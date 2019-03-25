【職場穿搭】唔著高踭鞋　如何不失霸氣？　3大舒適上班鞋履提案

日本職場早前發起「#KuToo」運動，參與者主要為女性，並就必須穿着高跟鞋上班的職場潛規則提出抗議。 其實，長時間穿着高跟鞋確會引致腳部痛楚不適，上班族女生如想營造自信大方形象，也不一定只得穿高跟鞋，穿平底鞋、一吋踭一樣是可考慮的選擇，而Ballet Flat、Loafer和Kitten Heels更是其中三款上佳的代替品。

除了高跟鞋、波鞋之外，還有很多款式能夠穿著上班。（Getty/VCG）

返工8小時，不論以站或坐為主，穿鞋必定以舒服為主。因此高跟鞋看著雖美，但長期穿著會引起腳背變形、腳拇指外翻等健康問題。為了上班而選擇一雙又好看又舒服的鞋，其實可以由鞋款入手。

1. Ballet Flat（芭蕾平底鞋 ）

顧名思義，這種平底鞋由芭蕾舞鞋啟發而來，是最常見、最百搭、最易襯的鞋款之一。它外型簡約，可塑性強，配合顏色、圖案可塑造不同風格。配搭和購買Ballet Flat有甚麼注意事項呢？想想你想要的那對鞋是走經典還是潮流風格吧！

假如想挑選經典、絕不會出錯又方便穿着，黑色Ballet Flat會是理想選擇，亦由於用它來配襯上班穿搭實在非常方便，因此不妨在能力之內購買品質最好的。

如果想走潮流、輕鬆形象，可先從前衛又平價的品牌開始入手，至掌握好潮流趨勢及配搭方式，才於可負擔的範圍內選擇自己喜歡的鞋履款式。

總體而言，在本地職場中，Ballet flat給人較斯文、淑女的感覺，是很多職場女性不穿高跟鞋時的代替品。

Repetto是最經典又常見的Ballet Flat品牌之一，蝴蝶結鞋帶兼具裝飾及微調鬆緊之功能。（Repetto官網）

2. Loafer（樂福鞋）

比起Ballet Flat，Loafer顯得較型格而中性，因為它的確由男裝逐漸演變成男女皆可穿。Loaf一詞本意指閒適的生活方式，它的設計方便在於輕鬆一套就可以出門。時至今日，Loafer和Ballet flat一樣，屬於最易襯、百搭、舒適的鞋款之一，沒有職場場合禁忌。只是配搭上要注意三點：

1. 線條相對硬朗的鞋型十分適合走型格的中性路線，牛仔褲、白恤衫、西裝褸加起來已經造型突出。這種襯法適合Smart Casual打扮及不太強調性別規範的辦公室。 2. 想走斯文、柔和、中性風格，可以改穿深色西裝褲和針織外套。 3. 想突出女性化的一面，就利用女性化的配飾和裙裝製作衝突感，這會起到視覺上的平衡。

（資料圖片）

3. Kitten Heels

如果女士們真的需要在辦公場所八小時都穿著高跟鞋，那就選擇Kitten Heels吧。通常鞋跟2.5cm至5cm之間的都算Kitten Heels。它一大特點是優雅得體，所以非常適合正式場合。假如OL們需要出席公司年度會議、上堂演說，一身簡潔裙裝加Kitten Heels就已經足夠，莊重得出又不過份嚴肅，絕不出錯。此外，由於鞋跟低，不會對腳、腿、腰、背產出過大壓力，這鞋款亦適合日常通勤。

一代女神柯德莉夏萍的招牌Look必要包括kitten heels。職場女性出席正式工作埸合時，照跟女神穿着實無死。當然帽子就不必跟隨了，畢竟她的帽子在今日職場會顯得過於誇張。（網上圖片）

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