情人節唇膏｜龍年開運唇色推薦：GIVENCHY經典紅、NARS柔和暖粉棕

情人節唇膏推薦2024｜即將迎來農曆新年及浪漫的情人節，在這兩個佳節中，不論是前者與家人親友聚首慶祝，還是後者與摯愛歡度節日，都必定少不了化一個好氣色的妝容。其中唇膏絕對是靈魂，在農曆新年中必備一支「開運唇膏」，而在情人節就不能少了充滿魅力的唇妝。《01女生》就為大家精選了多款農曆新年和情人節必備的唇膏，由氣勢紅、溫柔裸色、顯白粉色等等都集合其中，在考慮入手新唇膏的話可以參考看看。



情人節禮物2024｜$68起實用推薦：送男友女友都適合、自製最甜蜜

唇膏推薦1. GIVENCHY 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏 N°333 L'Interdit HK$380

GIVENCHY今年以「龍騰四海」為主題，系列產品都換上了開運新裝，設計採用紅色龍鱗浮雕圖案設計，飾上高雅的亮銀色點綴，並搭配喜氣的幸運紅色，極富節日喜慶氣氛。限量版中的品牌皇牌高訂禁忌絲滑啞亮唇膏N°333 L'Interdit，是一款顯色度高、質地絲滑易推和擁有明亮的半啞光光澤感的經典紅唇色，讓大家更添好氣色。

唇膏推薦1. GIVENCHY 高訂禁忌絲滑啞亮唇膏- N°333 L'Interdit HK$380（品牌提供）

唇膏推薦2. BOBBI BROWN 極緻奢華柔絲唇膏 Boss Pink HK$345

BOBBI BROWN 今年推出了限量「幸光炫彩」系列，品牌為熱賣的極緻奢華柔絲唇膏，推出了3款全新色調，其中色號Boss Pink，是一款柔和又顯白的裸粉色，唇膏色彩豐潤、質地柔軟及帶有不錯的保濕效果，讓女生們可在節日中展現獨特的魅力。

唇膏推薦3. shu uemura 無色限絹感唇釉 BG933 HK$315

shu uemura的無色限絹感柔霧唇膏，不僅為唇膏外殼換上了龍紋書法，唇膏上更刻上龍鱗紋，極具特色。品牌這次推出了全新BG933，是一款時尚柔和的米色，唇膏蘊含日本山茶花籽精油和護唇成分，妝感輕透柔霧，讓女生們隨時隨地散發迷人氣色。

唇膏推薦3. shu uemura 無色限絹感唇釉 BG933 HK$315（品牌提供）

唇膏推薦4. NARS POWERMATTE玩魅啞緻唇膏 新年限量版 Start Me Up – 116 HK$280

NARS 今年特別推出了限量版新年系列，為產品包裝換上滿滿喜慶氛圍的紅金色彩，配襯傳統新春壓紋圖案，迎接美好新一年。其中POWERMATTE玩魅啞緻唇膏Start Me Up – 116，是一款溫柔優雅的暖粉棕色，唇膏是啞緻霧面妝感，輕輕一抹即提供持久的飽滿色澤，讓大家全日保持明艷照人。

唇膏推薦4. NARS POWERMATTE玩魅啞緻唇膏 新年限量版 Start Me Up – 116 HK$280（品牌提供）

唇膏推薦5. VALENTINO BEAUTY 限量版珊瑚橘色ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏 #111A Undressed Velvet HK$390

VALENTINO BEAUTY今年推出 Coral New Year 珊瑚橘色節日限定系列，其中限量版 Rosso Valentino 高訂經典唇膏的包裝設計呼應Coral Fantasy的夢幻珊瑚色，共推出兩款色調。 其中#111A Undressed Velvet，是一款妝感柔霧啞緻的紅棕色調，而且是可透疊加變奏出三重色調，分別是豆沙裸棕、復古紅棕和氣場酒棕，讓女生們可在不同場合或約會中，變化出不同妝容。

唇膏推薦5. VALENTINO BEAUTY 限量版珊瑚橘色ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏 #111A Undressed Velvet HK$390（品牌提供）

唇膏推薦6. YSL 絶色輕霧唇膏 N°320炭焙烏龍 HK$390

YSL 今年亦全新推出了6款炫目色調的絶色時尚啞緻唇膏，靈感源自Monsieur Saint Laurent親自創造的皮革手袋及飾品，取其中最具代表性的高訂作品上的絲絨布料，創作出半啞緻妝效的唇膏。其中絶色輕霧唇膏 N°320炭焙烏龍，是一款溫暖的啞亮棕色，產品蘊含品牌標誌性的輕盈滑貼配方中蘊含滋潤成分，只需輕輕一抹即有持久達6小時的半啞緻唇妝。