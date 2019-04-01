【政府工】消防處聘兼職事務助理　時薪97元　DSE五科合格即可

消防處現就兼職合約事務助理 展開招聘，時薪97元，每月至少工作60小時。入職要求不高，只要DSE或CE5五科包括中英數考獲第2級或以上即可申請。合約期為5個月玨至一年，非常適合打算炒散或處於過渡期的打工仔。

兼職合約事務助理有可能像任何仁一樣悠閒工作嗎？（資料圖片）

入職條件

此職位的入職學歷、經驗要求均不高，申請人只要在DSE或CE五科（包括數學、中文和英文）考獲第2級或以上成績，並符合語文能力要求。申請人還需熟悉電腦操、一般電腦軟件（如MS Excel、Word及PowerPoint等）、中、英文文書處理。最後，申請人必須具備一年或以上全職或兼職相關工作經驗及乃香港特別行政區永久性居民。

工作內容

比起其他政府工，消防處兼職合約事務助理的職責相對簡單，以文書處理為主，具體職責如下：

(1) 就日常事務提供後勤及營運支援，並執行一般辦公室職務，包括存檔、打字、收發文件、處理往來書信、處理、核對及輸入數據等； (2) 在事務、營運及人力資源管理方面提供協助； (3) 更新部門的物料庫存記錄；以及 (4) 執行由上級指派的其他職務。

消防處兼職合約事務助理招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 3 + 2

獲取錄者將按「N仔」合約（非公務員合約）聘用，合約期為聘用日期起計5個月至一年。此職位的工作時間為兼職制，獲聘者會編排於星期一至至，上午8時30分至下午5時45分內，實際工作時間視乎主管安排，每個月最少需工作60小時，時薪97元，換言之，入職者每月人工最起碼是5820元。

此職位的截止申請日期是4月11日，接受親身及郵寄遞交申請，網上申請並不適用。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O