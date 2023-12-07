聖誕禮物推薦2023｜美妝護膚3折起：HR套裝減$5000、POLA抵買

【聖誕禮物推薦2023｜交換禮物】想要在今個聖誕寵愛閨密和自己，送上好看又實用的美妝，絕對是最佳選擇！大家可以因應閨密平日的穿著打扮風格，為她挑選最合適的化妝品或護膚品，同時別忘了要獎勵自己。想要一次過入手閨密們和自己的禮物，《01mall》就為大家準備豐富的年末限定超抵優惠，其中化妝品和護膚品更是低至3折，絕不能錯過！



聖誕禮物推薦1. Clé de Peau Beauté 妝前乳液 SPF25 PA++ 30ml

特價以53折購買 ►$298（原價HK$558）

Clé de Peau Beauté 的妝前乳液，蘊含品牌獨有成分智慧亮肌精華，能賦活肌膚細胞自身力量，質感水凝清爽，能有效提升肌膚自然光澤及剔透感，締造由內至外的亮麗肌膚。此外，妝前乳液能融合護膚及彩粧，同時帶來高度保濕肌膚，讓妝容持久水凝滋潤貼服，特別適合冬季使用。

聖誕禮物推薦1. Clé de Peau Beauté 妝前乳液 SPF25 PA++ 30ml （01mall）

聖誕禮物推薦2. Clé de Peau Beauté 鉑鑽煥膚潔顏油 200ml

特價以71折購買 ►$345(原價HK$480）

Clé de Peau Beauté的鉑鑽煥膚潔顏油，是一款高效卸妝油。潔顏油蘊含90%珍貴天然植物成分，當中包括：​馬魯拉果油、白芒花籽油​及摩洛哥堅果油，同時富含抗氧化葡萄籽油精華，使用後不僅能徹底帶走持久防水彩妝，還能深層清潔毛孔深處污垢，重塑細嫩水潤膚質，最適合節日後使用。

聖誕禮物推薦2. Clé de Peau Beauté 鉑鑽煥膚潔顏油 200ml（01mall）

聖誕禮物推薦3. Clé de Peau Beauté 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml

特價以34折購買► $458（原價$1318）

冬季也要做好防曬！Clé de Peau Beauté 的全效修護細胞面部防曬乳霜，防曬系數為SPF 50+ PA++++，能有效阻隔UVA/UVB，足夠日常外出活動使用。這款防曬乳霜蘊含亮肌複合物EX，有細膩肌膚效果，提供高效保濕，使肌膚免收紫外線侵害，而且質地清爽透薄，不阻塞毛孔。

聖誕禮物推薦3. Clé de Peau Beauté 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml （01mall）

聖誕禮物推薦4. LA PRAIRIE 魚子活肌精華 250ml

特價以51折購買►$1,728（原價$3,388）

LA PRAIRIE的魚子活肌精華，含豐富魚子純水，能為肌膚作好準備，吸收其後的精華和護理的效果。這款活肌精華質感輕盈柔滑，易推易吸收，在長期使用後有助提升肌膚緊緻度，倍顯細嫩水凝潤澤，很適合作為是寵愛閨密或自己的聖誕禮物！

聖誕禮物推薦4. LA PRAIRIE 魚子活肌精華 250ml （01mall）

聖誕禮物推薦5. POLA B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 26g

特價以48折購買►$710（原價$1,450）

眼睛是最容易暴露年齡的部位，絕對要好好保養！POLA的B.A 碧艾重塑緊緻眼霜是品牌科研團隊透過分析面部表情，提出嶄新「印象區護理」—以「眼部核心結構理論」及「創世生物活性理論」針對眼周肌膚結構從而研發出來，蘊含原創的滋潤複合物，BA核心複合物及POLA 原有成分-黃金繭LP，有助打造出立體緊致潤澤的雙眼。

聖誕禮物推薦5. POLA B.A 碧艾重塑緊緻眼霜 26g （01mall）

聖誕禮物推薦6. GUERLAIN ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇 升級版水凝黑蜂活肌蜜 50ml

特價以59折購買►$680(原價$1,150)

Guerlain 的升級版水凝黑蜂活肌蜜，採用了95%天然來源成分構成﹐當中結合了品牌科研團隊精選的強效蜂皇產物，可令肌膚修護速度快9倍，肌膚變得飽滿年輕。活肌蜜質感獨特且清爽，兼具護膚油的豐潤、水的輕盈和精華素的修護功效，並蘊含特效微珠，能即時滋潤肌膚，水盈輕爽質感不會對肌膚造成負擔。

聖誕禮物推薦6. GUERLAIN ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇 升級版水凝黑蜂活肌蜜 50ml （01mall）

聖誕禮物推薦7. Helena Rubinstein 速效修復日晚霜套裝

特價以44折購買►$3,999（原價$8,988）

Helena Rubinstein的「黑白繃帶」，是不少女生愛用的面霜。這款速效修復日晚霜套裝，就包括了逆轉歳月無痕速效日間防護乳霜 50ml和速效修復晚霜 50ml，一套就提供全天候保護、紓緩及修復肌膚，防止由炎症引發的肌膚早衰問題，提升防禦能力，密集修護所有歲月痕跡，回復年輕有活力。