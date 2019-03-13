比較外派員工房租　港列全球第一　調查：駐港員工平均月租85k

年輕人上車難已是不爭事實，但談及香港的住屋議題，從海外來港工作的打工仔或亦與你有同感。

外派員工的薪金應能應付香港高昂的租金，不過從宏觀角度來說，生活消費如此的高，或會令部份人才不願前來香港發展事業。（資料圖片）

由人力資源顧問機構ECA International公佈的調查結果發現，香港仍為全球外派員工住房租金最昂貴的城市，以國際行政人員常住地區中，一間無家具中檔三房寓所，它的平均月租金額可高達$10,929美元（約港幣$85,791），比上年增加了4.9%。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港的租金在2018年上漲，主要原因是合適的住房短缺，而這亦是香港樓市長期存在的問題。他又認為，租金上漲的情況在2019年不僅限於香港中心地區，就連邊遠地區的租金也會上升，原因是國際企業有意物色更實惠的辦公空間，因此以租金較便宜的近郊地區為目標。

至於日本東京，就以平均月租$8,668美元（約港幣$68,042）名列全球第二。調查指，東京的住房市場一向緊張，而且它在2018年的租金升幅更高達6.9%，比香港還高，而受益於2019年世界盃欖球賽和2020年奧運會均會於東京陸續舉行，加上當地業主作好短期租約，因此預料當地的租金增長趨勢將持續至2019年。

其他城市租金升趨勢（按圖了解）：

深圳同類住房的平均月租為$2,795美元（約港幣21,940），升幅超過10%。 調查指，深圳經濟發展蓬勃，並且鄰近香港，因此住房需求仍然持續高企。深圳住房市場在2018年特別緊張，導致租金高企，而這趨勢在可預見的將來很可能會持續下去。（GettyImages/視覺中國）

ECA International進行住房租金調查已超過二十年，旨在協助企業為流動員工提供合適的住房選擇，以作為其整體薪酬福利的一部分。這項研究比較全球超過320個地區之中，外派員工通常租住區域的租金費用。

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