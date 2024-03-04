38婦女節優惠2024｜精選50＋超抵折扣：$18起入手美妝、保健食品

【38婦女節優惠2024】即將迎來38國際婦女節，許多品牌紛紛推出各種優惠﹐讓大家一起享受節日喜悅！《01mall》亦不例外，推出女神節優惠，精彩的「WOW Friday 」活動持續整個3月，當中包括多個女生們愛用的美妝品牌，像是Laura Mercier、Nars、Estee Lauder等，讓大家可以最優惠的價格入手心儀產品。一起來看看女神節精彩又豐富的優惠！



《01mall》的3月限定「WOW Friday」活動，會於一連5個星期五推出指定美妝產品優惠，包括Swisse的天然溫和免洗卸妝水、FEMFRESH 女性洗液、Elizabeth Arden綠茶蜜滴身體潤膚等產品，將會超抵價格推出，萬勿錯過！

WOW Friday限定優惠1. LION 獅王 去痘洗面乳 80g

立即搶購：HK$35＋300「01積分」（原價HK$127）

換購期：2024年3月1日至2024年3月13日



LION獅王的去痘洗面乳，蘊含殺菌消炎成分及植物潔淨成分，可徹底清除毛孔的污垢和多餘的皮脂，營造一個健康的肌膚環境，同時不傷肌膚。此外產品含有消炎成分異丙基甲基酚各甘草酸二鉀，可以快速滲透痘痘根部清除污垢，徹底清除毛孔的污垢。洗面乳泡沫細膩可溫和保護肌膚，不會產生繃緊的感覺。

WOW Friday限定優惠1. LION 獅王 去痘洗面乳 80g

WOW Friday限定優惠2. Swisse 天然溫和免洗卸妝水 300ml

立即搶購：HK$34＋200「01積分」（原價HK$136）

換購期：2024年3月8日至2024年3月20日



Swisse的天然溫和免洗卸妝水蘊含豐富的青瓜萃取物，並且不含香料及刺激性成份，具有紓緩效果，令肌膚更清爽柔潤。此外卸妝水是免沖洗，使用時更方便，但亦是可以輕易帶走油脂、污垢及難卸的防水妝容！

WOW Friday限定優惠3. FEMFRESH 女性洗液(洋甘菊)250ml

立即搶購：HK$18＋200「01積分」（原價HK$78）

換購期：2024年3月15日至2024年3月27日



FEMFRESH 女性私密護理液含洋甘菊及蘆薈精華，成分滋潤，不同於普通肥皂及沐浴露，其溫和配方特別為女性私處設計能有效清洗女性私處，並同時幫助平衡其pH值，以防止女性私處炎症和感染。其低敏配方經專業皮膚科與婦科衛生組織測試，適合每日使用。

WOW Friday限定優惠3. FEMFRESH 女性洗液(洋甘菊)250ml

WOW Friday限定優惠4. Elizabeth Arden 綠茶蜜滴身體潤膚乳霜 500ml

立即搶購：HK$35＋300「01積分」（原價HK$265）

換購期：2024年3月22日至2024年4月3日



Elizabeth Arden的綠茶蜜滴身體潤膚乳霜，蘊含phytolipids及保濕劑，加入綠茶香調，滋潤肌膚同時散發綠茶清新香氣。乳霜滋潤度極調，適用於全身的乳霜，混合純正蜂蜜萃取，能幫助滋潤乾燥的肌膚，為肌膚注入活力，同時散發清新典雅的綠茶香氣，幫助身心放鬆舒緩。

WOW Friday限定優惠4. Elizabeth Arden 綠茶蜜滴身體潤膚乳霜 500ml

WOW Friday限定優惠5. BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素 60粒

立即搶購：HK$56＋200「01積分」（原價HK$229）

換購期：2024年3月29日至2024年4月10日



BLACKMORES的山桑子護眼藍莓素，選用高品質天然北歐野生山桑子精華，花青素含量高達標準化36.9%，有效維持眼部微血管健康，改善眼睛疲勞乾澀。此外產品另含葡萄籽，原花青素（Procyanidins）95%，有助合成感光色素視紫質，改善夜間視力和保持敏銳視力。

WOW Friday限定優惠5. BLACKMORES 山桑子護眼藍莓素 60粒

女神節精彩折扣

除了3月限定「WOW Friday」活動，《01mall》還準備了許多美妝品牌的優惠，Laura Mercier、Nars、Estee Lauder等女生愛用品牌﹐一起來看看女神節其他精彩折扣！

38婦女節優惠2024｜限時彩妝優惠：$55起入手NARS、KISSME！CPB減逾千元

每逢3月8日國際婦女節，許多平台都紛紛推出不同的減價優惠。其中《01mall》所推出許多超抵優惠，涵蓋化妝品及護膚品，包括：NARS、Shu Uemura、MAC、Cle de Peau等女生愛用的品牌，優惠低至39折。這次《01女生》就為大家盤點了7大不容錯過的彩妝優惠，讓女生們一起在接下來漂亮每一天！

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38婦女節優惠2024｜由內到外寵愛自己！＄90起入手個人護理好物

步入3月，亦代表「三八國際婦女節」的來到，整個3月各界都在慶祝女性在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻。各位女生平日都一直忙東忙西，又有否忘記了適時寵愛自己，付出同時亦要回報自己，讓3月變成犒賞自己的好時機！

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38婦女節優惠2024｜$14起慰勞同事 實用禮物提案：護眼好物、益生菌、喉糖、足貼

上班族一週五天都會與同事相處，要是碰上容易相處、能夠互相幫助的同事更是上班小確幸。適逢3月01 mall 推出女神節優惠，同事們一起朝夕相處，不妨乘著優惠時間，送些小心意、實用禮物！

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