【辭職抉擇】入錯行如浪費每天時間？　喬布斯一席話或能開解你

年末完成了Appraisal （績效評估），兼領取了公司的花紅和雙糧後，是時候好好思考職業生涯的發展方向。 不少打工仔會在農曆新年後轉工，有人想趁機轉換工作環境，有人則希望升職加薪，但有些人選擇離職的原因可能很簡單：後悔入錯行……

了解自己是找到適合工作的第一步。（GettyImages/VCG）

你喜歡現在做的工作嗎？

你覺得這份工作有前景嗎？

你的個性又是否適合在這行業發展呢？

如果你對上述三個問題都表示不同意，相信你對現時的工作並沒有太大的熱誠和衝勁。

不少打工仔都曾在心裏問過自己有沒有入錯行，每日在辦公室返9至6，忙着處理大小事務、開會、寫報告、回覆電郵等，容易令人變得麻木。日復日拖着軀殼上班，營營役役，在夜深人靜的時候，你或會質疑自己的選擇，「究竟工作的意義是甚麼？咁辛苦為乜？」

如果工作表現一直停滯不前，苦苦努力亦沒有改善，可考慮現時的工作是否適合自己。（GettyImages/VCG）

後悔有用嗎？

你可能會想像，如果當初聽從父母的建議，選擇一個更「實用」的學科，或是接受一個「更好」的職位，現在的生活可能會過得更好。不斷想「如果這樣，如果那樣」是人性的一部分，我們都會覺得沒有發生的事是更好的。

如果你因為入錯行而後悔不已，你應該認清心底的感受和想法，亦不要只顧責怪自己當初的決定。仍然留戀現時工作？沒錯，現時的工作令你每月有穩定的收入支撐日常開支，你的同事關係不錯，但如果你對工作毫無熱情，要在事業上攀上更高職位便相當困難。

你每日早上會因為不想上班而不願起床嗎？（GettyImages/VCG）

如果你不甘心在這行業渾渾噩噩過日子，便不要再為自己找藉口留在安舒區，或繼續逃避現實。要知道，很多對自己有價值的東西都要經過一番努力，甚至是痛苦的過程才可以實現。

對於未曾試過的領域產生短暫的好奇是一回事，對現狀嘮叨不滿則是另一回事，而後者絕對不應該被忽視。如果你是後者，短期來說，你可思考現在能做甚麼，令自己在工作中和工作以外做得更快樂。長遠而言，你要有明確的職業願景，並制定計劃，每周採取相應行動，一步步使其成為現實。

即使發現自己入錯行也不需太責怪自己，這段經歷一定有其意義。（GettyImages/VCG）

每一分鐘也有它的意義

也許你需要更大的靈活性，以更好地平衡工作與生活；或者你可以通過迎接新的挑戰來重整你現時的位置；也許是時候報名參加你一直想了解的課程；或者是時候承認你真的不在適合的行業而且必須離開。

這樣的離開，似是一種浪費，浪費你以往的努力與成果，但似是標示着你的人生曾經失敗過，但正如蘋果公司前CEO史提夫．喬布斯（Steve Jobs）所說的那樣：

你無法預先把現在所發生的點點滴滴串聯起來，只有在未來回顧今日時，你才會明白這些點點滴滴是如何串在一起的。所以你現在必須相信，眼前現在發生的點點滴滴，將來或多或少都會連結在一起。 Steve Jobs

其實，過去知識和經驗都很寶貴，你或許不知要怎樣利用它們，但它們說不定可為你未來的發展鋪路。儘管你未必相信，但很多時候，我們的職業「錯誤」其實是一件好事，這些錯誤令我們認清自己想要和不想要的東西，使我們吸取教訓，面對挑戰，並建立不同人脈關係。

（資料參考：Ladders）

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