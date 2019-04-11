【勞工法例】辭職後不獲公司派花紅？　先要睇清僱傭合約相關細則

不少公司會在4月尾發放花紅，但近日有網民指計劃在月初辭職轉工，卻又擔心會否因此失去花紅。雖然不少網民批評事主的做法不智，但這代表他真的不能獲發花紅嗎？

如果合約寫明有花紅，但派花紅前已遞信，還可以分花紅嗎？﹙GettyImages/VCG﹚

早前有網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指：「合約寫到明有花紅，但就冇寫會派幾多，正常就四月尾派，最近收到另一份工offer，如果我而家遞信公司有冇權唔出花紅？」

此帖吸引不少網民留言分享見解。不少人指，獲公司發放花紅後才辭職是一種常識，亦有網民指事主的公司很大機會不會給予花紅，但也有民表示，前公司在他辭職後，也有按比例發放花紅給他。而重點是，事主指他與公司所簽訂的僱傭合約有清楚列明「有花紅」這一項，在這樣情況下，他會獲得勞工法例的保障嗎？

投稿原文及一眾網民意見（按圖了解）：

投稿原文。﹙facebook專頁奴工處截圖﹚

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勞工法例如此說

其實，《僱傭條例》對年終酬金的定義及獲取資格有着明確解說：

定義 年終酬金是指根據僱傭合約訂明每年發放的酬金，包括雙糧、第 13 個月糧、年尾花紅等，但不包括屬賞贈性質或隨僱主酌情發放的款項。

享有年終酬金的資格 僱員以連續性合約受僱滿整個酬金期，便可獲得年終酬金。酬金期應根據僱傭合約內指明的期間，如果沒有指定，則以農曆年度計算。

至於如事主的狀況般，要在酬金期完結前離職，根據香港法例第57章《僱傭條例》年終酬金一章，便有以下解釋：

1.僱主是否必須發放年尾雙糧給僱員？

《僱傭條例》沒有明文規定僱主必須支付年終酬金，包括雙糧及花紅。 僱員能否享有年終酬金，須視乎僱主及僱員的協議。如果僱主在僱傭條款內包括這款項，僱主便必須履行這合約條款，向僱員支付年終酬金。而年終酬金不包括任何屬賞贈性質或隨僱主酌情發放的款項。 對於1997年6月27日之後簽訂的僱傭合約，除非合約中以書面另表明相反意圖，否則便推定年終酬金不屬賞贈性質，並且不是隨僱主酌情付給的。此推定條文不適用於1997年6月27日之前所訂立的僱傭合約。

2.如僱員在酬金期期間 / 酬金期完結前辭職，僱主是否須按比例給予僱員年終酬金？

除非合約另有規定，否則僱員在酬金期完結前辭職，不可享有按比例計算的年終酬金。僱傭合約中應該指明酬金期，如果沒有指明，則以農曆年度計算。

除非合約另有規定，否則僱員在酬金期完結前辭職，不可享有按比例計算的年終酬金。﹙GettyImages/VCG﹚

3.如僱員在酬金期完結前已經被解僱，是否有資格按比例領取年終酬金？

僱員在1個酬金期內按照連續性合約受僱不少於3個月，而被僱主解僱（但並非因犯嚴重過失而被即時解僱），可按比例獲得部分年終酬金。 如曾明確協定有試用期，在計算僱員是否合乎資格享有部分年終酬金時，該段試用期（以3個月為上限）不得包括在內。但倘若合乎資格，在計算部分年終酬金的金額時，則必須將整段受僱期（包括試用期）計算在內。

按條例所指，即是如僱傭合約沒特別列明，那僱員在酬金期前離職，便不可獲發花紅。

但據事主的狀況，由於他強調「合約寫到明有花紅」，因此僱主便必須履行這項合約的條款，向僱員支付年終酬金，而事主亦將有機會在遞信辭職後獲公司按比例計算地發放花紅。

不過，這也不代表事主可百份百獲發花紅，因如有網民所指，若公司在僱傭合約中有列出「公司如有盈利，才會發放年終酬金」等的細則，公司便有機會不發放花紅。因此就有關安排，事主宜向公司的人事部查問清楚；如有不明白，也建議向勞工處查詢相關情況的處理方法。

﹙資料參考：勞工處﹚

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