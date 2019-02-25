【公務員】警務處聘警察通訊員　起薪17k　入職須通過打字測試

轉工潮到來，打工仔可考慮公務員職位。警務處現正招聘警察通訊員，入職起薪點為17K，最高可達33K，申請人無需大學學歷，只要中、英文五科第2級即可申請。然而，通訊員作為處理市民求救的第一線，職責看似簡單，卻一點也不能馬虎。

每次市民打999時，就由警察通訊員負責接聽，記錄地點、時間、人物等一切重要資料，此職位之重要性可想而知。（香港警察YouTube截圖）

入職條件

警察通訊員的入職要求不算高， 申請人只要於DSE或CE五科包括中、英文考獲第2級或以上，並且打字速度可達到每分鐘30字或以上，即合符資格。需留意，申請人須接受並通過打字測試。

工作內容

警察通訊員的職責是在指揮及控制中心內與其他警務人員緊密聯繫，在操作警察控制台之餘，亦要處理999緊急電話和操作999控制台，以及處理查詢和行動報告。特別留意，入職者必須穿著工作制服和輪班工作（包括夜班）。

雖然警察通訊員的入職要求不高，職責看似十分簡單，但實際上卻是處理市民求救的第一線，職責至關重要，意義重大，入職者上班時也要相應打醒十二分精神，不能分心。

警務處警察通訊員招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 7 + 6 + 5

成功獲取錄者將按公務員試用條款受聘三年，入職起薪點為每月17,855元，最高可達33,290元。

此職位的截止申請日期是3月7日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。注意一點，網上申請者須於3月14日或之前把所需的證明文件副本郵寄至有關方面。

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