【職場健康】光亮度影響辦工心情　調查：早上應用冷色調光照明

打工仔返工心情好壞，當然與工作量、同事關係、升職加薪機會等有關，但除此之外，亦有研究指辦公室的照明系統原來亦會對工作效率以至上班心情帶來影響。

辦公室燈光太暗，會令打工仔心情低落，影響工作表現。（GettyImages/VCG）

良好的工作環境不但關乎辦公室的擺設、硬件設施、工作枱之間的距離、空調溫度、洗手間的衛生程度等，其實你平日不太在意的光線也佔一席位。最近英國大型辦公用品連鎖店Staples，委託獨立研究機構Arlington Research進行一項有關辦公室照明的調查，發現如果燈光太暗，缺乏光線會導致嚴重的情緒變化，造成季節性抑鬱症（Seasonal Affective Disorder／SAD）。

該調查訪問了來自瑞典、英國、德國、法國、荷蘭、挪威、西班牙、意大利、葡萄牙和芬蘭共7,000名辦公室工作人員，發現公司燈光太暗的問題很普遍，影響了整個歐洲的員工的工作表現。

研究表明，在早上具高照度值的冷色調光最有利於提高生產力。（GettyImages/VCG）

調查結果顯示，32% 的辦公室工作人員表示，更好的照明會使他們工作更快樂；與此同時，40% 的人表示他們辦公室的照明令他們感到很不舒服。另外，80％的英國辦公室工作人員表示辦公室照明對他們很重要。

值得留意，雖然不多辦公室設有螢光燈，但螢光燈卻可能是一些員工在工作時患上偏頭痛的原因，而特別是螢光燈釋放出來的藍光，打工仔更要避免長期這種燈光下工作。此外，如果燈光太暗，打工仔亦可能因缺乏光線而導致嚴重的情緒變化，造成季節性抑鬱症。

為了解決相關問題，研究更表明，在早上，具高照度值的冷色調光最有利於提高生產力，然後根據生物動力學照明逐漸降低亮度，並在下午及晚上設置輕鬆的暖色調。

現時愈來愈多公司在辦公室引入更多自然光，員工可透過玻璃窗，眺望蔚藍的天空，心情自然更愉快。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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