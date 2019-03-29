【職場星座運程】秘密被揭開　你在4月要追究、問責還是埋怨？

雖然星座只有12個，但如配上行星便有更仔細的解釋，就好像你是下屬，個人能力可否有更大發揮，一切仍需看上司如何給予支持。行星有逆行時段，就好像上司要加強對你訓練一樣。 3月水星逆行完後，4月有新星體逆行加入，你猜猜是那個？ 文：Fanny Wu

從星座運程角度來說，今年4月起將會將揭發秘密後，要承擔責任的時候。（GettyImages/視覺中國）

2019年4月份，大家請打醒十二分精神工作！

如果你在3月覺得工作沒有什麼打擾，恭喜你，4月可以輕鬆一點，但如在3月已經歷了眾多變化，那麼……4月……就要牽出令事情出現變化的負責人承擔後果。

一切只屬前奏

3月雙魚座水星逆行，把很多不同層面的秘密揭開，特別是工作上的秘密。不懂？李東海小學校長迫死老師、韓國娛樂圈情色事件、地鐵新列車訊號故障等等，以上都是令大眾注目的事情，其他小問題還有一堆，但統統都只是前奏，因為往後星象改變會帶來更多後續。

冥王星將由4月24日起於山羊座逆行，同時土星會由4月29日至9月19日於山羊座逆行登場。冥皇星本質是代表人的靈魂鍛鍊，土星本質是人的業力之星，當兩星位於同一星座，一切因果循環問題都被強調，加上位於責任感最重的山羊位置逆行，這會令人對責任感的態度有更大的改變。

冥王星與土星將於4月在山羊座逆行，一切因果循環問題都被強調。（GettyImages/視覺中國）

3月眾多秘密被揭開，特別是工作中的欺騙，承受過的暗箭，被同事誤會等等，4月就是審判一切責任的時間。冥王星逆行足足維持至10月3日，有充足的半年問責期，一切問題都有可能查得水落石出。

從個人層面來說，你會對在乎的人或事容易過份緊張，表達意見時亦易因敏感情緒而想得太多。在處理工作問題時，則必須要運用更多理性思考。

把握機會進修或自我增值，會是應對挑戰的一個理想方法。（GettyImages/視覺中國）

小確幸：木星於人馬座逆行

在以上壓力重重和責任的課題下，唯一的小確幸由木星逆行帶給你。由4月10日至8月12日，木星會於人馬座逆行，而木星在逆行時就最適合鍛鍊內心，所以要把握這段時間學習新知識。就是因為是學習好時機，只要願意學習承受責任，就會解決冥王星和土星逆行帶給你影響。你要死不認錯逃避責任，還是面對問題著手改變？抉擇在你手中。

4月易有負面情緒

此外，火星整個4月在雙子座，會令你湧現跳脫的想法。4月5日是白羊座新月，這會增添內心的孤獨感，同時易感到不公平的對待，令憤怒出現。相反，拖延已久的事，卻突然有動力執行。4月17日水星進入白羊，對於傳媒或聯絡有關的生意，會出現改革消息，令人帶來期望。

挑戰總會存在，選擇面對還是逃退，一切都是由你自己決定。（GettyImages/視覺中國）

總括來說，在思想、心智、語言以及意識與行為上，4月都出現快速和直接反應，想到什麼就是什麼，連要搜尋、核對也跳過。4月21日後，金星也聚在白羊座，會因衝動一見鍾情或對絕緣的人產生好感，所以辦公室的地下情也容易萌芽，但只是萌芽，能不能修成正果是言之過早。

勇敢面對工作上的騰折，你能做到嗎？

Fanny Wu

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