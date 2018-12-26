【Windows必學技能】文件暫存功能圖文教學　十秒即用免download

這幾天有一位讀者問了我一個問題：「Windows上有沒有類似macOS的 Yoink 這種應用？」可惜我找了一圈並沒有發現Windows下的文件暫存軟件。為此我找了一個替代方案，可以解決文件暫存的需求。

（少數派提供）

Windows 10下方的任務欄默認包含幾個主要部分——開始按鈕、搜索框、軟件欄、狀態欄、時間。在軟件欄和狀態欄之間，我們還可以自定義添加「工具欄（工具列）」。今天要講的文件暫存就是靠工具欄實現的。文件暫存軟件的本質就是一個放置文件的地方，而工具欄的本質是將一個文件夾固定在菜單欄中，兩者在形式上是類似的。

Windows文件暫存功能圖文教學（少數派提供）

首先在「軟件欄」和「狀態欄」之間的任意空白處按右鍵，「工具欄→ 新建工具欄」 然後選擇任意一個文件夾作為工具欄， 工具欄就會被添加到任務欄。

Windows文件暫存功能圖文教學（少數派提供）

接著我們對這個工具欄做一些調整，讓它更像一個暫存文件的地方。「鼠標右鍵→ 取消勾選鎖定所有任務欄」， 「鼠標右鍵→ 查看→ 小圖標」，並取消顯示標題、取消顯示文本。

這樣，一個臨時存放文件的地方就OK 了。實現的效果和Yoink 類似，你可以把一些文件拖放進這個文件暫存箱。使用起來也非常方便，拖放時按住Shift 移動文件，按住Ctrl 複製文件。右鍵圖標時是正常的右鍵菜單目錄，可以打開文件所在位置，或者對文件進行更多的操作。不想用了就直接關閉工具欄，不會佔用任何系統資源，真正做到「文件暫存」。

【本文獲「少數派」授權轉載。】