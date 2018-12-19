【就業趨勢】2019轉工難？　JobsDB調查：3成僱主看淡市場…

2019年工求人不再？求職平台JobsDB發表調查報告指，本地僱主明年請人意願下降，僅38%受訪公司肯定明年首季會招聘，較去年下降17%。 然而，僱主仍然覺得明年請人更困難。請人時，他們最考慮三大因素：相關工作經驗、學歷資格及預期的薪金褔利。

今年5月JobsDB已發表過《薪酬調查報告》，12月再發表《招聘、薪酬及福利調查報告》，是次訪問於9月進行。圖為jobsDB香港區行政總裁仇崑石。（資料圖片）

請人意欲低

過去數年，本港招聘市埸都處於工求人、機構請人意欲高的狀況，但據求職平台JobsDB最新發表的《招聘、薪酬及福利調查報告》指，情況在2019年或許出現改變。

據報告指，受訪的271家機構中，近三分之一認為明年首季的就業市場將較 2018 年第三季淡靜，同時只有38%公司肯定會在明年首季進行招聘，比去年的55%下降了，這數字亦是同一調查自 2012 年首次進行以來最低的一次。相反，尚未確定招聘計劃的公司卻多達36%，為七年來最高。兩項數據反映了打工仔明年未必可以擁有太多求職選擇。

請人難、請人準則

雖然請人意願降低，但一半（56%）受訪企業相信來季將更難聘得人才。聘請應徵者與否，他們最考慮三大因素：「相關工作經驗」（68%）、「學歷資格」（51%）以及「預期的薪金褔利」（51%）。至於剛畢業的大學生，則為「面試表現」(65%) 、「應徵過程中所表現出的態度」（44%），以及「預期薪金」（33%） 。

仇崑石表示：「愈來愈多僱主為求覓得真正合適的人選，不再單純講求求職者的學歷經驗，而會着重求職者的態度及價值觀。」他補充：「只有6%的本地僱主會注重同學們是由哪家學校畢業的，大部分企業還是最看重同學們的面試表現與態度。因此，剛畢業的同學應在應徵時表達出正面誠懇的態度，甚至提出其他實例以突出個人的價值觀及長處。」

本地僱主請人準備與過去數年沒多大改變，但請人意欲下降，工求人情況或許不再。（資料圖片）

企業願提供假期福利

調查還訪問了企業對於假期福利的態度。結果顯示，2018年，本地僱主在年假以外最常給予員工的非法定特別假期為婚假 (57%) 與恩恤假 (56%)。此外，分別有20%和7%受訪企業正在實行「生日假」及「家事假」，兩種假日會成為明年最多僱主準備加推的額外假期。

此外，本地僱主似乎開始加強關注女性僱員的權益。有6%的受訪僱主已在十星期法定產假以外提供額外產假，更有8%計劃於明年推行。還有備受議論的月事假，據調查顯示原來亦已有4%的受訪企業設立了該項褔利，並有6%準備於明年實施。

仇崑石指出：「隨着政府帶頭延長產假，以及多間機構緊貼響應，相信在明年落實延長產假作為良好僱主榜樣的機構比率，會較我們調查結果更多。無論如何，這類額外褔利都是一種體裇員工的表現，有助提升企業形象及增加員工歸屬感。」

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