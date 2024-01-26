情人節禮物2024｜$288起護膚套裝！7大雪花秀、SKII優惠低至41折

情人節禮物2024｜天氣寒冷的日子下，最重要便是要保濕！無論情人節禮物或送禮，護膚套裝都是份很好的選擇，不但實用，而且看來也較豐富。若然心裡有預算的話，以下分享7大護膚套裝優惠，低至288港元起，千萬不容錯過！



情人節禮物2024｜護膚套裝優惠1. 雪花秀 順行潔顏泡沫及與潤睡眠面膜

優惠價 ► HK$354 （原價HK$730）

睡覺前的好配搭，潔顏泡沫蘊含薏苡種子、陳皮提取物及杏核油，質感細緻溫和，可以清除彩妝殘餘和污垢，讓肌膚變得明亮剔透。潔面後使用睡眠面膜，當中的紅棗及紅石榴精萃配方，可以抗氧化，同時鞏固肌膚保護屏障，達致鎖水作用。面膜亦散發韓方草本香氣，有提神增活力的感覺。

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情人節禮物2024｜護膚套裝優惠2. 雪花秀 順行潔顏泡沫及玉容撕拉面膜

優惠價 ► HK$318（原價HK$640）

若然早上護膚的話，則可以玉容撕拉面膜替代睡眠面膜，蘊含天然草本成分，包括幼滑的玉竹粉，可助肌膚回復明亮清透，而撕除式面膜設計，亦可清除死皮和雜質，讓肌膚重現明淨透亮，上班時更顯精神自信。

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情人節禮物2024｜護膚套裝優惠3. Estée Lauder【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 2件

優惠價 ► HK$458（原價HK$1,120）

眼霜質感水盈舒適，塗在眼底不會厚重，而且很快滲透。配搭簡單按摩可以消浮腫，同時稍為減淡淚溝，讓雙眼看來更有神。眼霜特有全新抗自由基技術，可以在短時間內抵禦藍光引致形成的自由基，同時結合高效抗氧化物維他命E，以減少眼周肌膚的負擔。現時兩件更有41折優惠。

情人節禮物2024｜護膚套裝優惠3. Estée Lauder【第五代】升級再生基因修護賦活眼霜 2件 (01Mall)

情人節禮物2024｜護膚套裝優惠4. Estée Lauder 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 2件

優惠價 ► HK$1,200（原價HK$2,896）

同樣水盈易吸收的精華，透過基因訊息協調技術，激活年輕細胞及膠原蛋白新生，幫助修復肌膚、撃退初老跡象。精華在賦活保濕方面，有著不俗表現，經測試驗證，只需一滴管分量，就可回復肌膚水潤光澤+198%，展現出飽滿滑嫩感覺。

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情人節禮物2024｜護膚套裝優惠5. Kiehl's 男士全效潔面啫喱及男士全效爽膚水

優惠價 ► HK$288

男生也要簡單護膚！而在剃鬚前，就可使用潔面啫喱，裡面的有咖啡因、薄荷、維他命E及柑橘萃取物，有助喚醒肌膚，令肌膚感覺清爽，同時減輕剃鬚時的不適刺痛感。而爽膚水則可在剃鬚後使用，當中咖啡因、維他命C、E及竹樹精華，能平衡油脂，冰涼感覺亦能紓緩肌膚，喚醒疲倦的肌膚，令肌膚變得清新醒神。

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情人節禮物2024｜護膚套裝優惠6. SK II 男士活能神仙水 2件

優惠價 ► HK$1,878（原價HK$4,518）

神仙水也有男生專用款式，蘊含逾90%PITERA成分，由於與肌膚的天然補濕因子相似，故能很快滲透肌膚，並加入超過50種微量養分，有效調理肌膚的天然功能，在減少油光的同時，改善肌膚亮澤度，綻放更亮麗的美肌。

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情人節禮物2024｜護膚套裝優惠7. VERSACE 海神女士淡香水及愛神愛羅斯男士淡香水 各100ml

優惠價 ► HK$999（原價HK$1,701）

情侶香水可以增添情人節的儀式感，VERSACE香氣較為清新，以柑橘調作首，配搭清幽和女性的茉莉、小蒼蘭和雪松調，展示出明亮的女神氣息。而男香則是配搭爽朗的果香，包括薄荷及青蘋果，並以零陵香豆、香根草及龍涎香，帶出濃郁而優雅的東方氣息，散發著氣勢。