【婦女節】職場男女仍不平等　調查：家庭責任礙女性發展事業

雖然現今大部份公司都逐漸提升對女性工作能力的認同及更關注性別平等的議題，但有職場社交平台的調查發現，香港女性仍然在事業發展及專業進修上面對很多障礙。

有調查發現，不少女性因為家庭責任影響事業發展，反映改變傳統性別觀念仍需長期作戰。（GettyImages/VCG）

3月8日國際婦女節是為爭取婦女的權利、爭取婦女解放而鬥爭的節日。當今女權主義當道，社會不時有聲音抨擊性別不平等現象，可是，不少港人仍受「男主外，女主內」的性別定型觀念所影響。

《LinkedIn 機遇信心指數》調查發現，香港女性仍然在事業發展及專業進修上面對很多障礙，9% 女性受訪者認為「家庭責任和缺乏支援」是她們事業發展上最大的阻礙，遠較男性受訪者（1.4%）為高，可見女性仍深深受到其在家庭崗位上的傳統角色所影響。

Feon Ang 表示，商界可以透過深入了解女性的職業抱負和所面對的障礙，構建一個強大的支援機制，啟發女性學習新技能，以及鼓勵她們把握職業和人生中遇到的機遇。（VCG）

此外，家庭責任同時是女性持續進修的障礙之一，較多的女性（10%）表示家庭責任阻礙她們學習新技能，為男性受訪者（4%）的 2.5 倍。這亦正好呼應調查的另一項發現，顯示本港男性（21%）比女性（17%）更積極「學習新科技」。

縱使香港的文化變得更開放和多元，但要改變傳統性別觀念並不是朝夕間的事，而商界在推動職場性別平等方面則可以擔當重要的角色。例如，企業可以積極推行彈性工作時間、在家工作、哺乳室等家庭友善措施，支援在職媽媽實現其事業抱負。

LinkedIn 亞太區學習及人才管理方案副總裁 Feon Ang 表示，只有透過了解性別差距，以及女性面對的機遇和障礙，企業和社區才能更好地落實性別平等的措施和實現更均衡的員工性別比例，從而協助女性獲得機遇並在職場上取得成功。

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