是洗護髮品牌KÉRASTASE推出的逆時光至臻香氛修護精華。這款頭髮修護精華有助柔順乾躁髮絲，深入滋潤髮絲，而且精華蘊含優雅的木質花香，使用後秀髮還會透出淡淡的迷人香氛！

@cosme 香港美妝大賞 綜合賞第二名. LANCÔME 升級版嫩肌活膚精華

LANCÔME的升級版嫩肌活膚精華，蘊含7種「微生態」營養素、益生元及酵母萃取物，有效幫助平衡肌膚狀態，全面改善皮膚「微生態」，抵抗外在刺激，從根部改善皮膚健康。此外精華質地輕透，可讓肌膚更有效吸收營養成分，對抗歲月痕跡，重現柔滑彈嫩肌膚。

@cosme 香港美妝大賞 綜合賞第三名. LANCÔME 極致持妝輕透粉底液

LANCÔME不僅護膚品出色，化妝品同樣備受女生們喜愛，LANCÔME 的極致持妝輕透粉底液在今年@cosme 香港美妝大賞中獲綜合賞第三名。粉底液妝效呈啞霧，在上妝後形成透氣網膜，同時具有球形光學粉末，使妝容自然不厚重、有光澤，更可修飾毛孔瑕疵。

@cosme 香港美妝大賞 綜合賞第四名. Dove 胜肽修護髮膜

女生們對於頭髮的護理，相當重視，今年@cosme 香港美妝大賞的綜合賞第四名是Dove胜肽修護髮膜。這款修護髮膜，採用髮纖維修護科技，為髮絲注入多種珍貴美容級護膚精華，包括海藻糖、黃金小分子胜肽、氨基酸和玻尿酸，有效防斷髮，使髮絲變得柔順。

@cosme 香港美妝大賞 綜合賞第五名. LANCÔME 淨澈亮肌精華水

LANCÔME在今年香港美妝大賞綜合賞中，還有淨澈亮肌精華水獲得第五名。這款淨澈亮肌精華水蘊含以綠色科技萃取的法國山毛櫸嫩芽萃取，是一種在法國南部阿爾代什森林由人手採收的珍貴成分，並透過綠色科技轉化成高效萃取，具有促進角質更新的力量，幫助肌膚亮澤。

▼▼▼【按圖看】@cosme 香港美妝大賞綜合賞第六至十名，包括YSL Beaute 夜間修復精華、 INNISFREE 紅茶逆時活膚塑顏精華、SK-II 護膚精華等。【按圖看】▼▼▼

@cosme 香港美妝大賞 殿堂賞兩款產品都不能錯過

今年的@cosme 香港美妝大賞，除了揭曉了綜合賞10強、36個部門賞、下半年新秀賞外，還有一個榜單也很低得留意，就是－殿堂賞。「殿堂賞」是指連續3年（2021-2023）獲得年度大賞第1名，或連續5年（2019-2023)）獲得年度大賞前3名，符合任一條件，才能獲頒「2023年度@cosme香港美妝大賞殿堂賞」。今年是由b.glen 礦泥潔面乳，以及LANEIGE 水潤修護睡眠唇膜，獲得殿堂賞，這兩款產品都是長期備受女生們喜愛的。