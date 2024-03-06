38婦女節優惠｜$13起Shiseido、IPSA等7大好用護膚品　低至25折！

38婦女節又可稱作女神節，這天不僅宣揚女性權益，亦提醒不少女生要勤愛自己。藉著節日的到來，不妨好好疼愛自己，仔細地打扮一番，讓自己成為自己心中的女神。這樣的話，護膚當然絕不少得，為疲倦肌帶來滋潤，散發活力光采。以下精選7大護膚好物，現時正進行優惠減價，更低至25折起，絕對不容錯過！



38婦女節優惠護膚品1. Clinique 升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml

以優惠價 HK$425 購買（原價HK$1,688，即25折）

在保濕方面功效不俗的Clinique，這支更糅合日本玉露萃取及米糠萃取成分，有效修護肌膚屏障，以提高強健的防禦力，預防肌膚發炎。同時阻隔遊離基的侵害，減少形成色斑，並提亮膚色。

38婦女節優惠護膚品1. Clinique 升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 100ml (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節優惠護膚品2. Innisfree 綠茶保濕潔面膏

以優惠價 HK$13 購買（原價HK$48，即27折）

最實惠之選！主打天然的韓國品牌INNISFREE，其潔面膏採用濟洲美肌綠茶萃取，質感清爽水潤，並形成豐盈泡沬，有效清洗表面上和毛孔污垢。潔面膏還蘊含16種氨基酸，結合天然清潔劑皂角苷成分，讓肌膚保持水潤狀態，用後不感乾澀。

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38婦女節優惠護膚品3. KOSE Grace One 皇牌高效保濕修護凝露

以優惠價 HK$89 購買（原價HK$298，即3折）

具有多功效的護膚品，可用作化妝水、美容液、乳液、乳霜、眼霜、按摩霜、面膜及頸部護理，適合趕上班或出門的女生，快速地護理肌膚。修護凝露蘊含3種膠原蛋白、透明質酸、彈力蛋白及維他命A誘導體等，結合蝦青素、石榴及玫瑰等赤色精華，大為提升抗氧化功效。

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38婦女節優惠護膚品4. Estée Lauder 升級再生基因修護賦活眼霜（第五代）

以優惠價 HK$235 購買（原價HK$560，即42折）

對於長期對電腦工作的女生而言，都較關注眼部保養，讓雙眼回復水靈和有神的狀態。這眼霜特別針對睡眠不足、環境污染和藍光導致的肌膚問題，有效修護眼部浮腫缺水，加強保濕，並透過多重抗污染防禦技術，抵抗氧化及自由基的侵害，連續使用更可減淡黑眼圈，讓雙眼回復明亮動人的感覺。

38婦女節優惠護膚品4. Estée Lauder 升級再生基因修護賦活眼霜（第五代） (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節優惠護膚品5. Shiseido 深層滋養抗皺眼霜

以優惠價 HK$280 購買（原價HK$788，即36折）

絕對是不少女生都喜歡的Shiseido系列之一，質感水潤易推，很快便滲透肌膚，由內而外展現活力飽滿光澤。眼霜加入Reneura Technology+成分，糅合明日葉複合物及紅棗精華，能夠煥活肌膚，加快肌膚修復，並提升後續護膚品的吸收力，讓眼周回復滑嫩細緻。

38婦女節優惠護膚品5. Shiseido 深層滋養抗皺眼霜 (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節優惠護膚品6. Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 500ml

以優惠價 HK$325 購買（原價HK$750，即43折）

在肌膚敏感時適用的爽膚水，質感水潤清爽，可以清潔肌膚同時保濕。爽膚水蘊含金盞花精華，可以紓緩和收斂肌膚，結合維持水油平衡的牛蒡和鎮靜活化的尿囊素，締造嫩滑肌膚。建議將爽膚水倒在化妝棉上清潔，再倒在手心，以指腹輕拍在臉上，讓精華更快吸收。

38婦女節優惠護膚品6. Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 500ml (Golden Lifestyle/ 01 Mall)

38婦女節優惠護膚品7. IPSA 生肌水源素流金水 200ml

以優惠價 HK$199 購買（原價HK$435，即46折）

曾引起推薦熱話的護膚品之一，IPSA流金水生肌水源素蘊含高效導引鎖水分子，為肌膚築起高密度水份膜層及鎖水屏障，同時將補濕分子導入至肌底，煥發肌膚自我造水，達致三重保濕功效。