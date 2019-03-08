【婦女節】女性擔任管理層增長32%　專才公司教你4大事業發展秘訣

3月8日是國際婦女節，而香港女性事業發展的話題仍然持續。政府統計處去年就香港的女性和男性作出各方面的統計，最新的數據顯示，自2011年以來，愈來愈多香港女性擔任經理和行政級人員，其增長率為32%，遠高於男性擔任此職業的增長率一倍，可見女性在市場上慢慢佔據重要的一席。

近年由女性擔任管理層的比率有所上升。﹙GettyImages/VCG﹚

專才招聘公司Robert Half的幾位女性管理層表示，女性在職場上有出類拔萃的表現，其實都有不少有用的成功秘訣，其香港高級部門總監黃穎思指：「女性應該積極展示自己在事業方面的抱負和方向，並定期與高級管理層溝通，讓他們知道自己付出的努力和成就。若有人看到你盡心盡力且積極主動地爭取佳績，你的努力就不會被忽視。」其實無論女士還是男士，只要學識以下4點，在職場上都可以令自己的工作能力有所提升。

1.凡事要有計劃

我們應該制訂一個進可攻退可守，且能夠實現的目標，並經常以此作為事業發展的方向。訂定事業規劃和相應的5年策略，確定你的目標以及在過程中所需的技能、經驗和人。

黃穎思表示：「要確保你的事業規劃具有靈活性，因為計劃能否成功和取得進展，視乎你能否把握面前的機會。」

制訂一個進可攻退可守，且能夠實現的目標。﹙GettyImages/VCG﹚

2.充分發揮職能

無論你身處甚麼職位，都要充分發揮職能以超出別人的期望。這可讓你可學習更多，並提高對工作的滿足感。

Robert Half副總監劉詩慧指：「迎合轉變並尋找機會為團隊和公司增值，可讓你發展技能並學習新的工作模式。最重要的是一直保持熱誠工作、平易近人和具適應能力，並要接納有建設性的批評和遵循指示。」

2017年按性別劃分的從事個別職業的就業人士的百分比分布，自2011年以來，愈來愈多香港女性擔任經理和行政級人員，其增長率為32%。﹙政府統計處圖片﹚

3.工餘時間自我增值

在工作機構以外的地方尋找導師、報讀外間的培訓或課程、擴展人際網絡，並了解市場走勢以及影響你的職位和行業的重要議題，這些都是可以幫助你促進事業發展的方法。

黃穎思指出：「辦工時間過後也可以推動事業發展，不一定需要由僱主提供和安排。」

4.學習失敗

不一定要事事都一帆風順，才能有助推動事業發展。失敗也是學習過程的重要部份，亦是在職業生涯中積累經驗的有效方法。

Robert Half副總監林綺玲表示：「或許你會認為犯錯會減慢事業發展步伐，但如果你能夠以圓滑及專業的方式來處理失誤，便可以讓同事、上司和利益相關者知道你無論遇到任何挑戰也可重新振作，靈活處理，並爭取最佳成果。」

失敗也是學習過程的重要部份。﹙GettyImages/VCG﹚

總結

女性近年來一直致力在職場中有所建樹，同時需要平衡事業與家庭。然而很多行業和崗位都仍然被固化、同工不同酬、高層女性缺失等問題，令女性更容易出現職業倦怠、對自身能力缺乏信心。所以面對女性所經歷的職場困惑，除了個人要作出上述的努力外，亦很需要社會和企業共同努力，給予指導和支持，推動女性職業發展。

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