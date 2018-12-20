【聖誕節】餐飲業假期注定要返工？　餐廳老闆：寧蝕百萬也要休市

聖誕節是普天同慶的日子，大部分打工仔都可以在紅日假期與家人朋友同度佳節。不過，不少行業亦趁機會大做生意，當中包括飲食業，在聖誕推出每位數百元的聖誕大餐，賺取豐厚利潤，餐廳員工亦只能無奈上班，眼見街上行人開心過節，自己則要賣力落單、捧餐，相當孤單。

對不少美國人而言，過聖誕就像港人過農曆新年般重要。（VCG）

在美國，聖誕節更是全年最熱鬧的節慶，在這個最能賺錢的日子中，有餐廳老闆選擇在平安夜全線休息。卡梅倫米切爾餐廳（Cameron Mitchell Restaurants）的創辦人兼行政總裁卡梅倫米切爾表示，其公司 49％ 的工作是賺錢，剩下的 51％，是為了維持他在25年前開始實行的價值觀和文化，「我希望公司是由員工建立，同時為他們服務。」

通常酒店和餐廳為了盡可能增加利潤，會延長開放時間，又會在大時大節照常營業，對消費者而言，在假日有不同餐廳選擇是一件開心事，但對要上班的員工而言就是惡夢，看着別人放假玩樂，自己就要為工作賣命，箇中滋味相信只有他們才明白。

不少飲食業員工需要在聖誕節上班，箇中辛酸不足為外人道。（VCG）

當米切爾剛營運餐廳時，所有員工，包括他自己都需要在假期上班，因為他覺得如果他不這樣做，他就不能要求他的員工這樣做。然而，他之後有一個頓悟，「如果我不能在一年356天的工作中賺到足夠的錢，我可能不應該做生意。」

因此，在25年前開始，米切爾的餐廳在聖誕節前夕和感恩節全線休息。他估計，如果公司開放營業，每天的收入將達到100萬美元（約780萬港元），但為了員工的福祉，他非常樂意保留這政策。

卡梅倫米切爾為了員工的福祉，寧願在平安夜全線休息，放棄賺錢的大好機會。（GettyImages/VCG）

米切爾的價值觀已被證明是成功的，根據美國有線電視新聞網（CNN Business）的報導，卡梅倫米切爾餐廳年收入達3億美元（約23.4億港元），但更令人印象深刻的，是極低的員工流失率。米切爾表示，其公司經理級員工去年只有5％的流失率，部分原因是他的政策提升了忠誠度，「我們的員工覺彼此是家人。」

員工流失率低，代表節省了公司的培訓新人的資金，亦意味着有更多有經驗的員工。米切爾建議僱主，「考慮對你的員工來說真正重要的事情。」

（資料來源：The Ladders）

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