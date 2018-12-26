【展望2019】Bonus即取即用？　先做4件事：還清貸款、長期儲蓄

2018年終大事：清工作、Appraisal、聖誕……還有甚麼？雙糧、Bonus等著取！這也是無數打工仔苦苦支撐下去，尚未辭職跳槽的一大原因。有網友為此特地於網上討論區設立打氣區，訴苦打工仔的心情矛盾。 當雙糧、Bonus（獎金）真的到手後，各位打工仔又會如何使用呢？花錢獎勵自己固然重要，但轉眼就花光實在極其愚蠢不智，在那之前有幾項因素要考慮……

打工唔係為錢為咩？這句話才是雙糧、Bonus前夕打工仔的真實心聲啊！日盼夜盼等著。（Getty/VCG）

2018年終大事：清工作、Appraisal、聖誕……還有甚麼？雙糧、Bonus等著取！這也是無數打工仔苦苦支撐下去，尚未辭職跳槽的一大原因。有網友為此特地於網上討論區設立打氣區，訴苦打工仔的心情矛盾。

當雙糧、Bonus（獎金）真的到手後，各位打工仔又會如何使用呢？花錢獎勵自己固然重要，但轉眼就花光實在極其愚蠢不智，在那之前有幾項因素要考慮……

打工不能只為錢，這句在出雙糧、獎金前夕是說不通的，因為對於那些想走人的打工仔來說，12月尚未遞信的原因就是要等份錢。有人更為此在網上討論區設立打氣版，以「為咗個年尾雙糧，捱下去」為題，鼓勵眾人撐到底！

網友反應：

網友就期待年終bonus心情發表意見。（連登討論區截圖）

+ 6 + 5 + 4

Bonus一到手，心頭一個爽！一年回報在此刻，怎樣都要慰勞下自己，對嗎？出於這種心態，不少人都傾向把部分獎金花在享樂上，也有部分人存到銀行中。兩種做法不能說錯，但應該怎樣健康而理智地運用這批錢，其實是有個優先次序的。

早前有調查報告指香港打工仔愛及時行樂，缺長遠投資，1000名受訪者中有26%表示半年內會在負債情況下仍然選擇享樂式消費。消費種類方面，報告指「家庭開支」、「旅行」及「高級美食」分別是受訪者薪金去向的頭三位：第一位有36%，23%人士會花人工在第二位上，第三位高級餐廳美食的則有16%。如無意外，Bonus到手港人都傾向以上消費模式，但其實已經違反了健康的Bonus用途優先次序。

錢到手卻無法想點用就點用，慘慘豬。但為了長遠目標，無計啦，頂硬上。（Getty/VCG）

Bonus用途的優先次序總共要考慮四個層次。

第一， 你有沒有卡數或其他高利息負債？

如有，乖乖拿去還錢吧，利息滾起來很恐怖，又會蝕多了給銀行！

如沒有，進入第二個考慮因素：

第二， 你有沒有能夠支持至少六個月生活開支的緊急存款？

如沒有，加入個人後備存款中。瀟灑裸辭不是不行，但前提是保證餓不死自己（和全家）。加上中美貿易戰正緊張之際，本港經濟環境可能受到影響，還是小心為妙，以防萬一。

如有，進入第三個考慮因素：

第三， 你的保險/股票/基金已經付全了嗎？

如沒有，放入保險/股票/基金年費吧。保險年費可不便宜，但不買又不行，基本的醫療危疾保還是需要的。

如有，進入第四個考慮因素：

第四， 你有長遠的儲蓄目標如買車、買樓、旅行、學費等等嗎？

如有，放入長期存款中吧。等待的結果將會非常甜美而值得，充滿成就感。

如沒有，好了，盡情花吧！

（資料來源：Business Insider）

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