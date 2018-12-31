【Bitcoin】俄亥俄州開放BitPay比特幣交稅　個人使用指日可待？

儘管許多國家對於密碼貨幣監管日趨嚴格，美國的俄亥俄州（Ohio）卻是張開雙臂，宣布總部設立在該州的企業，可以使用比特幣（Bitcoin）繳交各式稅款，此舉除了象徵密碼貨幣得到官方的默許，發起這項協議的俄亥俄州財政部長也表示，未來還將開放個人使用比特幣繳稅。

比特幣雖不具備法律地位，但獲得官方默許

俄亥俄州是第一個開放使用比特幣繳稅的州，不過第一階段僅開放企業使用，只要是總部設立在俄亥俄州的企業，都可以在OhioCrypto.com網站上，透過付款工具BitPay，以比特幣繳交所得稅、菸酒稅等多達23種不同的稅款。

根據官方說法，使用比特幣繳稅不僅速度比較快，同時還有安全、透明這些好處，發起這項決議的俄亥俄州財政部長Josh Mandel表示，目前比特幣是官方唯一接受密碼貨幣種類，未來將進一步擴大開放個人以比特幣繳稅。

美國的俄亥俄州（Ohio），宣布總部設立在該州的企業，可以使用比特幣（Bitcoin）繳交各式稅款，象徵密碼貨幣得到官方的默許。（VCG）

事實上，同樣位於美國的亞利桑那州，今年四月就曾通過以密碼貨幣繳交稅款的法案，當時發起該法案的共和黨議員Jeff Weninger曾說：「就算你在半夜、或在家中一邊看電視，都能隨時完成繳費，我想這樣的場景幾年內很快就能成實現。」不過最後卻因為憲法修正案讓這件事情無疾而終。

根據官方說法，使用比特幣繳稅不僅速度比較快，同時還有安全、透明這些好處。（VCG）

雖然俄亥俄州開放以比特幣繳稅，不代表賦予比特幣法律地位，不過背後更重要的意義，是一直以來具有高度爭議性的比特幣，獲得了官方某種程度的默許，俄亥俄州財政部長Josh Mandel也表示：「我確實認為比特幣是一種合法的貨幣形式。」此外，比特幣倡議組織Coin Center的執行董事Jerry Brito也在《華爾街日報》的報導中表示，當稅務單位開始接受比特幣，就代表除了藏在暗網中的不法分子，所有人都能正大光明的開始使用密碼貨幣，更象徵朝主流應用又邁開了一大步。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】

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