【職場12星座】巨蟹易成極權上司？　天蠍要施軟功、白羊應順從他

打工仔在職場上最要在意的，應是有權操控一切的上司。可是，今時今日，當下屬、上司看不到共同利益時，結果往往正正得負，令團隊孕育出極權上司和斤斤計較的同事，而令打工仔易感吃不消的星座人辦上司就是巨蟹座。

不是巨蟹座的上司都一定是衰人，但如他們是慣常以極權方式處事，跟他共事的下屬便很有可能叫苦連天。（GettyImages/視覺中國）

個性極端的巨蟹

如果你遇上親切如爸爸媽媽的巨蟹座上司，你一定要好好珍惜，他必定循循善誘，全心協助你解決所有問題。無論是哪一個星座的下屬，只需要跟他坦白自己不懂的，他一定想盡方法去教懂你。

當然，重點要說的是極權巨蟹座上司，因他們會是令人非常頭痛的人。不過在這之前，先要了解巨蟹座上司為什麼會變成極權的人。

巨蟹本質是自卑和懦弱的，「芝娃娃」就最能夠代表這種狀態，體形小卻聲大大，要先聲奪人。其次是要面子，答應超出能力範圍的事，卻不想失信於人，所以對下屬咆哮；有可能他對自己的安排非常有信心，覺得只要跟着辦就天下無敵，但受他指點的下屬，往往都會過着非人生活……

12星座的下屬要如何面對？現在給你方法。

（按圖了解）：

【白羊座】順他意思，把他奉上天，他的錯誤也同時會放大，到時你才出手協助。（GettyImages/視覺中國）

【天秤座】休想用理論可以說服對方﹐給他二個以上方案選擇，扮不懂要由他來決定。（GettyImages/視覺中國）

當然，以上的建議對你是不是最好選擇？不一定，個性是十分複雜的，也許你是雙魚，但覺得人馬的方式是最好，也未嘗不可。以上方式，只能解決你燃眉之急，久久不能改善關係，也許神仙也難救。若然在觀察上司一段時間後仍然找不出處理的方法，也許你要另找出路。

Fanny Wu

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