【職場穿搭】手袋太重肩膀不勝負荷？　日本整理女王教你收納秘訣

女生無論逛街還是上班都一定袋不離身，而手袋通常裝著多種物品，然而，隨著近年流行中、小型手袋，能帶的東西少了，女生們也能乘機反思隨身物品的必要性。返工真的需要天天帶傘嗎？

女生的手袋們就是現實中的多啦A夢百寶袋。（Getty/VCG）

多年以來，女生的手袋某程度上就等於多啦A夢的百寶袋，總能找到多種應對不同場合的物件，因為女生就是喜歡、習慣帶所有東西出街：手機耳機錢包必備，行動電源少不了，化妝袋不帶不行（裡面起碼有脣膏潤手霜各數支），紙巾總有用處，雨傘來防曬……準備周全是很好的優點，只是女生需要使用中、大型手袋來上班、逛街。

然而，當女性疏於整理時，手中包包就會變得越發龐大、凌亂，除了加重肩膀、手臂負擔之外，還引起上班通勤的不便。萬一繁忙時段你因找不到迷失深處的八達通而堵在地鐡閘口引發眾怒該怎麼辦呢？幸好，最新的2019年手袋潮流或許能提醒職場女性簡潔的重要性。

2019年的秋冬巴黎時裝周顯示了大手袋不再流行，現在是迷你手袋當道。時裝周的焦點item的一個手掌大小的超‧迷你手袋，僅長5cm。製造商法國品牌Jacquemus把它名為Le Chiquito。

最起碼這種手袋的好處是可以裝得下一片香口膠，肩膀後背負擔近乎是零。（Instagram@jacquemus）

好吧，無可否認，這種手袋過於誇張，對上班OL們來說似玩具、飾品多於實用配飾，但這不也正是一個好機會來反思隨身物品的必要性嗎？

英國兩位公爵夫人Kate Middleton和Meghan Markle的穿搭品味集斯文、優雅、高貴，一向備受讚譽和追捧，其穿著的品牌的價格十分親民，是打工OL們能夠負擔的。而她們近年都傾向使用小型手袋，亞洲時裝大國日本也正刮起小型手袋的旋風。

手袋小了，能帶的東西少了，迫使女性思考並學習把手袋收拾得更精煉、更整齊。通勤、上班也隨之變得輕鬆。不知道如何整理手袋？不妨由之前介紹過的日本整理女王近藤麻理惠的方法入手吧。

近藤麻理惠建議女生這樣整理個人手袋（點按大圖）：

【Step 1】把手袋中的所有東西拿出來。（YouTube影片截圖）

同樣方法可以應用在化妝袋上（點按大圖）：

【Step 1】找到令自己怦然心動的化妝品並分類起來。（YouTube影片截圖）

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