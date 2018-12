【聖誕節】強迫參與派對點算好？　6招生存指南救救職場毒男！

聖誕節臨近,不少公司都會舉辦派對或聯歡會,只是,總有人不想與同事慶祝,更喜歡獨自清靜吧! 對毒男和怕羞的員工來說,參加聖誕聯歡會確實是一件苦差,只是在被迫參與下,該如何自處呢?

並不是人人都是派對動物,不擅於人交談,在派對上真的是一件苦差。﹙GettyImages/VCG﹚

據美國人力資源公司OfficeTeam最新調查指,原來66%的經理及上司都認為「員工應該出席公司的聖誕聯歡活動」,看來強制同事出席這類型活動已成了不成文規定。

然而,內向的人與毒男們處身於群體中或易感過度刺激甚至焦慮,但又沒藉口不出席這些活動,那該如何自處好呢?以下6招生存指南,歡迎毒男們用作參考,好努力撐到派對完場。

1. 想想聖誕聯歡的好處

If you can beat them, join them! 反正逃不了,那就別只在想一堆不想參加的原因了。不如想想派對有什麼事值得你參與吧,例如,會有免費佳餚供應?有現金獎抽?其他獎品又夠吸引嗎?將這些正面的原因寫在日程表上吧!提醒自己這些值得期待的因素,而非過份集中在焦慮、厭惡及擔心之上。

事前最好先相約一位你較熟稔的同事,結伴一同出席,可減低緊張感及不安。﹙GettyImages/VCG﹚

2. 與相熟同事結伴而行

聖誕聯歡會是公司跨部門的大型活動,你定會看到很多陌生的臉孔。在茫茫人海中,若只有自己一個,一定感到渾身不自在,所以事前最好先相約一位你較熟稔的同事,結伴一同出席。而聖誕聯歡會當天,早5至10分鐘到達現場,避免開場後在嘈吵的環境下進場,這會令你更加緊張。

通常這些場合都會有很多交流機會,當你與朋友結伴,被邀請參與對話時都沒那麼尷尬,更可以互相為對方在其他部門的同事前進行自我介紹,有伴總比自己一人好。

3.保持微笑

害羞往往被誤解為不友善及冷漠,然後下意識地,就會板起了臉兼雙手交叉於胸前,呈自我保護狀態,形成了拒人於千里之外的感覺。害羞的人通常都是等別人主動跟你交談,但你這一副自己防衛模樣,又叫人怎樣靠近呢?在參與聖誕聯歡會前,可以先練習姿體語言,提醒自己要保持微笑,並與其他人有目光的交流,鼓勵別人與你展開對話,並留下一個良好的印象。

4. 躲在廁所

當你覺得你的社交能力已經耗盡,你再也控制不了你的害羞和焦慮,還記我們曾說過大部人的避世天堂在哪裏嗎?沒錯,這時你不妨躲在廁所中。要讓一個人由害羞沉靜,進化為一個強大自信的人,多給予休息空間讓自己叉電是不錯的做法。

在廁所中,遠離人聲鼎沸的人群和噪音,你可以練習緩慢呼吸法、亦可以致電其他朋友或另一半尋求一點鼓勵、或用耳機聽聽舒緩情緒的音樂,讓自己平靜下來,並有減壓效果。

廁所確是一個避世天堂。﹙GettyImages/VCG﹚

5. 開放式問題

一個簡單展開話題的方式,是以什麼﹙What﹚、為什麼﹙Why﹚及怎樣﹙How﹚來展開話題,避免問只能答「是」或「否」的問題。例如,不要問「你是否喜歡你自己的工作?」,要問「你的工作中,你最喜歡哪一部分?」

當你面對大部分都不太熟悉的同事,你可以提出一些輕鬆的提問,並從簡單的開放式問題開始,如在公司負責哪個職位、為什麼會入行、遇到過什麼趣事之類,這些問題不單可以令對方說說關於自己的事,亦是一個機會讓他們問你同樣的問題,讓話題發展下去。

但有時你亦不用刻意製造話題,因為大家都喜歡說自己感興趣的事,當個良好的聆聽者亦是一個不錯的選擇。

6. 想一個隨時脫身的逃走藉口

外國作家Morra Aarons-Mele患有社交焦慮症,她在作品《Hiding in the Bathroom: An Introvert's Roadmap to Getting Out There (When You'd Rather Stay Home)》一書中提到,自己與外向的丈夫有一條規定,她表示:「我想要一頓安靜的晚飯,但丈夫則喜歡晚宴和派對,所以為了互相配合,我們規定若我在聚會中90分鐘後,仍感到不適及不自在,就可以離場。」

這亦可應用在公司聖誕聯歡會中,害羞的人可能很想與人接觸,但往往在開展第一步時會感到不安;而社交恐懼的人則每當處於人多及與人有太多互動的地方時,便會感到焦慮,所以當你真的感到筋疲力竭時,就提早離場吧,你已經盡力了,做得很好。

可能集中在進食上,都可以消磨不少時間。﹙GettyImages/VCG﹚

總結: 最後,讓我們複習一次公司聖誕聯歡生存指南。你要學習笑着並雙手自然放身旁地聆聽別人說話、當需要深呼吸休息時,便躲進洗手間、希望你慢慢在這次的聖誕聯歡會中找到樂趣,讓今年的經歷成為下年鼓勵自己的事例,加油!

